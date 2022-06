Yasmine moet aan de man in Nedermarokkaanse romkom

Johan Nijenhuis, koning van de Nederlandse romkom, schijnt nobele intenties te hebben met Marokkaanse bruiloft. Deze film moet witte- én Marokkaanse Nederlanders aanspreken. Prijzenswaardig, want Nijenhuis’ vrouwelijke, provinciale fanbase herbergt vermoedelijk bovengemiddeld veel islamofobe PVV-stemmers. Dat maakt het tot volksverheffing, een integratieproject.

Of is het? Er lijkt ook een plan-B in werking. Vorige week was de cast van Marokkaanse bruiloft zeer aanwezig op de filmmarkt van Cannes. Een dure grap; ik vermoed dat Nijenhuis mikt op de Noord-Afrikaanse diaspora in Europa. Hij is een specialist in de cinema van bevestiging, stelt zijn kijkers altijd gerust. De wereld is echt zo simpel als jullie hopen. Al jullie vooroordelen kloppen.

Marokkaanse bruiloft bevestigt Marokkaanse vooroordelen. Zo zijn alle Hollandse vriendinnen van heldin Yasmine hersenloze blonde sletjes die met de eerste de beste vent in bed duiken; op een feestje kan Yasmine er gratis één cadeau doen aan een bronstig neefje. ‘Kazen’ zijn hypocriete graaiers of vrekkige tokkies die zich op een Hollandse bruiloft in bevlekte T-shirts op plastic bordjes vol borrelnootjes, frituur en augurken storten. Gelukkig zorgen Marokkaanse dames dan nog voor enig decorum in de vorm van een bruidsjurk en bruidstaart.

In Marokkaanse bruiloft beseft advocaat Yasmine (Ahouaoui) dat met 26 jaar haar uiterste houdbaarheid nadert. Werk is leuk, huwelijk beter, wrijft iedereen haar in: getrouwde vriendinnen, bezorgde ouders, bazige tantes. Nu is ‘werk maakt vrouwen ongelukkig’ het Leitmotif van de meeste romantische komedies: liefdesrivalen dienen zich vlot aan. Broeierige hunk Samir (Benmbarek) is een zorgzame garagehouder die goed kan koken, maar wordt beticht van diefstal. Plastisch chirurg Ibrahim (Ayadi) is succesvol, maar een clowneske playboy. „Deze piano verdiende ik met een schaamlipcorrectie, dit zwembad met vier borsten voor een tweeling.” Geen huwelijksmateriaal, die Ibrahim, maar een komedie van misverstanden drijft Yasmine bijna tot seks voor het huwelijk, een lot erger dan de dood. Ook in de nachtclub van Mocromaffia-type El Ghazi (Fardi), cliënt van haar chique advocatenkantoor, dreigt haar maagdelijkheid te sneuvelen.

Je kunt wijzen op het soms rammelende script, de reclamefilmerij, de houterige mise en scène, de bordkartonnen personages, het vlakke acteren, de clichés. Maar dit is frituur, geen gastronomie. Nijenhuis is ook een competente no-nonsense regisseur die met simpele, vaak platte trucs de vaart erin houdt. Zijn na-druk-ke-lijke stijl vindt bijna altijd zijn publiek. Ik ben benieuwd welke markt dit product aanboort.

Correctie (01-06-2022): In een eerdere versie werd Yasmine geschreven als Yasmina. Dat is hierboven aangepast.

Romantische komedie Marokkaanse bruiloft. Regie: Johan Nijenhuis. Met: Soumaya Ahouaoui, Nora El Koussour, Walid Benmbarek, Nabil Aouled Ayadi, Pip Pellens, Ali Fardi. In: 100 bioscopen ●●●●●

