Amina, een tienjarig meisje uit een afgelegen bergdorpje in het westen van Afghanistan, moet binnenkort haar ouderlijk huis verlaten. Ze is door haar ouders uitgehuwelijkt aan een twintig jaar oudere man – voor ruim 2.000 euro. Haar moeder legt uit dat ze geen keus hebben; met het geld dat zij ontvangen voor Amina kunnen de andere gezinsleden eten. Amina moet huilen bij het idee straks opgehaald te worden. Het zijn hartverscheurende beelden die dankzij een Franse televisieploeg de wereld rondgingen, onder meer via het NOS Journaal.

Het verhaal van Amina is het verhaal van Afghanistan. Sinds de terugtrekking van de Amerikanen en hun westerse bondgenoten en daarmee de machtsovername van de fundamentalistische Taliban, verkeert het land in een ernstige humanitaire crisis. Door een combinatie van een volledig ingestorte economie, extreme droogte én een wereldwijde voedselcrisis balanceren miljoenen Afghanen op de rand van de hongersnood. Uit wanhoop verkopen Afghaanse ouders hun kinderen. Andere Afghanen bieden hun nieren aan voor geld.

Daar houdt de ellende niet op. Wat betreft de mensenrechten lijkt Afghanistan weer teruggeworpen naar de jaren negentig, toen de Taliban een schrikbewind voerden. Al gauw na de herinstallatie van het regime in augustus werden de zwaarbevochten vrouwenrechten van de afgelopen twintig jaar in rap tempo teruggedraaid; meisjes mogen niet naar school, vrouwen in principe niet zonder mannelijke begeleiding het huis uit en sowieso liever gehuld in een alles bedekkende boerka. Tel daarbij op een schrikbarende drugsepidemie en een serie bloedige aanslagen van IS gericht tegen minderheden. De Afghaan blijft niets bespaard.

Is de westerse houding vol te houden als kinderen worden verhandeld of van de honger dreigen te sterven?

Afghanistan is dus weer terug bij af. De trieste constatering is dat Afghanistan al sinds 1979, met de inval van de Sovjet-Unie, geen tijd van vrede heeft gekend. Na de Koude Oorlog dacht het Westen zich te kunnen permitteren om de situatie in het Centraal-Aziatische land te negeren. Na 9/11 werd Afghanistan als uitvalsbasis voor terroristen ‘ons’ probleem. Al-Qaida werd verslagen, maar de opstand van de ‘inheemse’ Taliban kon niet worden neergeslagen. En nu dreigt Afghanistan weer een vergeten land te worden.

Sinds de overname van Kabul door de Taliban zijn alle internationale fondsen voor het land stopgezet. De Amerikaanse centrale bank, het IMF en de Wereldbank hebben zo’n 10 miljard dollar aan tegoeden bevroren. Westerse overheden koppelen het vrijgeven van geld aan een mensenrechtentoets. Een financieel hulpinfuus zonder voorwaarden zou de facto een erkenning zijn van het extremistische regime. Zo makkelijk wil het Westen de geldkraan niet openen.

Principieel is het een begrijpelijk standpunt. Maar voor de ongeveer 40 miljoen Afghanen die volgens een voorspelling van de Verenigde Naties deze zomer al onder de armoedegrens moeten leven is het een principe waar ze niet van kunnen eten. Is de houding van het Westen vol te houden als kinderen worden verhandeld of van de honger dreigen te sterven?

Hoe verwerpelijk het Taliban-regime ook is, in een humanitaire crisissituatie zouden westerse donorlanden en internationale organisaties de hulprelatie moeten herstellen. In ieder geval tijdelijk, om een catastrofe af te wenden. De Taliban blijven een internationale paria, maar laat de gewone Afghaan daar niet de dupe van worden.