Nadal verslaat Djokovic in hoogstaande viersetter

Rafael Nadal heeft zich ten koste van Novak Djokovic geplaatst voor de halve finale van zijn geliefde Roland Garros. In een hoogstaande partij die tot kwart over een ‘s nachts duurde versloeg de Spaanse gravelkoning de Servische nummer één van de wereld met 6-2, 4-6, 6-2 en 7-6. Vorig jaar verloor Nadal nog van Djokovic op Roland Garros. Toen ging het om de halve finale.

In de eerste drie sets kwam Nadal dinsdagavond steeds met een dubbele break voor en alleen in de tweede set wist Djokovic dat nog om te draaien. In de vierde set leek de Serviër bij een 5-2 voorsprong op weg naar setwinst, maar wist Nadal toch nog een tie-break af te dwingen. Daarin bleek hij de sterkste en ligt hij nog altijd op koers voor zijn veertiende titel in Parijs.

„Dit is emotioneel”, reageerde Nadal direct na de partij. „Merci, merci, merci, merci. Dit is de belangrijkste en meest speciale baan uit mijn tenniscarrière.” Hij prees ook zijn tegenstander Djokovic met wie hij al een lange geschiedenis heeft. „Er is maar één manier om van hem te winnen en dat is door van het eerste tot het laatste punt op je best te spelen.”

Eerder dit toernooi won Nadal in drie sets van de Nederlander Botic van de Zandschulp. De Spanjaard wordt vrijdag 36 jaar en wordt steeds vaker geplaagd door blessures, waardoor hij vorig jaar onder meer moest afzeggen voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Eerder dit jaar won hij al wel de Australian Open, zijn 21ste grandslamtoernooi.

Ook Zverev naar halve finale

Eerder op de avond plaatste Alexander Zverev zich al voor de halve finale. De als derde geplaatste Duitser rekende in een hoogstaande wedstrijd af met het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz: 6-4, 6-4, 4-6 en 7-6. Vorig jaar bereikte Zverev ook al de laatste vier in Parijs. Toen strandde hij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, nu wacht vrijdag topfavoriet Nadal.

De twee resterende kwartfinales worden deze woensdag afgewekt en gaan tussen de noor Casper Ruud en de Deen Holger Rune en tussen de Rus Andrej Roeblev en de Kroaat Marin Cilic.

Bij de vrouwen bereikten de Italiaanse Martina Trevisan en de Amerikaanse Cory Gauff dinsdag allebei voor het eerst de halve finale van een grandslamtoernooi. Trevisan was met 6-2, 6-7 en 6-3 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez en Gauff rekende met 7-5 en 6-2 af met haar landgenote Sloane Stephens.