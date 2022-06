Ik was al heel lang aan het klimmen. Het ging met horten en stoten, één stapje vooruit, twee stapjes terug, dat werk. Opeens, toch nog onverwacht stond ik dan toch op de top van de berg. Het uitzicht was er adembenemend hadden ze me verteld. Dat klopte, ik kreeg nog maar weinig lucht binnen.

Hoe hard ik het ook probeerde.

Uitverkochte theatervoorstellingen, een bestseller, vier pagina’s aandacht in de Volkskrant.

Ik nam me voor om normaal te blijven doen.

„Papa staat op de top van de Olympus”, zei ik tijdens het ontbijt. „We moeten ons allemaal voorbereiden op de val. Tot die tijd blijf ik normaal doen.”

Geen reactie.

„Ik blijf normaal doen!”, herhaalde ik, terwijl ik het profiel dat Gijs Beukers in de Volkskrant over me had geschreven las. Leah van Roosmalen (5) stootte een glas melk over de pagina’s.

„Genade, lieve papa…”

Met een theedoek depte ik de krantpagina’s. Hoorde ik mezelf nou zachtjes vloeken? Ik drukte de theedoek voorzichtig op mijn vele gezichtjes. Ik voor een boekenkast, ik in een lesauto, ik met een doos vol met zelfgeschreven boeken. Allemaal in mijn stomme blauwe pak.

„Ik ga straks een nieuwe krant kopen”, deelde ik mee. „En verder blijf ik heel normaal!”

Eva, mijn vriendin, merkte voorzichtig op dat ik al maanden niet normaal deed. Alles draaide om mij. Ik pareerde woedend dat mijn gedrag logisch was gezien de hoeveelheid aandacht die me aanvloog. Ook nog een zin waar ik niet trots op ben: „Partners van andere BN’ers zouden hun vingers aflikken bij hoe ik me gedraag.”

Lucie van Roosmalen (6) vroeg of ze een van mijn boeken mee naar school mocht nemen, een van de meesters had erom gevraagd.

„En ook een handtekening erin.”

We fietsten naar school, het boek met handtekening prominent tussen de dochters in de bakfiets.

Vergiste ik me of deden ze op het schoolplein anders, vriendelijker?

Een paar uur later stond ik in het Radiohuis met om me heen een hele groep die alles wat ik zei grappig vond. Ik herinnerde me hoe het was toen ik nog alleen stond met mijn humor.

Ik was Brian uit Monty Python’s Life of Brian geworden. Toen ik geagiteerd opmerkte dat het allemaal niet zo grappig bedoeld was, lachten ze nog harder. Ze sloegen me op de schouders, misschien moest ik maar gewoon raar gaan doen. Net als de rest.

Ik ging het ze maar meteen vertellen als ik thuiskwam.

„Papa blijft toch niet normaal doen.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.