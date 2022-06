Overleeft de Britse monarchie na koningin Elizabeth II?

‘Je hoopt dat jonge generaties jouw foto’s van vroeger interessant vinden. En dat ze verrast zijn, dat ook jij ooit jong bent geweest.” De stem van de 96-jarige koningin Elizabeth II kraakt bij beelden van een piepjonge versie van haarzelf, die de camera in kijkt.

Voor een documentaire ter ere van haar zeventigjarig jubileum kreeg de Britse omroep BBC toegang tot het privé-archief van foto’s en video’s van koningin Elizabeth. Het zijn beelden van een ontspannen jonge vrouw die danst en lacht. Een deel van de begeleidende tekst heeft ze onlangs ingesproken, de rest bestaat uit citaten uit de afgelopen decennia. Vaak klinkt ze zelfbewust: „Het is onvermijdelijk dat ik voor velen van u een vrij afstandelijk figuur blijf. Iemand wier gezicht u kent uit de krant of film, maar die nooit echt uw eigen leven binnenkomt.”

Duizenden Britten verzamelen zich voor Buckingham Palace. Foto Alberto Pezzali

Die rol, die van een bekende vreemde, vervult koningin Elizabeth inmiddels zeventig jaar. Geen Britse monarch ging haar zo lang voor en wereldwijd regeerden maar enkele koningen langer dan zij. Van donderdag tot en met zondag viert het Verenigd Koninkrijk haar platina jubileum.

En dus hangen de straten van Londen vol Britse vlaggen, geven kranten tips hoe je de beste high tea kunt geven en wat je daarbij aan moet. De winnaar van de landelijke dessertwedstrijd ter ere van haar jubileum is bekend: een laagjescake met citroen, custard en bitterkoekjes. Er komen een militaire parade, kerkdienst, popconcert en straatfeestjes in heel het land.

Deze dagen zijn nadrukkelijk aan Elizabeth persoonlijk opgedragen en niet aan de monarchie in algemene zin. Met haar arbeidsethos en toewijding roept de koningin respect en genegenheid op bij de Britten. Alleen: zíj mag populair zijn, dat geldt veel minder voor de rest van haar familie. Het koningshuis staat onder druk en het instituut verspeelt langzaam maar zeker steun van de bevolking.

1926

Foto PA POOL/AFP 20 november 1947

Foto AFP

Jongeren willen republiek

Gemiddeld vindt een meerderheid van de Britten (58 procent) dat de monarchie moet blijven, maar steeds meer jongeren zien dat anders. Vorig jaar bleek uit onderzoek van peilingbureau YouGov dat Britse jongeren van 18 tot 24 jaar liever een gekozen staatshoofd willen (dat vindt 41 procent een goed idee) dan een monarchie (31 procent steun). Onder 65-plussers is de steun voor het koningshuis wel hoog, met 81 procent steun voor de monarchie en 13 procent voor een republiek.

Koningin Elizabeth „heeft zich tot doel gesteld om de monarchie voort te zetten en van betekenis te houden”, zegt koningshuisdeskundige Omid Scobie. „Maar precies die relevantie wordt meer dan ooit op de proef gesteld.” Scobie schreef een boek over Elizabeths kleinzoon prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan, en hoe zij gefrustreerd en gedesillusioneerd het koningshuis verlieten en naar de Verenigde Staten verhuisden. Medewerkers van het paleis zouden zich nu zorgen maken dat hun bezoek aan het VK komend weekend de aandacht te veel zal afleiden van het feestvarken.

Ter voorbereiding op het jubileum van koningin Elizabeth wordt Number 10 versierd met vlaggetjes. Foto Tolga Akmen

Het vertrek van Harry en Meghan was één van twee grote tegenslagen voor het koningshuis van de afgelopen jaren. De tweede was het schandaal rond prins Andrew, tweede zoon van Elizabeth en wijlen prins Philip, die in een rechtszaak over seksueel misbruik verwikkeld raakte. Het paleis nam Andrew zijn koninklijke titels af. Aan zijn schikking van 12 miljoen pond (omgerekend 14 miljoen euro) zou koningin Elizabeth ook ongeveer 2 miljoen pond hebben meebetaald.

2 juni 1953

Foto Central Press/Getty Images 29 juli 1981

Foto Ron Bull/Toronto Star via Getty Images

Harry en Meghan klaagden over racisme van familieleden, bijvoorbeeld over de huidskleur van hun zoontje Archie, en over een gebrek aan diversiteit. Of werkelijk van racisme sprake is geweest zal misschien wel nooit bekend worden, maar wat diversiteit betreft hebben ze zeker een punt. Van de paleisstaf heeft 8,5 procent een etnisch diverse achtergrond, terwijl het percentage etnische minderheden in hoofdstad Londen op bijna 40 procent ligt en in de Britse samenleving als geheel op 13 procent. Voor dit jaar was het streven van het paleis om het aantal werknemers met een migratie-achtergrond naar 10 procent te brengen. Of dat ook is gelukt, is nog onduidelijk.

De koningin wordt vaak juist geprezen voor haar pogingen om mee te bewegen met de samenleving, omdat zij zou inzien dat de monarchie alleen kan voortbestaan bij de gratie en steun van haar volk. Zo besloot ze in 1957 dat haar kersttoespraken voortaan ook op tv werden uitgezonden. Ze schafte het verplichte achteruitlopen voor haar bezoekers af. En ze had eerder dan haar kinderen een account op sociale media.

Langs de Mall in Londen verzamelen zich duizenden Britten. Foto Alberto Pezzali

Maar, zegt Omid Scobie, dat zijn kleine stapjes en de samenleving ontwikkelt zich vele malen sneller dan het koningshuis. „Bij de Black Lives Matter-protesten in de zomer van 2020 bleven ze zó lang stil. Natuurlijk is er een ongemakkelijk verband met de koloniale geschiedenis en slavernij, maar ze hadden toch de beweging kunnen erkennen? Ze grijpen dat soort kansen niet als die zich voordoen.” Destijds kwam pas weken later via een vertegenwoordiger naar buiten dat de koningin de beweging steunt.

Langzaam verandert de Britse monarchie in een gerontocratie University College London (UCL)

Ook vanuit internationaal perspectief staat het koninkrijk onder druk. Elizabeth is ook staatshoofd van veertien voormalige koloniën: Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, plus kleinere Caribische landen als Jamaica, Antigua en Barbuda. In verscheidene landen leeft de vraag of ze niet beter afscheid kunnen nemen van de monarchie, met als logisch moment het naderende einde van Elizabeths regeerperiode.

Het kleine Barbados wachtte daar niet op en werd vorig jaar november een republiek. En al werd Barbados in 1966 onafhankelijk en was de rol van het Britse koningshuis nog puur ceremonieel, het land zag deze stap als belangrijk sluitstuk van een voltooid dekolonisatieproces.

„Er zou een domino-effect kunnen optreden als Charles koning wordt”, zei koningshuisjournalist Camilla Tominey van The Daily Telegraph in een webinar over het jubileum, „omdat landen misschien nog blijven uit respect voor Elizabeth”. Voor de koningin is het Gemenebest altijd heel belangrijk geweest. In haar jongere jaren maakte ze enkele honderden reizen naar ‘haar’ landen.

De jongere generatie is zoekende hoe ze moet omgaan met die republikeinse sentimenten. Prins William en zijn vrouw Kate maakten in maart een overzeese reis, deels ter ere van het platina jubileum en deels als charme-offensief na het besluit van Barbados. Maar ze kregen kritiek op hun onhandige optredens. In Belize kreeg hun staf een conflict met de lokale bevolking omdat die geen koninklijke helikopter bij hun cacaoplantage wilde laten landen. Ze moesten het bezoek aan het dorp annuleren.

6 september 1997

Foto Anwar Hussein/Getty Images 9 maart 2021

Foto Facundo Arrizabalaga/EPA

William oogde imperialistisch

In Jamaica maakte het stel een rondrit in dezelfde landrover als Elizabeth en Philip deden tijdens hun bezoek in 1953. Prins William was in vol militair ornaat, net als zijn opa toen. Het zag er imperialistisch uit. Out of touch, oordeelden critici. En toen vertelde de Jamaicaanse premier William ook nog dat Jamaica zichzelf in de toekomst ook als republiek ziet. Aan het einde van de reis schreef William in een verklaring dat hij zich kan voorstellen dat hij, anders dan Elizabeth, in de toekomst niet meer de vanzelfsprekende leider van het Gemenebest zou zijn.

Ook in Canada neemt de steun voor de monarchie af. Een krappe meerderheid van 51 procent vindt dat Canada in de toekomst beter een republiek kan worden, in 2016 was dat nog 38 procent. Koningin Elizabeth is wel populair, maar Charles ziet maar één op de drie Canadezen zitten.

Australië hield in 1999 een referendum waarbij 55 procent de monarchie wilde behouden, maar nu Labor daar onlangs de verkiezingen heeft gewonnen is een nieuw referendum een serieuze optie. De nieuwe premier – en republikein – Anthony Albanese stelde deze week een ‘assistent-minister voor de republiek’ aan.

In het Verenigd Koninkrijk zelf speelt geen serieuze politieke discussie om afscheid van de monarchie te nemen. Kritiek gaat nu over de vraag of zo’n vierdaags uitbundig feest wel gepast is, terwijl zoveel Britten krap zitten en problemen hebben met de gestegen kosten van het dagelijks leven.

Intussen is de transitieperiode al begonnen. Elizabeth laat zich steeds minder publiekelijk zien. Het overlijden van prins Philip en haar besmetting met het coronavirus begin dit jaar hebben haar uitgeput. En ze heeft last van wat haar staf ‘mobiliteitsproblemen’ noemt; ze kan slecht lopen en niet lang staan. Waar haar gezondheidsproblemen jarenlang als privékwestie werden gezien, heeft het paleis nu als beleid dat pas op de dag zelf bekend wordt of de koningin ergens bij aanwezig kan zijn.

Andere leden van het koninklijk huis nemen steeds meer taken van haar over, van de jaarlijkse tuinfeestjes tot het uitdelen van onderscheidingen aan Olympische sporters. En prins Charles las vorige maand voor het eerst de jaarlijkse parlementaire rede van de koningin voor. Hij deed het nadrukkelijk nog uit haar naam, toch bood het een kijkje in de toekomst. Volgens Britse media bereiden zowel de paleishuishouding van Charles (73) als die van zijn zoon William (39) zich volop voor op hun koningschappen en verloopt dat niet per se in samenspraak.

Foto Neil Hall/EPA

Reeks van oude staatshoofden

Prins Charles heeft wel gezegd dat hij de monarchie wil moderniseren, maar wat bedoelt hij daarmee? „Hij kan niet specifieker zijn dan dat, want het houdt in dat hij met dingen wil stoppen waar zijn moeder van houdt en die zij belangrijk vindt”, schrijft Clive Irving, auteur van het boek The Last Queen over zeventig jaar Elizabeth. Charles zou bijvoorbeeld het aantal familieleden willen verkleinen dat officieel namens de kroon optreedt. Volgens Irving „kan hij beter de opgeblazen personeelsbezetting en de hiërarchie binnen de paleishuishouding aanpakken, die zo uit de tijd lijken”.

Bij de Britse bevolking is William veel populairder dan zijn vader en vooral jongeren zouden het een prima idee vinden als het koningschap een generatie overslaat. Maar als Elizabeth overlijdt, wordt Charles volgens de wet automatisch koning en de kans dat hij meteen aftreedt om plaats te maken voor zijn zoon is verwaarloosbaar. Hij zal wel, gezien zijn leeftijd, een veel kortere regeerperiode hebben dan zijn moeder.

In die leeftijd schuilt hoe dan ook een risico, stelden onderzoekers van de Londense universiteit UCL vast. „Langzaam verandert de Britse monarchie in een gerontocratie.” Stel dat Charles ook 96 jaar wordt, dan is William al in de zestig als hij koning wordt. „Het is een redelijke vraag of we van onze koningen kunnen verwachten zo lang door te gaan; en evengoed of het aangenaam is voor hun volk, zo’n opeenvolging van staatshoofden die allemaal zeer oud zijn.” Jongeren zullen zich minder vertegenwoordigd voelen.

Dat koningin Elizabeth haar jubileum aangrijpt om af te treden en nog bij leven plaats maakt voor haar zoon, is heel onwaarschijnlijk. „Dit is een baan voor het leven”, heeft ze gezegd. Er bestaat een oude anekdote over Elizabeth, die in 1980 te horen kreeg dat de Nederlandse koningin Juliana binnenkort ging aftreden om plaats te maken voor prinses Beatrix. Geërgerd zou Elizabeth hebben gezegd: „Typisch Nederlands.”

1926 Elizabeth Alexandra Mary wordt geboren in Londen. 1936 Koning Edward VIII doet afstand van de troon. Zijn broer en de vader van Elizabeth wordt koning George VI. 1947 Elizabeth trouwt met Philip Mountbatten, een Grieks-Deense prins die afstand doet van zijn titels als hij met haar trouwt. 1948 Hun eerste zoon wordt geboren, Charles Philip Arthur George. Later volgen Anne (1950), Andrew (1960) en Edward (1964). 1952 Koning George VI overlijdt aan kanker, Elizabeth wordt koningin. Ze is dan 25 jaar. 1973 Het Verenigd Koninkrijk treedt toe tot de Europese Economische Gemeenschap. 1979 Margaret Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier van het VK. 1981 Prins Charles trouwt met Diana Spencer. Wereldwijd volgen miljoenen tv-kijkers de bruiloft. Een jaar later wordt hun eerste zoon William geboren. 1982 De Falklandoorlog breekt uit, een territoriaal geschil tussen Argentinië en het VK. Elizabeths tweede zoon prins Andrew neemt deel aan de oorlog als piloot. 1992 Elizabeth noemt 1992 haar ‘annus horribilis’. Zowel Charles als Andrew scheiden en er woedt een brand in het kasteel in Windsor. 1997 Prinses Diana, de ex-vrouw van kroonprins Charles, komt om het leven door een auto-ongeluk in Parijs. Elizabeth raakt in opspraak omdat ze vijf dagen wacht met medeleven betuigen. 2002 Prinses Margaret, de jongere zus van Elizabeth, overlijdt. 2011 Als eerste Britse monarch bezoekt Elizabeth Ierland nadat het land onafhankelijk werd van het VK in 1921. 2020 Het VK verlaat de Europese Unie. Prins Harry en zijn vrouw Meghan stoppen hun werk als lid van het koninklijk huis. Later beschuldigen ze het koningshuis van racisme en gebrek aan diversiteit. 2021 Prins Philip overlijdt, twee maanden voordat hij 100 jaar zou worden. 2022 Elizabeth besluit om prins Andrew zijn koninklijke titels te ontnemen nadat hij in een zaak over seksueel misbruik verwikkeld was geraakt. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat koningin Elizabeth is aangetreden.

Lees ook Het paarse theeservies is al uitverkocht

Lees ook Randy Andy schadelijk voor The Firm

Lees ook Bij de ‘Queen’s Speech’ ontbrak dit jaar de Queen