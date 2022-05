Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Een vriend vroeg me laatst of ik een euro had voor het karretje van de supermarkt. Dat had ik niet, maar ik had wel een Surinaams muntje van 100 SRD. „Wat heb ik daaraan”, vroeg hij. Ik zei: „Het past ook.” Hij geloofde me niet, maar ging er toch mee op pad. Ik moest aan ketjap denken, en aan Filip Dewinter. Laat het me uitleggen.

Ik zag een uitzending van Ongehoord Nederland, waarin de Vlaamse politicus Dewinter zonder te knipperen stelde dat in Europa „ons volk wordt vervangen door een ander volk”. Minstens twee incorrecte argumenten noemde hij, namelijk dat ‘men’ in Europa streeft naar superdiversiteit (het belangrijke verschil tussen realistisch zijn over de huidige bevolkingssamenstelling en actief ernaar streven, gaat aan hem voorbij) en dat de poorten naar Europa worden opengezet voor iedereen van buiten – een volstrekte onwaarheid, gezien de talloze manieren waarop het continent zich juist verweert tegen migratiestromen. Maar goed, ik weet inmiddels dat de discussie niet over feiten maar over sentimenten gaat, dus soit. Raisa Blommestijn zat ook aan tafel. Zij reageerde natuurlijk instemmend op de extreem-rechtse Dewinter. Zoals ze erbij zat was ze de belichaming van de pure blanke onschuld, vond ik. En terwijl er werd gesproken over de angst dat Europa zal veranderen in ‘Eurabia’, leek de subliminal message: dit is een van onze Arische dochters die op het spel staat. Dit is wat we moeten beschermen tegen de bruine barbaren die op onze poorten bonken.

Het gevaar van de omvolkingstheorie kan sinds het bloedbad in Buffalo niet genoeg benadrukt worden (bijzonder ook, hoe Dewinter et al blijven zeggen dat zij degenen zijn die gevaar lopen, terwijl het aantoonbaar de gekleurde mensen zijn die slachtoffer worden van xenofobie). Toch klonk het best aannemelijk; een inheems volk dat wordt vervangen door een ander volk, een cultuur die vernietigd wordt ten behoeve van een andere cultuur… Waar hebben we dat eerder gezien? U weet het antwoord natuurlijk al.

De angst van Dewinter c.s. voor omvolking voelt extra reëel omdat deze mensen, met hun blik strak op de ‘Gouden Eeuw’ gericht, heel goed weten hoe succesvol Europa zelf was, met het omvolken van andere gebieden. Met het uitmoorden van oorspronkelijke bevolkingen, en zichzelf en hun cultuur in het centrum plaatsen, bovendien in de volste overtuiging dat wat de Europeaan deed, goed was. Misschien heeft Dewinter wel gelijk, en is dit precies wat er nu aan de hand is. Europa wordt omgevolkt, alleen is het niet enkel door de ‘islamieten’. Al het niet-westerse sluipt immers via de achterdeur naar binnen. Nergens zie je dat duidelijker dan in het aanbod van een gemiddelde supermarkt – en hier kom ik, dan eindelijk, uit bij ketjap.

Er zijn tegenwoordig ‘verspakketten’ om zelf Hindostaanse roti te maken. Verse pepers, couscous, gember en laos zijn allang geen exotische producten meer en in menig buurtsuper wordt een keur aan sushi verkocht. Het is het resultaat van een stille omwenteling, niet zelden voorafgegaan door grote weerstand tegen de veranderingen in de samenleving. Maar dat Hollandse grootmoeders hun gehaktballen in boter met een scheutje ketjap bakken, bewijst dat goede smaak uiteindelijk altijd wint. Ik wil zeggen: misschien hebben wij bruine barbaren geen Bijbel (of Koran) nodig om onze weg naar dominantie te verantwoorden. Nee, wij verleiden de Europeaan met onze heerlijke kruiden, onze mooie huid, onze donkere ogen. En voordat je het weet, hebben we ons naar het centrum van je bestaan bewogen.

Dus toen die vriend terugkwam van boodschappen doen, vroeg ik hem of het muntje had gepast. „Ja”, antwoordde hij. Hij had hem gebruikt en er niet meer aan gedacht. Zo geruisloos gaat het, jongens. Vandaag is het een Surinaams muntje, morgen zijn het jullie dochters.

