De eurozone kende in mei een nieuw inflatierecord

Een nieuw inflatierecord in de eurozone verhoogt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om met maatregelen te komen om de prijsstijgingen te beteugelen.

Dinsdag bleek uit voorlopige cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, dat de prijzen in de eurozone in mei met 8,1 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is hoger dan economen hadden ingeschat. In april lag de inflatie nog op 7,4 procent. Nooit eerder kwam de inflatie in de eurozone boven de 8 procent op jaarbasis uit.

Oorlog drijft prijzen op

De oorlog in Oekraïne heeft de toch al stijgende energie- en voedselprijzen de afgelopen maanden sterk opgedreven. Dat werkt in heel Europa door in hogere prijzen voor boodschappen, benzine en andere producten. De stijging van de energieprijzen, met 39 procent in een jaar tijd, is verreweg de belangrijkste aanjager van de inflatie.

De inflatie verschilt overigens sterk per Europees land. In Duitsland bereikte ze met 7,9 procent het hoogste peil sinds 1973. De Franse inflatie viel met 5,8 procent in mei nog relatief mee, al was het ook voor Frankrijk een record. In Estland stegen de prijzen met 20,1 procent vorige maand het hardst, in Malta met 5,6 procent het minst.

Vergeleken met het gemiddelde in de eurozone was de geldontwaarding in Nederland met 11,2 procent nog steeds hoog, al daalde het cijfer in mei iets ten opzichte van de maand ervoor. De prijzen waren in mei gemiddeld 0,8 procent lager dan in april.

Vooral de prijsstijging van energie was in Nederland minder dan de maand ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de Nederlandse cijfers bijhoudt. In april was energie 83 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 67 procent. In andere productgroepen zijn de verschillen kleiner. De inflatie was bij voedingsmiddelen, dranken en tabak 0,9 procentpunt hoger dan vorige maand.

Wat verdere prijsstijgingen betreft, zijn de vooruitzichten voor Nederland niet goed. Maandag maakte het Nederlandse gasbedrijf GasTerra bekend dat het geen gas meer uit Rusland krijgt en in plaats daarvan op andere plekken gas gaat inkopen. Dat kan invloed hebben op de gasprijs, al kwam die in reactie op het nieuws vooralsnog nauwelijks in beweging.

Renteverhoging op komst

De nieuwe inflatiecijfers wakkeren de discussie binnen Europa over snellere renteverhogingen aan. De ECB mikt normaal gesproken op een inflatie van 2 procent per jaar. ECB-hoofdeconoom Philip Lane liet maandag weten dat de ECB de rente volgens hem in zowel juli als september met een kwart procentpunt moet laten stijgen om dat cijfer wat dichterbij te brengen.

Maar te snelle renteverhoging zou schade toe kunnen brengen aan de economie. ECB-president Christine Lagarde zei in april nog dat een renteverhoging vooral „geleidelijk” moet plaatsvinden en pas nadat het opkoopprogramma van schuldpapier is stopgezet. Daarbij hield Lagarde alle opties open over het precieze moment van renteverhogingen.

Als het gebeurt, zou het belangrijkste rentetarief van de ECB voor het eerst sinds juni 2014 niet meer negatief zijn.