Niet genoeg senatoren voor een debat. Dat was sinds 1940 niet meer gebeurd

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn kan ernstig kijken. Maandagavond keek hij al helemaal ernstig. En hoogst geïrriteerd. „Geachte leden. Gelet op artikel 75, derde lid, Reglement van Orde, constateer ik dat er nog steeds geen quorum is.”

Tot drie keer toe moest de VVD’er constateren dat er onvoldoende senatoren aanwezig waren om de geplande plenaire vergadering te laten doorgaan. Dat was sinds 1940 niet gebeurd. Daarvoor is een presentie van de helft plus één noodzakelijk: 38 leden dus. Maandagavond waren er uiteindelijk slechts 37 in huis.

Na tweemaal uitstel van de start van het debat besloot voorzitter Bruijn het debat door te schuiven naar dinsdagochtend – met verontschuldigingen aan de drie wél aanwezige kabinetsleden.

„Een gênante vertoning”, zegt GroenLinks-senator Roel van Gurp, die zelf ook afwezig was. Al helemaal wegens het onderwerp dat op de rol stond: de staat van de rechtsstaat. Gelet op de bijzondere rol van de Eerste Kamer in het staatsbestel worden senatoren geacht dit jaarlijkse debat uiterst serieus te nemen.

Nu is de maandagavond een ongebruikelijk tijdstip voor de Eerste Kamer om bijeen te komen – dinsdag is de vaste vergaderdag. Omdat een debat over de voorgenomen aankoop van extra KLM-aandelen er met voorrang tussen was gekomen, had de griffie het debat over de rechtsstaat naar maandag verschoven. In dat geval, zo hebben alle fracties afgesproken, zorgt elke fractie dat minimaal de helft van hun leden aanwezig is. Daar hadden zes fracties zich niet aan gehouden, waaronder de SP, FVD en regeringspartij D66.

Dinsdagmiddag, tijdens de schorsing van het uitgestelde debat, besprak voorzitter Bruijn de kwestie met alle fractievoorzitters. Uitkomst was dat iedereen zich ervoor schaamde en men beloofde plechtig zich beter aan de aanwezigheidsafspraak te zullen houden. Het herinvoeren van een digitale presentielijst, zoals even tijdens de coronalockdowns had bestaan, acht de senaat vooralsnog niet nodig.