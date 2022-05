Radio Uittocht van deejays bij NPO 3FM: ‘Zenuwslopende reorganisatie’

Dat het rommelt bij radiozender NPO 3FM was maandag op de zender zelf te horen. „De laatste tweeënhalf, drie maanden is er een hoop aan de hand geweest achter de schermen van 3FM; een reorganisatie die nogal zenuwslopend is geweest en nog steeds is.” Aldus radio-dj Herman Hofman tijdens zijn eigen middagprogramma waarin hij aankondigde tot zijn verbazing niet te zijn opgenomen in de nieuwe programmering. Hij koos er zelf voor het nieuws naar buiten te brengen. „Ik kan niet doen alsof. Het zou niet werken als ik hier de hele tijd mee rond moest lopen”, zo verklaarde hij tegenover Algemeen Dagblad. Hofman weet nog niet wanneer zijn laatste uitzending is, maar geeft aan dat het „waarschijnlijk na de zomer” is. Daarmee komt na ruim tien jaar een einde aan zijn aanwezigheid in de programmering van de zender.

Eerder werd al bekend dat de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman zal verdwijnen. Op 23 juni heeft het duo zijn laatste uitzending. Ook het ochtendprogramma Sanders Vriendenteam van dj Sander Hoogendoorn moet stoppen en is na 24 juni niet meer in de lucht.

Dalende percentages

NPO-3FM heeft al jaren te kampen met dalende luistercijfers. Menno de Boer nam onlangs als nieuwe zendermanager het roer over van Sharid Alles, die in 2018 bij NPO 3FM was gekomen. Ook Alles, eerder succesvol bij jongerenzender Funx, moest destijds het tij keren, maar slaagde niet in haar missie. Bij haar aantreden had de zender een marktaandeel van 2,5 procent, dat toen al als zorgwekkend gezien werd. Dat percentage daalde verder, naar gemiddeld 1,5 procent in de afgelopen maanden.

De ene na de andere dj die zijn programma verliest bij het station raakt overvallen door het nieuws. Frank van der Lende laat via een bericht weten dat hij het heel jammer vindt: „Ik hoop dat de veranderingen iets gaan uithalen. Het station zit in mijn hart. Het liefst zou ik zeggen: zoek het maar lekker uit. Ik ben veertien jaar geleden begonnen bij 3FM en dan kruipt het onder je huid.” Koreman was een tijd „heel boos en gefrustreerd”. Zij gaat het programma in haar eentje vullen als Van der Lende na de laatste uitzenddag op vaderschapsverlof gaat.

Vincent Bijlo: 3FM is alleen passé voor wie er niet naar luistert

Zendermanager Menno de Boer zegt tegen NRC dat hij weinig kwijt kan over wat er allemaal aan de hand is bij de reorganisatie van 3FM. „We zijn in gesprek met de omroepen om 3FM beter te maken. We zitten nog middenin dat proces. Dat doen we erg zorgvuldig en daarom kan ik daar nu nog geen uitspraken over doen”, aldus De Boer.