Met DSM verdwijnt opnieuw een icoon uit het Nederlandse bedrijfsleven

De voormalige staatsmijnen en een bedrijf dat zich presenteert als de ‘pionier op het gebied van toileteconomie’. Het lijkt op het eerste gezicht geen logische combinatie. Dat voedingsingrediëntenfabrikant DSM op een enorme berg geld zat, zeker met de eerder aangekondigde verkoop van de materialentak, was duidelijk. Maar nergens kwam het Zwitserse Firmenich voorbij als mogelijke overnameprooi. Laat staan als fusiepartner.

Het nu nog in Heerlen gevestigde DSM verraste dinsdagochtend met de mededeling dat het samengaat met branchegenoot Firmenich, producent van onder meer geur- en smaakstoffen. De enorme koerssprong van ruim 10 procent die het aandeel DSM maakte, bewees dat ook beleggers de stap niet zagen aankomen.

De fusie betekent dat DSM uit Nederland vertrekt en straks onder Zwitserse vlag opereert. Het lijkt na het recente vertrek van Unilever en Shell (allebei naar het Verenigd Koninkrijk) opnieuw een verlies van een Nederlands icoon uit het bedrijfsleven. Maar met voornamelijk DSM-bestuurders in de top van het fusiebedrijf en een ruime meerderheid van de aandelen voor DSM-beleggers houdt Nederland wel het overwicht binnen DSM-Firmenich.

Fusie lijkt op overname

Dat DSM, ooit exploitant van staatsmijnen, zich volledig op voeding wil richten, was al langer bekend. Het bedrijf liet eerder weten een koper te zoeken voor de materialentak die onder meer hoogwaardige plastics en sterke vezels produceerde. Een afdeling voor beschermingsmaterialen is in april al verkocht aan het Amerikaanse Avient. Dinsdag werd bekend dat het laatste restje van de materialendivisie voor 3,5 miljard euro – na aftrek van belastingen – naar het Amerikaanse Advent en het Duitse Lanxess gaat.

En zo werd de weg vrijgemaakt voor nieuwe investeringen. Dat werd een samengaan met Firmenich. Officieel is er sprake van een fusie, maar van een gelijkwaardige samenvoeging is nauwelijks sprake.

Ga maar na. De aandeelhouders van DSM krijgen ruim 65 procent van de aandelen in het nieuwe bedrijf in handen, de Zwitserse eigenaren – voornamelijk de familie Firmenich – de overige 34 procent. Die krijgen daarbovenop nog eens 3,5 miljard euro omdat zij in het nieuwe bedrijf ‘slechts’ een minderheidsaandeel verkrijgen.

DSM-Firmenich krijgt twee hoofdkantoren. Een in Maastricht, waarvoor het Limburgse bedrijf tot onvrede van de lokale gemeenschap Heerlen zal verlaten. De andere in Kaisersaugst, een kleine plaats in het noorden van Zwitserland, tegen de Duitse grens aan. De notering aan de Amsterdamse beurs blijft behouden.

Wel zal DSM het predicaat ‘Koninklijk’ verliezen. Het bedrijf gaat namelijk na de fusie, die in de eerste helft van volgend jaar moet zijn afgerond, verder als Zwitserse onderneming. Dinsdagochtend ontkende het bestuur dat dit besluit een fiscaal motief had. Volgens het bestuur wilde het bedrijf de balans bewaken tussen de twee nationaliteiten die na de fusie binnen DSM-Firmenich vertegenwoordigd zijn.

Lees hier het interview dat NRC in maart had met de twee ceo’s van DSM: ‘We weten intuïtief wat we moeten overleggen’

Vanwege de vestiging in Zwitserland zal de leiderschapsstructuur veranderen. De structuur zal nog wel het meest weg hebben van wat in Nederland een ‘duaal bestuur’ heet, met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Maar ook in de invulling van de top van het bedrijf is het overwicht van DSM terug te vinden. De huidige top-man en -vrouw van de Limburgse onderneming, Dimitri de Vreeze en Geraldine Matchett, gaan die rol ook vervullen bij het fusiebedrijf. Zij krijgen een leiderschapsteam naast zich onder voorzitterschap van Thomas Leysen, de huidige voorzitter van de raad van commissarissen. Patrick Firmenich zal vicevoorzitter worden.

Kiparoma’s

Met DSM-Firmenich ontstaat een bedrijf dat zich zal richten op „creatie en innovatie op het gebied van voeding, schoonheid en welzijn”. DSM brengt daarbij expertise in over onder meer voedingsingrediënten, Firmenich over geur- en smaakstoffen. Het Zwitserse bedrijf is op dat gebied de op een na grootste ter wereld.

Firmenich is al meer dan honderd jaar in handen van de gelijknamige familie. Met een – nu nog – Firminich als voorzitter van de raad van commissarissen weet de familie zich nog altijd vertegenwoordigd.

Het Zwitserse bedrijf verwierf naam met de ontwikkeling van zogeheten synthetische geur- en smaakstoffen. Van parfums en toiletproducten (zoals geurdispensers) tot kunstmatige kiparoma’s: het werk van het Zwitserse bedrijf is terug te vinden in een veelheid aan producten. Innovatie neemt daarbij een belangrijke plaats in.

In dat opzicht is het samengaan met DSM geen gekke stap. Onderzoek speelt ook bij DSM een belangrijke rol. De gezamenlijke biotechafdeling zal met 2.000 werknemers straks in Delft gevestigd blijven.

Beleggers pleitten al langere tijd voor een splitsing van het bedrijf, dat zich de afgelopen jaren op zowel chemicaliën als voeding richtte. Met het afstoten van de eerste tak zet het bedrijf nu vol in op de voedings- en gezondheidsproducten.

„Ja, ik ben wel verbaasd”, zegt Jan Kleipool, analist bij ING. „Het was bekend dat DSM een transformatie ondergaat en ze naar manieren zoeken om hun positie te versterken, maar dit is wel een hele grote verandering.” Kleipool denkt wel dat het een goede zet is. „Dit geeft een extra zetje om verder te groeien. Ze krijgen zo veel massa binnen de sector geur- en smaakstoffen. Daar zitten een paar grote spelers in. Op deze manier krijgen ze daar een flinke voet tussen de deur.”

Toestemming nodig

DSM en Firmenich hebben een gezamenlijke omzet van 13,3 miljard euro. Zelf rekenen ze erop dat een samengaan tot wel 500 miljoen euro aan extra inkomsten kan opleveren – voornamelijk door het bundelen van de krachten op voedselgebied. Die gezamenlijke divisie, goed voor bijna 3 miljard euro aan omzet, zal vanuit Delft gaan werken op de locatie waar DSM nu ook al actief is.

Andere afdelingen, zoals diervoeding en gezondheid, zullen vanuit Zwitserland actief zijn. De top van DSM zal daar ook gaan wonen, een voorwaarde om je als bedrijf in Zwitserland te mogen vestigen.

In totaal werken bij het fusiebedrijf straks 28.000 mensen. Hoeveel er in totaal na de fusie in Nederland zullen blijven werken, was dinsdag nog onduidelijk. Ook moeten toezichthouders en DSM-aandeelhouders de deal nog goedkeuren.