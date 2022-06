Automatisering maakt 500 werknemers TomTom overbodig: ‘zuur, maar onvermijdelijk’

Harold Goddijn houdt er „echt wel een dubbel gevoel” aan over, zegt de TomTom-topman aan de telefoon. Het vertrek van vijfhonderd werknemers bij de Amsterdamse kaartenmaker, dat het bedrijf woensdag aankondigde, is volgens Goddijn „heel zuur voor de werknemers, die vaak al lang aan TomTom verbonden zijn en zich hebben ingezet om het bedrijf verder te helpen”.

Tegelijkertijd is het vertrek van de werknemers – 10 procent van het totaal – onvermijdelijk, volgens de topman. De reorganisatie bij het techbedrijf is het gevolg van een nieuw „geavanceerd, geautomatiseerd map making-platform”, dat minder mankracht vereist. Door mensenwerk door computers te laten doen, zijn honderden banen bij de Maps-divisie overbodig en kan TomTom „versere en rijkere” kaarten produceren, liet het bedrijf weten in een persbericht.

De ontslagen vinden plaats in twintig landen, onder meer bij het hoofdkantoor in Amsterdam, waar TomTom 1.700 medewerkers heeft. Of er gedwongen ontslagen gaan plaatsvinden kan het bedrijf nog niet zeggen, omdat de getroffen werknemers zelf nog niet zijn geïnformeerd.

TomTom, opgericht door Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen, bestaat sinds 1991 en is wereldwijd een van de marktleiders in digitale kaarten. In 2008 kocht het bedrijf kaartenmaker Tele Atlas na een keiharde overnamestrijd met concurrent Garmin voor in totaal 2,9 miljard euro. Sinds 2005 is het bedrijf beursgenoteerd.

TomTom werd bekend met de gelijknamige navigatiekastjes. Nu navigeren makkelijk via de smartphone kan, verdient het bedrijf vooral geld met het leveren van kaarten en file-informatie aan apps en autofabrikanten. Zij gebruiken de technologie van TomTom voor hun ingebouwde navigatiesystemen.

Chiptekorten helpen niet en de situatie in Oekraïne helpt ons ook niet

Moeilijk moment

De reorganisatie komt voor TomTom op een moeilijk moment. Het bedrijf is voor de omzet zeer afhankelijk van de verkoop van auto’s die TomTom-navigatiesystemen gebruiken. Maar de autoverkoop stokt, als gevolg van de coronacrisis en wereldwijde chiptekorten.

Daardoor maakte TomTom in het eerste kwartaal van dit jaar op een omzet van ruim 128 miljoen euro een verlies van 21,5 miljoen euro, maakte het bedrijf vorige maand bekend. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

„We hebben inderdaad te lijden onder de coronacrisis”, zegt Goddijn daarover. „Fabrieken zijn dicht gegaan. Dat helpt niet. Chiptekorten helpen niet en de situatie in Oekraïne helpt ons ook niet.” Momenteel is er een tekort aan alles, zegt Goddijn. „Transport, metaal, je kan het zo gek niet verzinnen.”

Over de toekomst is de topman desondanks optimistisch, zegt hij. „We weten dat er nog steeds vraag is naar nieuwe auto’s. En er is nog veel in te halen. Als de knelpunten met transportproblemen en materiaaltekorten worden opgelost, gaan wij dat merken.”

De beurskoers van TomTom, toch al laag nadat het bedrijf in 2008 bijna 90 procent van zijn beurswaarde verloor door de kredietcrisis en een forse afschrijving op de Tele Atlas-overname, beweegt de laatste jaren nauwelijks. Op het nieuws van woensdag reageerden beleggers gematigd positief: het aandeel steeg woensdag met zo’n 2 procent.