Angélique Kidjo: ‘Onze muziek vertelt verhalen verpakt in één grote jamsessie’

Ze is niet bang om te schreeuwen. Nooit geweest. In haar muziek kan zangeres Angélique Kidjo even zoet zingen als grommend uithalen, maar ook tijdens een interview vanachter de webcam komen de uitroeptekens door de speakers. „Bouw! Zonder dat rare concept van grenzen of kleuren. Bouw alsjeblieft!”, roept ze vanuit Washington met ogen die vuur spuwen.

Ze is dan net aan een betoog begonnen over de nieuwe generatie klimaatactivisten, die volgens haar een stuk constructiever is dan hun ouders. „Volwassenen moeten eens stoppen met denken dat hun kinderen dom zijn.”

Misschien is het omdat ze al jaren Unicef-ambassadeur is en ze soms de Verenigde Naties of de Paus toespreekt of toezingt, maar Angélique Kidjo (1960) heeft het vermogen om in algemeenheden en tegeltjeswijsheden te spreken zonder dat het clichématig klinkt. „Geweld is altijd een manifestatie van je falen. We wachten niet op marsmannetjes, laten we bouwen!”

Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta Zogbin Kidjo heet ze voluit en haar muziek klinkt over de hele wereld. Tijdens Holland Festival is ze ‘associate artist’ zoals de organisatie het noemt, zoiets als curator en hoofdgast. Haar optredens zullen ongetwijfeld gepaard gaan met statements. Er is maar weinig waar de Beninese zangeres geen mening over heeft.

Ze opent Holland Festival met haar album Mother Nature, waarvoor ze onlangs haar vijfde Grammy won. Een album over klimaatverandering en andere zorgen van de jonge Afrikaanse artiesten die ze te gast vroeg. Haar muziektheaterstuk Yemandja gaat over het slavernijverleden, gesitueerd in de historisch belangrijke stad Ouidah, waar ze opgroeide. En voor Ife zette Philip Glass drie van haar gedichten over Yoruba-mythologie op klassieke muziek.

Comfortabel leven is maar half leven

Drie verschillende shows in drie weken; ze houdt van risico’s, zegt ze. „Comfortabel leven is maar half leven.” Op het moment van interviewen speelt ze in Amerika nog twee andere projecten. In Remaining in Light geeft ze haar interpretatie van het Talking Heads-album uit 1980, in Celia brengt ze een ode aan de Cubaans-Amerikaanse salsa-zangeres Celia Cruz.

De projecten lopen uiteen in taal, thematiek en genre. Hoe bereidt u zich voor op elke week weer ander repertoire?

Op een of andere manier is mijn brein getraind om het allemaal stap voor stap te onthouden. Ik denk dat ik het leerde in Ouidah. Mijn bijnaam was ‘Wanneer, Waarom, Hoe?’ De kennis in Benin was niet opgeschreven. Je moest het vragen om het te weten.

„Steeds als ik daar was, leerde ik nieuwe liedjes van mijn tantes en ooms. Op een dag vroeg ik mijn oom: hoe maak je nou een liedje? Hij zuchtte: waarom stel je altijd zoveel vragen? Maar hij vertelde dat het bestaat uit drie dingen: melodie, ritme en woorden. Bij een goed liedje dat iedereen onthoudt, weet je als schrijver niet meer wat eerst kwam. Het is een drie-eenheid geworden. Hoe dat werkt, kan ik niet uitleggen. Ik lees geen muziek, ik schrijf het niet, weet niet welke akkoorden ik gebruik. Ik pak gewoon mijn microfoon en neem het op.”

Ze spreekt vijf talen vloeiend: Fon, Frans, Engels, Yoruba en Guin. Soms zingt ze in een zelfverzonnen taal, zoals in het nummer ‘Batonga’, wat ook de naam is van haar stichting waarmee ze meisjes en jonge vrouwen leiderschap wil geven. Dat woord bedacht ze toen ze elf jaar was en een groep meisjes haar pestte. Haar vader vroeg haar te omschrijven wat ze voelde. „Batonga”, zei ze. Het betekent zoiets als: laat me met rust, ik kan doen wat ik wil. Batonga werd haar levensmotto.

Holland Festival

3 x Angélique Kidjo 1 Mother Nature. Openingsconcert Holland Festival. Met: Angélique Kidjo, Yemi Alade, Zeynab Abib, Blue Lab Beats, Jeangu Macrooy. 3 en 4 juni, Carré, Amsterdam. 2 Yemandja. Muziektheater over liefde, verraad en het onrecht van de slavernij. Met: Angélique Kidjo, Cheryl Lynn Bruce, Naïma Hebrail Kidjo, Kerry James Marshall. 16 t/m 18 juni, ITA, Amsterdam. 3 Ifé. Scheppingsmythen uit Benin in Angélique Kidjo’s moedertaal Yoruba op muziek van componist Philip Glass. Met: Angélique Kidjo, Maki Namekawa, Tunde Jegede, Amsterdam Sinfonietta. 24 juni, Concertgebouw, Amsterdam. Inl: hollandfestival.nl

Kidjo werd geboren in een liberaal gezin in de grootste stad van Benin. „Op Wikipedia staat dat ik uit Ouidah kom, maar het is Cotonou. Ik krijg het maar niet veranderd. We hadden wel familiehuizen in Ouidah en ik kwam er vaak.” Haar ouders zorgden ervoor dat alle kinderen een goede opleiding kregen. Op haar zesde trad ze op in het theatergezelschap van haar moeder. Thuis hoorde ze zowel traditionele muziek als moderne: James Brown, Fela Kuti, Jimi Hendrix, Hugh Masekela.

Haar debuutalbum Pretty met haar broer werd een succes. Ze toerde door heel West-Afrika. Maar door de politieke onrust in marxistisch Benin kon ze niet onafhankelijk muziek maken en week ze in 1983 uit naar Parijs. „In de clubs waar ik speelde hoorde ik steeds dat er een Nederlander was die een Afrikaanse artiest zocht die jazz snapte. Dat bleek Jasper van ’t Hof, een van de beste pianisten.”

Hij vroeg haar naar Rotterdam te komen om kennis te maken. „Ik was jong, maar niet gek. Ik heb hem gezegd dat er een trein vanuit Parijs ging en een half uur later ging er een terug vanaf hetzelfde perron. Hij had dertig minuten om me te overtuigen. Ik ontmoette een wervelwind. Van hem heb ik geleerd de gekkigheid van jazz te omarmen.”

Haar Europese carrière startte bij Jasper van ’t Hofs groep Pili Pili, een mix van Afrikaanse en Europese jazz en rock. Kidjo werd leadzangeres. „Ik heb toen ook veel Surinaamse muzikanten leren kennen. Daarom ben ik blij dat ik op Holland Festival ga spelen met Jeangu Macrooy. De Afrikaanse muziek zit in hun bloed, want de brainwash van slavernij heeft niet gewerkt. De rivier kan niet vloeien als zij haar bron vergeet. Dat Yoruba-gezegde zit in de voorstelling Yemandja.”

Dat verhaal speelt in Ouidah ten tijden van slavernij. Ik was daar ooit om research te doen tijdens een festival en de hele stad was muziek. Waarschijnlijk is dat niet altijd zo, maar…

Nou toch wel! Muziek is het centrum van alles, elke dag dansen we. Veel daarvan zie je terug in Amerikaanse muziek zoals jazz en rap. Als er iets belangrijks gebeurt in Benin begint een man te praten en te zingen, als een traditionele rapper. Anderen zingen mee, improviseren, en dan komt er een break. De dansers beginnen en het ritme verandert. Wij geloven dat de drum het leven is. Onze muziek vertelt verhalen, verpakt in één grote jam. Onze voorouders vertelden hun verhalen in liedjes en wij kunnen die veranderen, relevant maken voor nu.”

Ouidah was een van de grootste slavenhavens van Afrika van waaruit naar schatting een miljoen mensen zijn verhandeld. Wanneer hoorde u voor het eerst over slavernij?

„Niet op school. De boeken die we gebruikten waren de boeken van de kolonisten. De eerste keer was toen ik ongeveer negen jaar was. Mijn broer speelde gitaar. Ik zat altijd bij hem te luisteren. Die dag had hij een afropruik op. Hij vertelde dat hij wilde lijken op Jimi Hendrix. Ik vond de muziek Afrikaans klinken, maar hij zei: Nee, Hendrix is een Afro-Amerikaan. Had ik nog nooit van gehoord. Mijn oma legde uit dat Hendrix afstamde van verhandelde slaven. Ik liet het rusten, het paste gewoon niet in mijn wereldbeeld.

„Maar toen ik vijftien was hoorde ik Winnie Mandela praten over Apartheid in Zuid-Afrika. Dat was een belangrijk en angstig moment. Ik kan vermoord worden omdat ik zwart ben? Ik was boos op mijn ouders, dat ze me daar nooit over vertelden. Zij wilden niet dat we ons benadeeld voelden omdat we zwart waren. We leerden altijd dat je zelf iets kunt oplossen zonder de schuld elders te zoeken.”

Angélique Kidjo vorige week in de tv-studio van France Info in Parijs. Foto Matthew Avignone

Uw nieuwste album Mother Nature gaat onder meer over klimaatverandering. Een thema dat u al in 1993 aansneed op in het nummer ‘Agolo’.

„Ik ben ermee opgegroeid. Mijn oma van mijn moeders kant was kruidendokter. Ze wekte me ’s ochtends om zes uur en dan moest ik mee om te leren welke plant waarvoor diende. Pfff, ik wilde gewoon slapen man. Maar mijn interesse werd gewekt. Toen ik een papiertje op de grond gooide, net als alle andere kinderen, werd ze woedend. Ik moest respect tonen aan de aarde.

„Toen ik in 1993 zwanger was van mijn dochter drong het tot me door dat de vuilnisbak om de twee dagen vol zat. In een huishouden van twee volwassenen. Wat ging daar mis? Toen schreef ik Agolo. Een schreeuw. Het betekent ‘Luister!’ Luister naar moeder aarde, we vermoorden haar.”

Niemand heeft geluisterd. Anders had u Mother Nature niet hoeven schrijven.

„Jawel! Kijk naar Greta. De jonge generatie weigert het te negeren. Op hen moeten we letten, die generatie is constructief.” [Dit is het moment dat ze voor de webcam begint op te roepen tot actie.] „Bouw!”

„Ik heb voor het album Mother Nature jonge artiesten gevraagd. Bijvoorbeeld Yemi Alade, die ook naar Holland Festival komt, een van de grootste sterren in Nigeria. Zij maakte een liedje over politiegeweld. Rapper Sampa The Great koos ervoor om te zingen over mensenrechten. Het album is bedoeld om de jeugd in Afrika, Europa en Amerika te verbinden.”

De rivier kan niet vloeien als zij haar bron vergeet. Dat Yoruba-gezegde zit in de voorstelling

Afrikaanse artiesten worden de laatste jaren veel meer beluisterd en Afro-Amerikaanse muzikanten gebruiken soms zelfs de spirituele voodoo-symboliek waarmee u bent opgegroeid, zoals Beyoncé bijvoorbeeld. Dat was twintig jaar terug ondenkbaar.

„Ze beginnen zich te realiseren dat die religie is gedemoniseerd in tijden van slavernij, onder meer door de kerk. Mijn verhaal van Yemandja – godin van zee en vruchtbaarheid - begint met een doopritueel. Het christendom en de orishas (spirits) van de Yoruba kunnen naast elkaar bestaan, want ook als ik Yemandja of Oshun aanroep doe ik dat via de almachtige god. Maar de mensen die met hun businessvoorstel van slavernij kwamen, hebben het christelijk geloof gebruikt om hun barbaarse daden te verantwoorden. Het is een trauma voor ons allemaal. Vertel daar geen fabels over en wijs niet met je vinger.

„Onze voodoo-goden zijn niet onfeilbaar, niet altijd goed of kwaad, en sommigen zijn man en vrouw in één. Wat er allemaal in naam van de christelijke god wordt gezegd en gedaan… oorlogen, homofobie, transgenderfobie… het is zo stompzinnig, je ontkent je eigen menselijkheid. Wij houden van onze goden omdat de complexiteit van de mensen in hen zit. Dat verhaal wil ik met Yemandja vertellen.”

Het derde project op het festival is Ifé, samen met Philip Glass. Was het moeilijk om Yoruba-teksten met klassieke muziek te verenigen?

„Ik ken Philip al langer. Hij vroeg me om drie gedichten in Yoruba te schrijven. Ik koos de mythe van de wereld die in veertig dagen werd gecreëerd. Op dag 41 zijn er twee slangen, man en vrouw, die een ring om de wereld maken zodat hij niet valt. Dat werd de regenboogslang Oshunmare die je ook in veel andere culturen tegenkomt.

„Ik sprak het in Yoruba in, een toontaal, maar vertaalde het ook naar Frans, want dat spreekt Philip. Een jaar later stuurt hij me een pianotrack. Toen ik het hoorde, vroeg ik hem: hoe doe je dit in godsnaam? Hij keek me aan met pretoogjes en zei ‘Hmmm, je weet niet alles over mij, Angélique. Ik heb fonetica gestudeerd.’ Hij had mijn taal klank voor klank getranscribeerd en het was perfect. Woorden, melodie en ritme, de drie-eenheid.”

