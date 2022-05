Stakingen Schiphol van de baan na akkoord op hoofdlijnen over loon en arbeidsomstandigheden

Schiphol heeft „op hoofdlijnen” een akkoord bereikt met vakbond FNV over de lonen en arbeidsomstandigheden van het luchthavenpersoneel. Dat heeft Schiphol-directeur Dick Benschop dinsdag gezegd bij aankomst in de Tweede Kamer. Door het akkoord zijn stakingen voorlopig afgewend, meldt FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg.

Het sociaal akkoord dat nu bereikt is gaat over „substantieel” hogere lonen en veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden voor medewerkers in de beveiliging, schoonmaak, busvervoer en het afhandelen van bagage, aldus Benschop. Meer details zijn momenteel niet bekend - die worden woensdag verwacht, wanneer de onderhandelingen tussen FNV en Schiphol verder gaan. Dan wordt het akkoord naar verwachting ondertekend en gepresenteerd. Benschop is dinsdag in de Kamer om zich te verantwoorden voor de recente chaos op het vliegveld.

Vakbond ‘zeer content’

Van Doesburg liet dinsdag weten „zeer content” te zijn met wat er in het akkoord staat. Door deze overeenstemming is voorlopig „geen reden tot actievoeren” en zijn beoogde stakingen van de baan. FNV vroeg al langere tijd om betere arbeidsvoorwaarden, lagere werkdruk en hogere lonen voor het luchthavenpersoneel. De vakbond had Schiphol een deadline van 1 juni opgelegd voor een acceptabel voorstel, anders zouden werkonderbrekingen volgen.

Schiphol zoekt naar een oplossing voor de enorme drukte waarmee de luchthaven de afgelopen weken kampt. Door personeelstekorten en een hoog aantal reizigers ontstonden meermaals lange wachtrijen, waardoor veel mensen hun vlucht misten. De marechaussee moest enkele keren ingeschakeld worden om agressieve of geëmotioneerde reizigers in toom te houden. De komende zomer worden hoge aantallen toeristen verwacht: veel mensen willen na de opgeheven coronabeperkingen graag weer op reis.

Met een verhoging van het loon en verbetering van de arbeidsomstandigheden moet het werken op Schiphol weer prettiger worden voor de huidige medewerkers. Ook moet zo voor toekomstig personeel een baan op de luchthaven weer een aantrekkelijke optie worden.