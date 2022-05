In Glasgow wacht de Oekraïense voetballers een strijd die in het niet valt bij de oorlog

Het is eind april als een nagenoeg lege tourbus wegrijdt bij het hoofdgebouw van de Oekraïense voetbalbond in Kiev. Bestemming: Brdo in Slovenië, waar de nationale ploeg van dat land normaal gesproken traint. Onderweg, door het door de oorlog met Rusland verwoeste en verlaten Oekraïne, wordt een handvol internationals opgepikt. Ze zijn door bondscoach Oleksandr Petrakov geselecteerd in de aanloop naar het duel met Schotland van deze woensdag. Een wedstrijd die Oekraïne dichter bij het WK voetbal kan brengen.

De internationals die de bus instappen hebben al maanden geen bal aangeraakt. De nationale Premjer Liga ligt sinds de eerste Russische raketaanvallen van eind februari stil. Teamgenoten die bij de grote Oekraïense clubs Sjachtar Donetsk en Dinamo Kiev spelen, zijn al buiten de landsgrenzen. Spelers van het nationale team die hun geld in het buitenland verdienen, zoals Oleksandr Zinchenko, linksback bij Manchester City, en Benfica-spits Roman Yaremchuk sluiten pas aan als de competities daar afgelopen zijn.

Trainen in vrijheid

Voor het inmiddels complete Oekraïense nationale elftal wacht een strijd die in het niet valt bij de voortdurende gevechten in het land zelf. Als Oekraïne woensdagavond in een vol Hampden Park in Glasgow van Schotland weet te winnen, wacht zondag nog een duel met Wales. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor het WK in Qatar.

Sinds 30 april traint de Oekraïense selectie op de velden in Brdo. Op uitnodiging van de Sloveense UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Het contrast kan bijna niet groter voor de spelers. Trainen in vrijheid in de haast steriele omgeving van Brdo, in de groene Sloveense bergen, tegenover de verwoestende gevolgen van de oorlog in hun thuisland.

„Ik zal pas vrede vinden als ik terugkeer naar mijn land en daar geen oorlog is”, zei doelman Dmytro Riznyk vanuit Brdo tegen The Guardian. „Wij zijn hier, maar mijn hart is daar.”

Voor bondscoach Petrakov en zijn staf zal het, ondanks een maand vol trainingen, lastig in te schatten zijn hoe zijn team ervoor staat. Afgelopen maand werden wel oefenwedstrijden gespeeld tegen de Duitse club Borussia Mönchengladbach, het Italiaanse Empoli en Rijeka uit Kroatië. Petrakov hoopte nog op een krachtmeting met een Afrikaans nationaal team, maar het duel dat gepland stond tegen DR Congo in Brussel, kon vorige week niet doorgaan. „Ik wil de spelers verder geen druk opleggen. Het is al moeilijk genoeg”, zei de bondscoach.

De overige play-offs om WK-deelname – Rusland werd al door de UEFA uitgesloten – zijn eind maart afgewerkt. Liever had Oekraïne de duels van deze week nog verder uitgesteld zien worden. „Zolang er in mijn land gevochten wordt, kan ik eigenlijk niet denken aan de wedstrijd tegen Schotland”, zei Petrakov.

Politieke uitingen

Toch zal ook Petrakov weten dat er aan teamgeest en inzet bij zijn spelers geen gebrek zal zijn. „Zoals onze soldaten vechten voor ons land, zo gaan wij alles geven op het veld. Dat is het beste wat we kunnen doen”, zei Oleksandr Karavyev tegen The Guardian. Iedere dag ontvangen de spelers in Brdo berichten van soldaten aan het front, zei middenvelder Taras Stepanenko. „Met slechts één verzoek: doe alles wat jullie kunnen om het WK te halen.” Nog meer dan normaal spelen de internationals voor de eer van het volk.

Interessant wordt ook de mogelijke reactie van de UEFA op eventuele politieke uitingen voor of tijdens het duel in Glasgow. Bij het uitgestelde EK vorige zomer kwam het shirt van Oekraïne nog in opspraak. In de silhouet van het landoppervlak, dat met stipjes op de borst was weergegeven, was ook de door Rusland geannexeerde Krim opgenomen. Net als de inmiddels door de Russische president Vladimir Poetin erkende ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. De contouren mochten van de UEFA op het shirt blijven, maar de slogan ‘glorie aan onze helden’ die in de kraag was geplaatst niet. Die zou verwijzen naar de anti-Russische opstand in 2014.