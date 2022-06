De sanctiestrijd rond Oekraïne is zoeken naar elkaars achilleshiel

Wie niet in roebels betaalt, krijgt geen gas. Zo simpel is de Russische logica waar het de afsluiting van Nederland en andere landen van het Russische gas betreft. Maandag maakte het Russische Gazprom bekend de leverantie van aardgas aan het Nederlandse GasTerra per direct te staken. Het bedrijf had tot 31 mei de kans gekregen om de rekening voortaan in roebels te betalen. GasTerra weigerde, omdat dit een mogelijke inbreuk zou betekenen op de Europese sanctieregels en het Moskou teveel macht over de geldstromen zou geven.

De afsluiting kwam niet geheel onverwachts. In reactie op de Europese sancties na de Russische inval in Oekraïne tekende president Poetin eind maart een oekaze waarin „onvriendelijke landen” voortaan geacht worden hun gas in roebels te betalen, in plaats van in de gebruikelijke euro’s of dollars. Daarvoor moeten landen twee rekeningen openen bij een Russische bank: een in roebels en een in dollars. De betaling kan worden gedaan in dollars, waarna dezelfde bank het bedrag kan omzetten in roebels. Poetin liet weten weigering te beschouwen als contractbreuk. „Wij zijn niet van plan aan liefdadigheid te doen, en in dat geval zullen de contracten worden stopgezet”, zei de president. Hij noemde de voorwaarde „een begrijpelijke en heldere opzet”.

Vorige maand werden Finland, Polen en Bulgarije al door Gazprom afgesloten, eveneens vanwege hun weigering aan de roebel-eis te voldoen. Denemarken zal naar verwachting gauw volgen: het Deense energiebedrijf Orsted liet ook weten af te zien van betalingen in roebels.

Het Nederlandse GasTerra zei in een verklaring maandag te hebben geanticipeerd op de afsluiting en er geen directe gevolgen van te ondervinden. Het huidige contract met Gazprom zou op 1 oktober verlopen, tot die datum zou nog twee miljard kuub worden geleverd.

Het lijkt er in elk geval op dat een flink aantal EU-landen toch akkoord is gegaan met de Russische roebel-eis. Een anonieme bron bij Gazprom liet eind april aan Bloomberg weten dat tien Europese energiebedrijven inmiddels een rekening hebben geopend bij Gazprombank.

Te riskant

Dat die landen niet automatisch in overtreding zijn, volgt uit een instructie die de Europese Commissie vorige maand publiceerde. Daarin staat dat het betalen in roebels via Russische rekening is toegestaan, mits die worden gedaan in de contractueel overeengekomen valuta (meestal euro’s of dollars). Bedrijven zouden daarna een „duidelijke verklaring” moeten afleggen dat ze aan hun verplichtingen hebben voldaan. GasTerra liet weten deze route uit „financieel en operationeel” oogpunt te riskant te vinden.

De vraag is of Rusland zich met de maatregel niet in de eigen voet schiet. Vooralsnog lijkt Moskou de sancties goed te doorstaan. De roebel, die aanvankelijk ver wegzakte, is vrijwel hersteld. En de hoge energieprijzen brengen behoorlijk wat geld binnen, via de belastingen en accijnzen die de staat heft op verkoop van olie en gas.

Cijfers zijn schaars aan het worden, maar Bofit, een instituut van de centrale bank van Finland, houdt de Russische economie nauwgezet bij. Volgens die cijfers waren de staatsinkomsten in de eerste vier maanden van dit jaar 34 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat is allemaal het gevolg van hogere inkomsten uit de export van olie en gas, die verdubbelden als gevolg van de oorlog en nu de helft uitmaken van alle staatsinkomsten.

De sterk gestegen baten uit olie en gas maskeren een daling van de andere inkomsten van de staat. De btw-inkomsten en invoerheffingen halveerden, niet alleen omdat de Russische import door de sancties is ingezakt, maar ook omdat de zware economische recessie die Rusland doormaakt, zorgt voor lagere binnenlandse bestedingen en dus voor lagere belastinginkomsten. Rusland had al een economie die voor een belangrijk deel dreef op de verkoop van grondstoffen, maar de recente ontwikkelingen hebben die afhankelijkheid alleen maar groter gemaakt.

Bovendien lopen de Russische staatsuitgaven fors op. Niet alleen zijn dat, uiteraard, de militaire uitgaven die volgens Bofit met 40 procent opliepen in de eerste vier maanden van dit jaar. Steun aan de economie nam eveneens toe met 40 procent en uitgaven aan binnenlandse veiligheid met 6 procent.

Opmerkelijk begrotingsoverschot

Vooralsnog is er, onder de streep, een begrotingsoverschot van 1 procent van het bruto binnenlands product – opmerkelijk voor een land in oorlog. Maar het is vraag hoe lang dat zo blijft. Het inperken van leveranties van Russisch gas is voor Europa relevant en krijgt daar de meeste publiciteit. Maar voor Rusland zelf is de export van olie veel belangrijker: het land is de op twee na grootste producent van olie en olieproducten ter wereld, na de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Oliesancties kunnen diep bijten. Het International Institute of Finance, de denktank van de internationale bankensector, schat dat de maandag ingestelde sancties op olie Rusland 155 miljard dollar per jaar aan export schelen. Dat is fors, op een economie die dit jaar vermoedelijk zo’n 1.700 miljard dollar groot is.

Hoe zich dat allemaal verder ontwikkelt, is de vraag: de Russische economie kan meer last krijgen van de invoersancties die zijn ingesteld naarmate meer tijd verstrijkt. Maar energie blijft op dit moment het belangrijkst. Gas is Europa’s grote zwakte, olie die van Rusland. Het gaat er nu om wie het hardst in de achilleshiel van de ander kan knijpen.