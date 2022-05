Als geen land je wil, dan blijft alleen de natte slaapzak onder de brug over

In een boek kan iets wat niet kan op televisie. Dat zeg ik niet, dat zegt directeur Michaël Stoker van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht. Wie leest, verplaatst zich in het hoofd van iemand anders en „ervaart de wereld met de blik van iemand die je niet bent”. Tot aan Prinsjesdag zal een ‘schaduwkabinet’ van twaalf schrijvers wekelijks een ‘leestip’ geven aan een minister. Normaal schrijven ze een brief, maar maandagavond kwamen drie schrijvers bij Khalid & Sophie hun keus toelichten.

Philip Huff raadde Wopke Hoeksta een boek aan, Esther Naomi Perquin had iets bedacht voor Franc Weerwind. Niks op aan te merken. Maar ik bleef even haken aan de tip van Abdelkader Benali voor minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid). Hij adviseerde Het proces, de roman uit 1925 van Franz Kafka waarin de hoofdpersoon verstrikt raakt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. Surrealistisch wordt het boek wel genoemd, fragmentarisch, en het genre paranoïde fictie. Ik weet niet helemaal zeker of dit nou de manier is om de minister mores te leren. En als ze het in het Duits moet lezen, zeker niet de snelste.

Beter kijkt ze deze week elke avond even een aflevering van Leven in Limbo (Human). Dan ziet ze in een oogopslag hoe zwart de bladzijden zijn in het leven van de verschoppelingen van het rechtssysteem, de ongedocumenteerden. Zo noem je mensen die geen papieren hebben, en dus geen leven. Ishmail uit Sierra Leone, sinds 2012 in Nederland, zegt dat er „geen ruimte is in jouw gedachten om mijn omstandigheden te begrijpen”. Hij heeft geen paspoort, geen verblijfsvergunning, geen woning en geen werk, maar sinds kort wél een dichtbundel en dus een ISBN-nummer. Een nummer dat hem dichter maakt, maar geen burger. Zijn vaste verblijfplaats is de bibliotheek. Lekker warm, plus, zegt hij, de gelegenheid zich tijdelijk een ander leven te lezen.

In Leven in Limbo krijgen een handvol van de 50.000 illegalen in Nederland een gezicht en een verhaal. Amro, al veertig jaar in Nederland, heeft een Marokkaanse vader en een „zigeunerin” als moeder. Hij is geboren in Frankrijk, maar een geboorteakte heeft hij niet. Frankrijk kent hem niet, Marokko wil hem niet en in Nederland mag hij niet blijven. Blijft over: een natte slaapzak onder de brug.

Bad influencer

Onder een andere Rotterdamse brug was AvroTros-presentator Frits Sissing maandagavond in Voor het leven! bezig aandacht te vragen en geld in te zamelen voor kanker. Op het andere net zond de AvroTros een BBC-documentaire uit over hoe dat ook kan: Bad influencer: The great insta con.

Belle Gibson, een jonge Australische vrouw met een terminale, uitgezaaide én inoperabele hersentumor, was in 2013 de eerste super-influencer op Instagram. Haar verhaal: ze was radicaal gestopt met alle behandelingen en chemotherapie. Ze nam haar gezondheid in eigen hand. Well-ness (het tegenovergesteld van ill-ness) zou haar beter maken; voeding en gezond leven zouden haar genezen. Geen gluten, geen lactose, geen vlees of alcohol, maar „geduld, wilskracht en liefde”.

Aangezien ze maar bleef leven, leidde dat tot miljoenen volgers van haar account én levensstijl. Apple maakte haar app geschikt voor de Apple-watch, uitgever Penguin drukte haar boek in duizendvoud en tijdschrift Cosmopolitan gaf haar online alle ruimte. In 2014 postte ze op Instagram dat er nog vier kankers bij haar waren vastgesteld: in haar bloed, milt, baarmoeder en lever. En toen begon het zaakje te stinken, want voor iemand met zoveel ziektes bleef ze er verdacht gezond uitzien. Haar ziektes bleken verzinsels. Dat is nog eens een staaltje „de wereld ervaren met de blik van iemand die je niet bent”.