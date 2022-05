Leider seperatisten: inname Sjevjerodonetsk duurt langer dan verwacht

Het Oekraïense verzet in de stad Sjevjerodonetsk is heviger dan verwacht. De Russische opmars in de stad, gelegen in de oostelijke Donbas-regio, verloopt trager dan de Russen vooraf hadden ingeschat. Dat heeft de door Moskou gesteunde separatistische leider, Leonid Pasechnik, dinsdag gezegd tegen het Russische persbureau TASS. Volgens Pasechnik hebben de Russische strijdkrachten zo’n eenderde van de stad in handen.

In de binnenstedelijke gebieden van Sjevjerodonetsk zijn de gevechten tussen Oekraïne en Rusland volop gaande. De seperatistenleider stelt dat de Russen „de stadsinfrastructuur” intact willen houden. Volgens hem bieden zo’n 10.000 Oekraïense militairen weerstand. Sinds begin maart proberen de Russen het gebied te veroveren op de Oekraïners. De stad is samen met Lysytsjans, dat hemelsbreed op zo’n vijf kilometer van Sjevjerodonetsk ligt, een van de laatste gebieden in handen van de Oekraïense strijdkrachten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de huidige situatie in de Donbas „extreem moeilijk”. Het gebied heeft voor de Russen, die de oorlog in Oekraïne steevast typeren als „speciale militaire operatie”, prioriteit, zo beklemtoonde minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dit weekeinde. De Donbas bestaat uit de regio’s Donetsk en Loehansk.