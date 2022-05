Inflatie in mei 10,2 procent, iets lager dan april

De inflatie is in mei iets gedaald vergeleken met april, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag op basis van voorlopige cijfers. De prijzen in april lagen nog 11,2 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl producten in mei 10,2 procent duurder waren dan vorig jaar. Ten opzichte van het meetpunt in 2015 zijn producten gemiddeld weer iets goedkoper geworden.

Vooral de prijsstijging van energie is lager dan vorige maand, aldus het CBS. In april lag die op 83 procent, in mei was dat 67 procent. In andere productgroepen zijn de verschillen kleiner. De inflatie was bij voedingsmiddelen, dranken en tabak bijvoorbeeld 0,9 procentpunt hoger dan vorige maand.

Het Nederlandse gasbedrijf Gasterra maakte maandag bekend dat het geen gas meer uit Rusland krijgt en in plaats daarvan op andere plekken gas gaat inkopen. Zo’n 1500 tuinders merken daardoor meteen al dat de gasprijzen verder zijn gestegen, zei brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland dinsdag volgens persbureau ANP.

Het dinsdag gepubliceerde cijfer is op basis van een Europese berekening, de HICP. Het CBS komt begin juni ook met inflatiecijfers volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI). Omdat daarin onder meer de huren zijn meegenomen, ligt dat inflatiecijfer doorgaans lager dan de cijfers waarover het CBS deze dinsdag bericht. De inflatie aan de hand van de CPI lag in april op 9,6 procent.

