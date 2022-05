Afgelopen week stond ik bij de kwaliteitsdrogist in de rij maar dat was niet erg want de caissière bleek in een vrolijke bui en leverde luidkeels commentaar op wat er werd aangeschaft. Caffeïneshampoo? Tijd voor een wakker kapsel! Bijtring? Wil u er zelf ook één, ha ha ha? (jonge vader, grauw van slaapgebrek: ha ha ha.)

Ik had een voordeelpot valeriaan in de handen en verheugde me.

„Ah, zo spannend is het bestaan toch niet?”, riep ze toen het mijn beurt was.

„We leven”, antwoordde ik, „niet echt in geruststellende tijden, met oorlog, apenpokken, mega-inflatie en een energiecrisis.”

„Vergeet het klimaat niet”, zei de jongen achter me.

De caissière zei dat het dan veertien euro was.

Eenmaal buiten werd ik hier toch een beetje boos om. Ze had toch ook iets meer moeite kunnen doen door bijvoorbeeld te reageren met „Ja, het is een onzekere periode, wij verdienen er weliswaar goed aan maar vervelend is het wel” of iets dergelijks. Ter bijstand belde ik mijn zus-de-psycholoog.

„Ze ging er gewoon helemaal niet op in”, zei ik.

„Nou ja”, piekerde mijn zus, „misschien zit ze nog een beetje in de ontkenningsfase. De wereld is momenteel geen feest.”

‘Ik snap er niets van. Mijn vrienden liggen door de onzekerheden wakker, online hoor je talloze mensen wanhopen, kenners spinnen het ene doemscenario na het andere, maar de onbekenden op straat, in de drogist en op het perron lijken allemaal vrij ontspannen.” „Misschien zitten zij op de juiste dosering antidepressiva of angstremmers. Goede medicijnen zijn als goede plastische chirurgie: je merkt niet dat er is gesleuteld, alles komt natuurlijk en harmonieus over.”

„Ja maar”, sputterde ik, „als iedereen dit hele krankzinnige tijdsgewricht alleen maar dankzij medicatie volhoudt, dan is er toch iets mis met de wereld? Als iedereen zichzelf stiekem maar met pillen kalmeert of drogeert, trekt niemand nog aan de noodrem, gaat alles veel harder mis en hebben we nog veel meer hulpmiddelen nodig om te functioneren, met alle gevolgen van dien! Door al die medicatie maken we elkaar bovendien wijs dat deze gestoorde samenleving überhaupt vol te houden is!”

Mijn zus vroeg even naar mijn medicatie.

„En ons dan nog zwak voelen”, besloot ik, „wanneer we de boel niet meer aandurven zonder apotheker.”

„Je hebt gelijk”, zei mijn zus na er even over te hebben nagedacht. „We moeten pillen verbieden. En ook meteen therapeuten (ik vind wel ander werk). Eens kijken hoe de top reageert als de onderste regionen massaal instorten.”

Prima plan, dacht ik. Ik sloeg vervolgens twee dagen prozac over, tot ik trillend van de afkickverschijnselen er toch maar weer eentje slikte. Er moet een betere wereld mogelijk zijn, dacht ik ondertussen. Maar hoe dan. Hoe.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.