Klassiek EU-compromis redt ban op Russische olie

Na vier weken touwtrekken was het er dan eindelijk: een politiek akkoord over een Europese ban op Russische olie. De hardste EU-sanctie tot nu toe tegen het Kremlin. Premier Rutte noemde het in de nacht van maandag op dinsdag een „zware bevalling”. Dat was het zeker. In de aanloop naar de top overheerste het gevoel dat de leiders er niet uit zouden komen, de Europese eenheid van de afgelopen maanden leek te gaan verbrokkelen. Maandagnacht was er toch nog witte rook. Maar tegen welke prijs?

Doorgewinterd dwarsligger Viktor Orbán kan tevreden zijn: de Hongaarse premier bedong op de top een uitzondering, waardoor zijn land voorlopig niet meedraait in de boycot. Via de zogeheten Droezjba (Vriendschap) pijpleiding die via Rusland en Oekraïne naar Europa loopt, mogen Hongarije en andere landen zonder toegang tot zee Russische aardolie blijven importeren. Die uitzondering verwatert de boycot, maar de EU deelt toch nog een fikse tik uit. De olie die naar havens in onder andere Nederland en België wordt verscheept is goed voor tweederde van de Russische aanvoer.

Uiteindelijk zal de ban zelfs 90 procent van de uitvoer treffen: een deel van Droezjba-olie komt terecht in Polen en Duitsland, en die landen deden maandag een harde toezegging dat zij die olie tegen het einde van het jaar niet meer afnemen.

De olie-discussie vertraagde ook de overige sancties uit het inmiddels zesde sanctiepakket van de EU. Nu is alsnog de weg vrij voor meer sancties tegen personen en voor het uitsluiten van de grootste Russische bank van het internationale betalingsverkeer.

Energiesolidariteit

Orbán kreeg ook de toezegging van ‘energiesolidariteit’: als de toevoer via de Droezjba om wat voor reden ook stokt, moeten EU-landen zijn land helpen en desnoods toestaan dat Hongarije via een andere (zee)route aan Russische olie komt, ondanks de boycot. Hongarije krijgt 65 procent van zijn olie via de Droezjba.

Dat Orbán om Europese solidariteit vraagt, is bijzonder. De Hongaarse leider lag in de afgelopen jaren geregeld overhoop met Brussel, vanwege de afbraak van de rechtsstaat in zijn land. In zijn retoriek is Europa doorgaans de oorzaak van alle problemen. Nu vraagt hij om EU-bescherming in geval van een onverwachte energiecrisis.

Orbán kreeg ook veel niet. Hongarije eiste geld om de aansluiting op een andere pijpleiding en de verbouwing van raffinaderijen te betalen. Financiële toezeggingen werden evenwel niet gedaan. Hongarije kan geld krijgen uit het Europese miljardenfonds dat tijdens de coronacrisis werd opgetuigd, maar daarvoor moet het voldoen aan een aantal criteria, waaronder respect voor de rechtsstaat. In de ogen van de Europese Commissie kan het land die horde vooralsnog niet nemen.

Ruzie was er ook over de termijn dat Hongarije van de uitzondering mag profiteren. Orbán wilde een regeling zonder einddatum en in de slotconclusies van de top ontbreekt zo’n datum inderdaad. Maar EU-leiders maakten maandag meteen duidelijk dat ze de regeling zo beperkt mogelijk willen houden en hierover zo snel mogelijk weer willen praten. Kortom: de druk op Orbán is groot om ook echt werk te maken van het omvormen van de energieinfrastructuur van zijn land.

Wetteksten

De Europese Commissie was dinsdag druk in de weer om het politiek akkoord van de regeringsleiders om te zetten in wetteksten. In het beste geval keuren EU-diplomaten die woensdag goed, na overleg met hun hoofdsteden. Het sanctiepakket zou dan donderdag al van kracht kunnen zijn, al gaat het bij de olie wel om een gefaseerde ban, om te voorkomen dat de prijzen op de oliemarkt exploderen: de invoer van ruwe olie uit Rusland moet binnen zes maanden worden stilgelegd, voor geraffineerde olie is er een afbouwperiode van acht maanden.

In het slechtste geval ontstaat er de komende dagen toch weer discussie over de juridische interpretatie van het akkoord, maar EU-diplomaten en regeringsleiders zeggen dat eventuele vertraging een kwestie is van dagen, niet van weken.

Rusland is nu nog goed voor 27 procent van door de EU geïmporteerde olie en 40 procent van het geïmporteerde gas. Daar kreeg Rusland ongeveer 400 miljard euro per jaar voor, inkomsten die nu goed van pas komen in de oorlog tegen Oekraïne. Door de olieboycot ziet die oorlogskas er een stuk minder goed uit. Daartegenover staat dat de EU elke dag nog steeds miljoenen betaalt voor Russisch gas – daarvan afscheid nemen kost meer tijd en door deze top lijkt de animo afgenomen om nog meer sancties in te stellen.

Als het Rusland lukt, zoals het nu probeert, om de olie-export te verleggen naar andere landen, bijvoorbeeld per schip naar China, kan dat de effectiviteit van de Europese maatregelen op den duur verder ondergraven. Daarom stelt de EU nu ook een verbod in op het verzekeren van tankers die Russische olie vervoeren. De internationale markt voor zulke verzekeringen wordt gedomineerd door Amerikaanse en Europese bedrijven.

