‘Regen van staal’ blijft op Sjevjerononetsk neerkomen

Een regen van staal. Zo beschrijven Oekraïense militairen die terugkomen van het front de onophoudelijke Russische artilleriebeschietingen waaraan ze worden blootgesteld. „Alle verwondingen worden veroorzaakt door granaatscherven”, vertelde een Oekraïense ambulancechauffeur tegen een verslaggever van The Washington Post. „De meeste jongens in de loopgraven hebben de vijand niet eens gezien.”

De slag om de Donbas bereikt dezer dagen een hoogtepunt. Terwijl Russische artillerie inbeukt op de Oekraïense linies, vecht Russische infanterie zich een weg door de straten van Sjevjerodonetsk, een industriestad die voor de invasie zo’n honderdduizend inwoners telde.

Als Sjevjerodonetsk en het nabijgelegen Lysytsjansk vallen, heeft Rusland alle grote bevolkingscentra van de provincie Loehansk veroverd. Volgens de burgemeester van Sjevjerodonetsk, Oleksandr Strjoek, zijn de Russen inmiddels slechts een paar straten van het stadscentrum verwijderd. Maar de gevechten zijn hevig, en de Russen komen slechts langzaam vooruit. Deze dinsdag nog liet Leonid Pasitsjnyk het ‘hoofd’ van de pro-Russische separatisten in Loehansk, weten dat de opmars in Sjevjerodonetsk langzamer verloopt dan verwacht.

Dag en nacht raketartillerie

Om het Oekraïense verzet te breken, zetten de Russen op grote schaal artillerie in. Aan het front rond Sjevjerodonetsk wordt inmiddels dag en nacht gevuurd met zware houwitsers en met raketartillerie. Daarbij richten de Russen niet alleen op Oekraïense stellingen in het open veld, maar wordt ook stedelijk gebied met de grond gelijk gemaakt. Volgens burgemeester Oleksandr Strjoek is inmiddels 90 procent van de infrastructuur in Sjevjerodonetsk vernietigd. Vanwege de aanhoudende beschietingen kunnen de circa twaalfduizend burgers die zich nog in de stad bevinden, niet worden geëvacueerd. Daarmee lijkt Sjevjerodonetsk een herhaling te worden van Marioepol, waar zware gevechten het leven eiste van vele duizenden burgers. Volgens Strjoek zijn er in Sjevjerodonetsk al zo’n 1.500 dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking gevallen. „Het aantal doden stijgt met het uur”, zei de burgemeester in een telefonisch interview met persbureau AFP, „Maar we kunnen de doden en gewonden niet tellen vanwege de straatgevechten.”

De Russische artillerie zaait ook dood en verderf onder Oekraïense militairen. Afgelopen week liet de de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten dat er bij de zware gevechten in de Donbas dagelijks vijftig tot honderd Oekraïense militairen sneuvelen. Het aantal gewonden ligt naar alle waarschijnlijkheid twee à drie keer hoger.

Geschilderde kangoeroe

Geen wonder dat Kiev blijft smeken om méér zware wapens. In de afgelopen weken hebben verschillende westerse landen zware houwitsers beloofd, en een deel daarvan wordt al ingezet. Een verslaggever van de BBC zag in de buurt van Lysytsjansk een M777 die is gedoneerd door Australië – te herkennen aan een geschilderde kangoeroe op de loop. Ook mobiele Franse artillerie van het type Caesar zou inmiddels door de Oekraïners worden ingezet. Nederland en Duitsland leveren hypermoderne pantserhouwitsers.

Voorlopig is het nog een druppel op de gloeiende plaat. De Russen beschikken over veel meer zware artillerie dan Oekraïne en gezien de onophoudelijke beschietingen is er aan munitie geen gebrek.

Dat wil nog niet zeggen dat Rusland aan de winnende hand is. Sinds het begin van de invasie heeft Moskou zijn oorlogsdoelen steeds moeten bijstellen: van een snelle verovering van Kiev tot het ‘bevrijden’ van de provincies Donetsk en Loehansk, en van een ‘wijde omsingeling’ van het Oekraïense leger in de Donbas tot het oprollen van een kleine ‘pocket’ rond Sjevjerodonetsk. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) merkte afgelopen zaterdag op dat Rusland de pogingen om de Sjevjerodonetsk te omsingelen heeft opgegeven en steeds meer troepen opoffert aan een frontale aanval op de stad. „De Russen betalen een prijs voor hun huidige tactische succes die niet in verhouding staat tot het te verwachten operationele of strategische voordeel”, schrijft het ISW.

Voorlopig hebben de Russen aan munitie geen gebrek

Als Sjevjerodonetsk valt, kan Moskou de overwinning in de provincie Loehansk claimen, maar de hele Donbas is daarmee niet veroverd. Pogingen om op andere plaatsen door het front te breken lopen iedere keer vast. De verovering van de steden Slovjansk en Kramatorsk (in de provincie Donetsk) zal waarschijnlijk eveneens weken van zware gevechten kosten. Moskou verspilt daarbij kostbare mankracht. De afgelopen week meldde de Oekraïense militaire staf dat het aantal gesneuvelde Russische militairen de dertigduizend inmiddels was gepasseerd. Die schatting is vrijwel zeker te hoog, maar ook andere bronnen wijzen op aanhoudende zware verliezen aan Russische kant. Het Britse ministerie van Defensie stelde afgelopen maandag dat het Russische leger waarschijnlijk „vernietigende verliezen” heeft geleden onder officieren in de lagere en middelste rangen. De vraag is hoe lang Moskou dergelijke verliezen kan blijven lijden. Ook de voortdurende stroom militaire hulp uit het Westen kan op een gegeven moment de balans doen verschuiven.

Lange-afstandsraketten

Maandag maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend dat de VS het Multiple Launch Rocket System (MLRS) zullen leveren. Om Rusland niet onnodig te provoceren, worden de systemen niet uitgerust met lange-afstandsraketten (met een bereik tot bijna 300 kilometer), waarmee Oekraïne steden diep in Rusland zou kunnen beschieten. Maar ook MLRS-systemen met een bereik tot 70 kilometer geeft de Oekraïners meer mogelijkheden om Russische artillerie het zwijgen op te leggen. Als dat lukt, gaan de Russische veroveringen in de Donbas steeds meer lijken op een Pyrrusoverwinning.

Igor Girkin, de voormalige Russische inlichtingenofficier tegen wie het Nederlandse OM levenslange gevangenisstraf heeft geëist vanwege het neerhalen van vlucht MH17 in 2014, is cynisch. Maakt u zich geen illusies, schrijft de voormalige commandant van de pro-Russische separatisten op Telegram: het veroveren van „anderhalf dorp in een maand tijd” brengt een Russische overwinning niet dichterbij.

