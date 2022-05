Nieuw op streaming week 22: Trigger Point, The Boys en Twee Zomers

Trigger Point

Britse thrillerserie gaat over de explosievendienst van de Londense politie. Hoofdpersonage Lana Washington probeert een bommenmaker op te sporen. Een productie van Jed Mercurio (eerder verantwoordelijk voor de hits Line of Duty, Bodyguard en Vigil). Vrijdag in NRC: een interview met Mercurio.

NPO Plus, 6 afl. (vanaf donderdag).

The Boys (seizoen 3)

In de wereld van The Boys zijn superhelden verknipte beroemdheden die denken dat ze overal mee kunnen wegkomen. Een groep onder leiding van Billy Butcher wil de helden en hun machtige bedrijf stoppen. In het nieuwe seizoen, waarvan de eerste drie afleveringen deze week gelanceerd worden, zet Butcher zijn strijd voort.

Prime Video, 8 afl. (vanaf vrijdag).

Twee Zomers

Deze psychologische thriller was eerder dit jaar een veelbesproken hit in België. De Vlaamse serie gaat over een vriendengroep die een reünie houdt op een eiland. Maar een tragische gebeurtenis van dertig jaar eerder komt aan het licht en verscheurt de groep.

Netflix, 6 afl. (vanaf vrijdag).