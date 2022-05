De Poolse regering legt sinds 2015 de rechterlijke macht aan de ketting. Met succes. Het Grondwettelijk Hof en de Raad voor de rechtspraak (KRS), het orgaan dat rechters selecteert, staan inmiddels onder politieke controle. Ook in de Poolse Hoge Raad benoemt de KRS in hoog tempo regeringsgetrouwe rechters, bijvoorbeeld in de Tuchtkamer die oordeelt over rechters die geschorst zijn, omdat ze vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de politieke controle over de rechterlijke macht.

John Morijn is bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Universiteit Groningen. Kees Sterk is bijzonder hoogleraar Administration of European Justice aan de Universiteit Maastricht.

Het Hof van Justitie heeft hier krachtig op gereageerd. Het heeft geoordeeld dat het Unierecht onafhankelijke rechters in de lidstaten vereist. Het heeft bepaald dat de Tuchtkamer op straffe van dwangsommen haar werk onmiddellijk moet neerleggen. Het heeft ook criteria neergelegd voor de beoordeling of de KRS onafhankelijk is van de politiek. Bij de toepassing daarvan oordeelde de Poolse Hoge Raad dat de KRS niet onafhankelijk is.

Op grond van deze uitspraken blokkeerde de Europese Unie de vele voor Polen bestemde miljarden uit het coronaherstelfonds. De Commissie liet weten dat dat geld alleen zou worden uitgekeerd als de uitspraken van het Hof „volledig zouden worden nagekomen”. De Commissie maakte duidelijk dat het haar met name ging om het afschaffen van de Tuchtkamer, om het niet meer disciplineren van rechters vanwege vragen aan het Hof in Luxemburg, en om het herstellen van gedisciplineerde rechters in hun oorspronkelijke positie. Deze elementen werden bekend als de drie ‘milestones’.

Patstelling

Lang negeerde de Poolse regering deze. Terecht bleef de Commissie de waarden van de Unie ferm hooghouden. Er ontstond een patstelling. Totdat de context wijzigde. Polen heeft het EU-geld hard nodig: de inflatie is hoog, en de ontevredenheid van de Polen daarover nog groter. De Commissie wil Europese eenheid in de reactie op de oorlog in Oekraïne, en is blij dat Polen miljoenen Oekraïners opvangt. Achter de schermen werd onderhandeld.

Op 25 mei bewoog Polen: het Lagerhuis stemde in met een wetsvoorstel om de Tuchtkamer op te heffen. Het voorstel houdt verder in dat de politiek benoemde rechters van de Tuchtkamer lid van de Hoge Raad blijven en dat uit de leden van de Hoge Raad 22 kandidaten voor een nieuwe Tuchtkamer worden geselecteerd, waaruit de president 11 kandidaten kiest.

Hiermee wordt natuurlijk het probleem van de politiek gestuurde tuchtrechters niet aangepakt. Het is het verhangen van bordjes. Het is zelfs mogelijk dat president Duda een groot deel van de huidige tuchtrechters opnieuw benoemt in de nieuwe Tuchtkamer.

Politieke deal

Toch lijkt een politieke deal ophanden. De Commissie is erop gebrand deze schijnvertoning te accepteren als oplossing voor de milestone ‘afschaffen van de Tuchtkamer’. Voor het ‘herstel van de geschorste rechters in hun oorspronkelijke positie’ lijkt een proces afgesproken dat de rechters drie maanden de tijd krijgen om herstel te verzoeken, en de Poolse staat dan twaalf maanden om over dat verzoek te beslissen. Dit terwijl het Hof in Luxemburg onmiddellijk herstel oplegt. De derde mijlpaal, het niet disciplineren van rechters als zij vragen aan het Hof van Justitie stellen (waartoe zij overigens vaak verplicht zijn), lijkt niet in de deal voor te komen. Dit blijft dus ook voor een nieuwe Poolse Tuchtkamer een reden een disciplinaire straf aan rechters op te leggen.

De situatie is nog zorgwekkender. Veel bredere problemen zoals het feit dat het Poolse Grondwettelijk Hof Luxemburgse uitspraken niet accepteert dat de rechtspraak in lidstaten onafhankelijk moet zijn, wordt in de deal niet opgelost. De grootste bedreiging van rechterlijke onafhankelijkheid wordt al helemaal niet opgelost: de KRS die rechters selecteert op politieke gronden, en inmiddels 2.000 van de 9.000 rechters heeft benoemd. Als de KRS in dit tempo rechters blijft benoemen op politieke gronden, wordt het belang van de Tuchtkamer voor de Poolse regering steeds kleiner.

Grote schade

Het is dus volstrekt duidelijk dat de geschetste politieke deal, die mogelijk deze donderdag al wordt gesloten, op geen enkele wijze recht zou doen aan de uitspraken van de hoogste Unie-rechter. Ook draagt die niet bij aan het stoppen van het proces van afschaffen van rechterlijke onafhankelijkheid in Polen, laat staan aan een herstel daarvan. Op korte termijn ruilt de Commissie de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen politiek uit voor eenheid van de Unie tegen Rusland.

Zij richt zo grote schade aan. Het gezag van het Hof in Luxemburg, waarvan de Commissie de belangrijkste beschermer is volgens de Europese verdagen, wordt ondergraven. Onafhankelijke rechtspraak als fundament van het Unierecht wordt aangetast. En Poolse rechters worden feitelijk geofferd.

Een dergelijke politieke deal over onafhankelijke rechtspraak moet worden voorkomen. Nederland moet het karakter van de Unie als waardenunie niet slechts in mooie woorden belijden, maar daadwerkelijk beschermen. Als dit voorstel er komt, moet Nederland er alles aan doen om te voorkomen dat de Commissie tot uitbetaling aan Polen overgaat. De Commissie kan niet wegonderhandelen wat juridisch niet-onderhandelbaar is.

