Nieuwe defensie-cao: vooral lagere rangen gaan flink meer verdienen

Defensiepersoneel krijgt over de periode 2021 tot en met 2023 8,5 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 1.750 euro. Dat hebben het ministerie van Defensie en militaire vakbonden dinsdag bekendgemaakt. De achterban van de vakbonden moet nog wel instemmen met de nieuwe cao.

Medewerkers in de lagere rangen en schalen kunnen er volgens het ministerie door alle wijzigingen 20 procent op vooruit gaan. Een beginnend soldaat verdient bijvoorbeeld nu nog 1.342 euro per maand. Ter vergelijking: een beginnend medewerker bij een klantenservice verdient 1.796 euro per maand, een vuilnisman minimaal 1.701 euro en een gevangenismedewerker 1.700 euro.

Nieuwe salarishuis

Het nieuwe salarishuis, dat het meer dan honderd jaar oude loongebouw gaat vervangen, houdt onder meer in dat medewerkers binnen defensie van 21 jaar of ouder ten minste 14 euro per uur krijgen. Ook gaan toeslagen volgens Defensie „flink omhoog”, krijgen medewerkers een hogere reisvergoeding en komt er een thuiswerkvergoeding.

Het kabinet maakte bij de Voorjaarsnota al bekend dat defensie er in 2024 en 2025 structureel 5 miljard euro bij gaat krijgen (2 procent van het bruto binnenlands product), waarbij er 0,5 miljard wordt vrijgemaakt voor nieuwe arbeidsvoorwaarden en het loongebouw. Woensdag presenteert minister van Defensie Kasja Ollongren deze cijfers in de Defensienota.

Het kabinet gaat de defensie-uitgaven verhogen om te voldoen aan de NAVO-norm, mede ingegeven door de oorlog in Oekraïne. Defensie hoopt dat het met de nieuwe arbeids- en salarisvoorwaarden meer mensen kan aantrekken en behouden.