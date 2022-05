Vorig jaar waren meer Nederlandse jongeren psychisch ongezond

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland is vorig jaar verslechterd. In 2021 was zo’n 18 procent van de twaalf tot vijfentwintigjarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dat nog 11 procent. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren voelden zich vaker somber, ongelukkig en onrustig. Het CBS vermoedt dat de coronacrisis de mentale gesteldheid van jongeren heeft verslechterd.

Vooral meisjes en jonge vrouwen lijden aan een slechtere mentale gezondheid, blijkt uit de cijfers van het CBS. Vorig jaar was bijna een kwart van de jonge vrouwen psychisch ongezond, tegenover bijna 12 procent van de jonge mannen. Ook jongvolwassenen zijn zwaarder achteruitgegaan in de afgelopen jaren vergeleken met tieners onder de achttien jaar.

Het CBS heeft de mentale gezondheid van de jeugd gemeten door vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand over een periode van vier weken. Op vragen zoals „voelde je je neerslachtig en somber?” of „zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?” konden jongeren zes antwoorden geven variërend van „nooit” tot „voortdurend”. Daaruit kwam een totaalscore van tussen de nul (zeer ongezond) en de honderd (prefect gezond) punten. Zij met een score van minder dan zestig punten worden door het CBS gezien als psychisch ongezond.

Ongeveer een op de vijf jongeren gaf aan zich bijna nooit kalm of rustig te voelen. Zo’n 13 procent voelde zich vaak, of soms zelfs voortdurend, somber en neerslachtig. Ook voelde 20 procent zich zelden gelukkig, blijkt uit de cijfers.

Negatieve invloed coronatijd

Het is niet het eerste onderzoek dat uitwijst dat de jeugd in Nederland steeds meer stress ervaart en zich ongelukkiger voelt. Het RIVM schreef afgelopen maand dat een op de vijf Nederlandse jongeren afgelopen winter „wel eens serieuze suïcidale gedachten” heeft gehad. Huisartsen zagen het aantal meldingen van zelfmoord(pogingen) stijgen ten opzichte van vóór de coronapandemie.

Lees ook deze reportage: Voor studenten komt de druk van alle kanten – en drank en drugs ook

Hoewel er uit de enquête niet een directe link kan worden gelegd tussen de mentale toestand van jongeren en de coronacrisis, wijst het CBS naar eerdere onderzoeken waaruit bleek dat de lockdowns als gevolg van de coronamaatregelen wel degelijk een negatief effect hebben gehad op het welzijn van de jeugd. Bijna de helft van de jongeren zei begin 2021 dat de coronacrisis hun leven negatief beïnvloedde. Ander onderzoek van het statistiekbureau van september vorig jaar wees uit dat een kwart van de jongvolwassenen zich somber, ongelukkig en eenzaam voelde in de coronatijd.