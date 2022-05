Scholz onder vuur om felle uitspraak tegen klimaatactivisten

Zijn reputatie van weinig flexibele betweter die Olaf Scholz vaak wordt aangemeten, heeft de Duitse bondskanselier de afgelopen dagen opnieuw bevestigd.

Klimaatactivisten onderbraken vrijdag Scholz’ betoog over bruinkoolmijnen bij een bijeenkomst in Stuttgart, in het kader van Katholikentag. „Waanzin”, riep een van hen, gehuld in donkere kleren. Scholz reageerde fel: „Die ensceneringen van steeds dezelfde, in het zwart geklede mensen op verschillende bijeenkomsten, doen me denken aan een tijd die al lang voorbij is, en godzijdank.”

Die ogenschijnlijk cryptische opmerking werd zondag door de prominente Duitse klimaatactivist Luisa Neubauer op Twitter geduid als een verwijzing naar het nationaal-socialisme. Daarmee zou Scholz de klimaatactivisten hebben afgeserveerd als nazi’s. „De kanselier van de Bondsrepubliek relativeert in slechts een halve zin de NS-dictatuur en op paradoxale wijze meteen de klimaatcrisis”, aldus Neubauer. Ook zou Scholz hebben gesuggereerd dat klimaatactivisten gedreven zijn door „ideologie”, en zich met die opmerking hebben ontpopt tot klimaatontkenner.

De conclusies van Neubauer werden maandag door een woordvoerder van Scholz resoluut van de hand gewezen. Het idee dat Scholz aan het nazisme zou hebben gerefereerd, zou „absurd” zijn. Waar Scholz het wél over had, wilde de woordvoerder niet invullen. „Zijn woorden staan voor zichzelf.”

Maar wat Scholz ook heeft bedoeld, het leeuwendeel van de historische verwijzingen in Duitsland naar tijden die „godzijdank” voorbij zijn, is de facto een verwijzing naar Hitler en co. Als Scholz een andere historische periode in gedachten had, had hij dat duidelijker kunnen zeggen.

Defensief

De manier van communiceren van Scholz, heeft in het halve jaar dat hij pas regeert al veel kritiek gekregen. De bondskanselier weet zijn wrevel daarover vaak maar moeilijk te onderdrukken. Hij reageert doorgaans uiterst defensief. Gevraagd naar de eerste maanden van zijn kanselierschap heeft hij bijvoorbeeld al eens beweerd geenszins verrast te zijn geweest door de Russische inval in de Oekraïne – hij zal vermoedelijk de enige westerse leider zijn geweest die alles al lang van te voren zag aankomen.

Weekblad Die Zeit noemde het optreden van Scholz „arrogant”, en verweet Scholz, die te weinig zou doen aan verduurzaming, „boomer-realisme”. Dagblad Die Tageszeitung noemde Scholz’ uitschieter in elk geval voldoende reden om af te treden.