Nu Gazprom de gastoevoer stopt, is de vraag of Nederland weer kolen en Gronings gas gaat stoken

Nederland krijgt sinds deze week geen gas meer van het Russische Gazprom. Voor de één is dat reden tot blijdschap. We betalen zo immers minder mee aan de oorlog in Oekraïne. Anderen stemt het juist somber. Gaan we nu nog meer betalen voor een warm huis? En is de Russische blokkade geen reden om ons Groningen weer ‘open te gooien’?

Zes vragen over het opbreken van het contract tussen gashandelaar GasTerra en Gazprom.

1 Krijgt Nederland nu helemaal geen gas meer uit Rusland?

Met het beëindigen van het contract met handelshuis GasTerra stopt de levering door staatsbedrijf Gazprom aan Nederland. Het contract voor twee miljard kubieke meter kende een looptijd van maar liefst twintig jaar en zou op 1 oktober dit jaar aflopen. Dat wordt nu 1 juni. Oorzaak is dat Gazprom betaling in roebels eist, en GasTerra weigert dat. De vrees bestaat dat met het betalen in roebels EU-sancties worden geschonden die na de oorlog in Oekraïne zijn ingesteld.

GasTerra bevestigt dat er verder geen contracten met Gazprom meer zijn: door sluiting van het Groninger gasveld houdt het handelsbedrijf (half overheid, half Shell en ExxonMobil) in 2024 op te bestaan. Vooruitlopend daarop worden de contracten geleidelijk aan ontbonden en eindigt de rol van GasTerra als belangrijke Europese speler.

Die twee miljard kuub was zeker niet alleen voor Nederlandse bedrijven bestemd. Gemiddeld genomen gaat bijna de helft van de leveranties van GasTerra naar buitenlandse spelers.

De leveringen van Gazprom stoppen nu, maar dat zorgt er niet voor dat er nu helemaal geen Russisch gas meer wordt gebruikt. De Nederlandse industrie en energiebedrijven hebben zelf ook contracten lopen, met dochters van Gazprom. Zo is bekend dat Eneco gas betrekt van de Duitse dochter Wingas en nog steeds in euro’s afrekent.

2 Wat gaan Nederlanders merken van het conflict met Gazprom?

Voorlopig niets. De hoeveelheid gas waar het om draait is beperkt, was deels voor het buitenland bestemd en GasTerra had al voor de zekerheid ander gas ingekocht. De gasprijs reageerde maandagmiddag dan ook nauwelijks toen het nieuws naar buiten kwam. Nederland stookt jaarlijks 40 miljard kuub op en daarvan was in totaal zo’n 6 miljard uit Rusland afkomstig.

Met energiebesparing, meer vloeibaar aardgas en meer gasimport uit andere landen kan Nederland nog dit jaar zonder Russisch gas, maakte het kabinet in maart bekend.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Als Rusland nog meer landen gaat dwingen in roebels te betalen, dan wordt de vraag naar alternatief gas in Europa alleen maar groter. Met alle risico’s van dien. Daarover verderop meer.

3 Moet het Groninger gasveld nu weer volop gaan produceren?

In het lopende ‘gasjaar’ (tot 1 oktober) komt er 4,5 miljard kubieke meter uit het befaamde Groninger veld om verdere schade aan huizen en mensen te voorkomen. Dit najaar nog, zo is de bedoeling, gaat het veld ‘op de waakvlam’, waarmee de productie feitelijk tot maximaal 1,5 miljard kubieke meter wordt beperkt. Vergelijk dat maar eens met de productie in recordjaar 2013, van bijna 54 miljard kuub. Alleen in geval van nood kan na dit jaar nog een groter beroep op Groningen worden gedaan.

Door de hoge gasprijzen van dit moment – het vijfvoudige in vergelijking met een jaar geleden – klinkt de roep om Groningen weer open te gooien. Meer aanbod van gas zou de kosten voor bedrijven en huishoudens zomaar kunnen verlagen. En dan zijn we ook direct af van de mogelijke zorgen over leveringszekerheid.

Wat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) betreft, gaat dat niet gebeuren. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer wezen deskundigen eerder dit jaar nog eens op de voordelen van het vergroten van de Groningse productie. Vijlbrief was niet onder de indruk. „Ik raad die deskundigen aan om een keer mee te gaan naar Groningen om te zien hoe de mensen daar wonen”, zei hij een dag later. „Ik begrijp de zorgen. (...) Meer productie dan we nu van plan zijn, is volgens de toezichthouder niet veilig.”

De Tweede Kamerleden van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie die het woord voeren over klimaat en energie zeggen dat ze Gronings gas als allerlaatste oplossing zien voor een mogelijk gastekort komende winter. Ze willen dat het kabinet met een plan komt om de gasvoorraden op een andere manier aan te vullen. „Daarbij moet het kabinet verschillende scenario’s uitwerken, want het zou kunnen dat de gasimport nog verder opdroogt. Daar moeten we op voorbereid zijn”, zegt Henri Bontenbal (CDA).

4 De kolencentrales liggen stil, moeten die niet weer gaan draaien?

Om de uitstoot van CO 2 te beperken, mogen kolencentrales met ingang van dit jaar maar 35 procent van hun capaciteit gebruiken. Die maatregel is vorig jaar genomen om te voorkomen dat het kabinet zich opnieuw niet houdt aan de Urgenda-norm (25 procent CO 2 -reductie ten opzichte van 1990).

De vier Nederlandse centrales hebben begin dit jaar volop geprofiteerd van de hoge stroomprijzen en mogen nu nauwelijks nog produceren. Maar zo’n 40 procent van het gas dat we gebruiken, wordt opgestookt in elektriciteitscentrales. Kolencentrales die meer produceren zorgen direct voor minder gasverbruik. Maar tegelijkertijd voor meer uitstoot.

Vooralsnog houdt minister Rob Jetten (Energie en Klimaat, D66) voet bij stuk. Als de kolencentrales weer gaan produceren, is de kans groot dat hij later in de knel komt als de uitstoot weer verder blijkt te zijn gestegen. En van gastekorten is nu nog geen sprake, wel van hoge prijzen.

De woordvoerder van de minister laat weten dat opengooien van de kolencentrales niet aan de orde is, maar dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. Met andere woorden: als in de komende maanden veel meer Europese landen zonder Russisch gas komen te zitten, de gasprijzen verder stijgen en tekorten dreigen, dan komt de zaak weer anders te liggen.

VVD en CDA vinden het ophogen van de productie van kolencentrales goed verdedigbaar. „Mits blijkt dat dat kan bijdragen aan het vergroten van de gasvoorraden”, zegt Silvio Erkens (VVD). D66 en CU zien dat nog niet zitten. Zij willen dat het kabinet eerst inzet op energiebesparing. „Maar er ligt voor ons geen taboe op kolencentrales”, zegt Pieter Grinwis (CU).

5 Moeten andere landen zich ook zorgen maken?

De Denen zeiden maandag te vrezen dat zij het volgende doelwit zijn. Energiebedrijf Ørsted stuurde een verklaring uit waarin het waarschuwt dat er een acuut „risico” is dat Gazprom de toevoer zal afknijpen. Ørsted moet deze dinsdag zijn gasrekening betalen, maar weigert om dat in roebels te doen. En dus ligt het voor de hand dat Gazprom het bedrijf zal treffen.

Experts houden er serieus rekening mee dat meer landen aan de beurt komen. Rusland escaleert zijn ‘energieoorlog’ steeds verder. Polen, Bulgarije en Finland waren nog ‘makkelijke’ doelwitten, het zijn relatief kleine klanten. Nederland is weliswaar ook niet zo’n grote klant, maar het is wél een belangrijke partij op de Europese gasmarkt, met zijn vele opslagplaatsen, het handelsplatform en zijn doorvoerhaven voor vloeibaar gas. Als Rusland zo’n land durft aan te pakken, zal het vast niet terugdeinzen om nog verder te gaan, wordt in de gaswereld gedacht.

De vraag is vooral hóé ver. Durft Rusland ook zijn grootste klanten Duitsland en Italië af te sluiten? Dat zal in eerste instantie afhangen van de vraag of zij wél ingaan op de eis om in roebels te betalen. Dat zou volgens de Europese Commissie een overtreding van het sanctieregime zijn. Verschillende bedrijven uit die landen hebben al gezegd dat zij dit gaan doen.

Voorlopig lijken er sowieso nog genoeg andere, makkelijker prooien voor handen. Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk willen net als Nederland geen millimeter toegeven en zij kopen weinig Russisch gas. En dan zijn er nog landen, zoals Slovenië, die weliswaar iets afhankelijker zijn van Russisch gas, maar waarvan de contracten snel aflopen. Ook die komen vermoedelijk eerder terecht in de vuurlinie.

6 Lukt het om voldoende voorraden voor de winter aan te leggen?

Precies op de dag van het opbreken van het contract met GasTerra opende het ministerie van Economische Zaken de inschrijving voor de gasbuffer Bergermeer. Zo’n gasbuffer zorgt voor extra gas in koude tijden, maar de Noord-Hollandse voorraad bleek door Gazprom – eigenaar van 40 procent van de ruimte – vorig jaar nauwelijks te zijn gevuld.

Nu kunnen andere bedrijven zich inschrijven om deze gasvoorraad in Noord-Holland aan te vullen. Anders dan andere jaren moet het Rijk daarvoor subsidie inzetten. Tot voor kort leverden bedrijven graag aan zulke bergingen omdat ze zeker wisten dat de prijs in de winter, als het gas werd verkocht, hoger lag.

Door de hoge prijs van dit moment is het echter de vraag of gas in de komende winter nog duurder is. In totaal heeft het Rijk daarom 623 miljoen euro gereserveerd om eventuele verliezen te compenseren. Of dat voldoende is, moet nog blijken. Bij andere bergingen zijn, onder meer met de NAM, vergelijkbare afspraken gemaakt die ook verre van gratis zijn.

Doel van de Europese Unie is dat alle lidstaten hun voorraden voor 80 procent hebben gevuld om voldoende gas te hebben, ook als Rusland zijn export verder beperkt. Ook Nederland mikt erop dat op 1 november de bergingen gemiddeld voor 80 procent vol zitten.

Die hoeveelheid moet normaal gesproken voldoende zijn om een strenge winter te trotseren. Nederland zal er in elk geval warmer bij zitten dan vorig jaar. Toen ging Nederland de winter in met buffers die slechts voor 58 procent waren gevuld.

Met medewerking van Denise Retera