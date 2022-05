Toezichthouder: accountants zien fraude onvoldoende

Accountants doen onvoldoende om fraude bij hun klanten te signaleren. Dit stelt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een kritisch onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd

Accountants hebben vaak onvoldoende kennis in huis om de fraude te signaleren bij klanten en zijn bovendien vaak te goed van vertrouwen. Terwijl „gezond wantrouwen” meer op zijn plek zou zijn, volgens de AFM. Ook houden accountants geconstateerde fraude soms bewust klein, omdat ze bang zijn dat deze de reputatie van de klant te veel schaadt of vergaande financiële consequenties heeft, zoals een boete.

Bijster verrassend is de AFM-kritiek niet. Er ligt inmiddels een stapeltje aan kritische rapporten over de accountancysector. Telkens lijkt die weer te falen waar het om toezicht op klanten gaat. Zo stelde begin 2020 de ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ van de overheid dat een „significant deel” van de controles van accountants bij de jaarrekening niet voldoet aan de eisen.

Wirecard en Baker Tilly

Fraudezaken waren er de afgelopen jaren genoeg: van de Duitse start-up en technologiebedrijf Wirecard, dat voor een paar miljard euro aan boekhoudfraude pleegde door zijn inkomsten kunstmatig op te pompen, tot accountantskantoor Baker Tilly dat een onrechtmatige fiscale constructie optuigde voor een klant – een behangondernemer.

‘Politiek moet ingrijpen bij de accountants’

Meer recent kwam fraude aan het licht bij landsadvocaat Pels Rijcken. Daar had de voormalig bestuursvoorzitter en notaris, Frank Oranje, bijna twintig jaar lang gefraudeerd. Hij stal 11,5 miljoen euro van klanten, waaronder de Nederlandse overheid. Nadat de fraude was ontdekt, pleegde Oranje zelfmoord.

De precieze omvang van fraude in het Nederlandse bedrijfsleven is lastig vast te stellen, volgens de AFM. De organisatie maakte voor het onderzoek een rondgang langs verschillende bedrijven en sprak met deskundigen uit de sector. Ook de financiële gevolgen van de fraude voor het Nederlandse bedrijven zijn niet bekend. Fraude in het bedrijfsleven kan op termijn het „maatschappelijk vertrouwen in de integriteit van het financiële systeem” aantasten, volgens de toezichthouder.

Op internationaal niveau is er wel een globaal beeld van de omvang van fraude in het bedrijfsleven. Uit onderzoek van antifraudeorganisatie ACFE dat plaatsvond tussen begin 2018 en eind 2019 zijn er in die periode circa 2.500 fraudecasussen gesignaleerd in het bedrijfsleven wereldwijd. Dit leidde tot een financiële schade van 3,6 miljard euro, variërend van boetes tot verduisterd geld, zo schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants in een verslag dat eind vorig jaar is gepubliceerd.

Fraude is een groot „maatschappelijk probleem” stelt de AFM, dat de komende jaren mogelijk verder zal toenemen. Daarom zal AFM de komende jaren scherper toezicht houden op dit thema. Of dit genoeg is, is niet zeker. Tot nu toe had de toenemende aandacht voor het onderwerp weinig effect.