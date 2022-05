Bijna 60 jaar is Tom Cruise, en nooit scoorde hij beter als actieheld. Top Gun: Maverick verdiende in drie dagen tijd 124 miljoen dollar bioscooprecette in de VS. Maar geopolitiek gezien is het nog interessanter wat zich op zijn rug afspeelt. Deel één, Top Gun, was in 1986 een wederopstanding voor het Amerikaanse militarisme, in diskrediet geraakt door Vietnam. Ook Clint Eastwood leverde dat jaar zijn bijdrage door als sergeant in Heartbreak Ridge een peloton watjes tot ijzervreters te kneden, maar was je jong en wilde je wat, dan was dat marinepiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell zijn: sexy, rebels én ’s werelds beste. Het Pentagon, dat in ruil voor scriptsuper-visie F-14’s en vliegdekschepen beschikbaar stelde, zag het jaar daarop de rekrutering met 500 procent stijgen.

Of Top Gun: Maverick zo’n effect heeft, is twijfelachtig: 55 procent van de bezoekers zijn nostalgische 40-plussers. Wel krikt de film zonder twijfel het militaire imago op, nu gedeukt door Irak en Afghanistan. Al tien jaar in de maak, kon de timing van Top Gun: Maverick niet beter zijn. Een nieuwe ronde koude – of zelfs warme – oorlog lijkt een feit met de Russische invasie in Oekraïne en Chinees sabelgekletter rond Taiwan. Die grootmachten bereiden hun volk al jaren voor op een conflict. Het Kremlin financierde een golf patriottische blockbusters die heldendom en offerzin tijdens de Tweede Wereldoorlog ophemelen. China’s grootste filmhit Wolf Warrior II (kungfu-held veegt de vloer aan met westerlingen in Afrika) werd vorig jaar overtroffen door De Slag bij Meer Changjin, waarin het volksleger Amerikanen in de pan hakt tijdens de Koreaanse Oorlog. Dit jaar volgt Sniper, over scherpschutter Zhang Taofang die onder het motto „schiet ze allemaal naar de hel” 214 Amerikaanse GI’s omlegt.

‘Top Gun: Maverick’ durft nog niet op Russen of Chinezen te schieten

In die context is Top Gun: Maverick slechts het begin van een westers antwoord: men durft nog niet op Russen of Chinezen te schieten. Mavericks missie is een opwerkingsfabriek voor uranium in het Midden-Oosten, al wijst het sneeuwlandschap eerder op Noord-Korea. Maar in de drie jaar dat de film op de plank lag werd de rug van Tom Cruise een stuk krijgshaftiger.

Toen de trailer van Top Gun: Maverick in 2019 uitkwam – de film was voor 2020 gepland – ontstond grote ophef over Mavericks oude ‘geluksjas’. Daarop was in 1986 nog een badge genaaid van de tour van kruiser USS Galveston, met vlaggen van China’s erfvijand Japan en ‘provincie’ Taiwan. Die waren in de trailer verdwenen. Gevalletje zelfcensuur: een lucratieve Chinese release zat er vermoedelijk sowieso niet in, maar met het oog op toekomstige films wilden de makers China, notoir om zijn lange tenen, kennelijk niet bruuskeren. Bovendien was het Chinese tech-concern Tencent grootaandeelhouder van coproducent Skydance Media. Zo symboliseerde de rug van Tom Cruise volgens het boek Red Carpet een diepere trend. Hollywood was van bron van Amerikaanse ‘soft power’ verworden tot China’s schoothondje.

Dus betekent het iets dat de gewraakte vlaggen drie jaar later pontificaal terug zijn op het jasje én de filmposter. Hollywood lijkt China in het kielzog van president Biden te zeggen: bij een invasie van Taiwan vinden jullie Maverick tegenover je. Of een piloot van bijna 60 afschrikt, moet nog blijken.