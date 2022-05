Europese Rekenkamer: Commissie heeft eigen klimaatdoel niet gehaald

De Europese Commissie heeft in de periode 2014 tot 2020 géén 216 miljard euro uitgegeven aan ‘klimaatrelevante’ maatregelen, zoals ze zelf heeft becijferd, maar slechts 144 miljard. Daarmee is de vooraf vastgelegde doelstelling, om ten minste 20 procent van het budget te besteden aan beleid dat het klimaat ten goede komt, niet gehaald.

Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een uitgebreid onderzoek naar het Brusselse klimaatbeleid. Volgens de Rekenkamer heeft zo’n 72 miljard euro voor beleid dat volgens de Commissie gerelateerd is aan klimaatverandering, daar in feite weinig mee te maken. De Rekenkamer vindt dat de Commissie vaak veel te optimistisch is over de klimaateffecten van Europees beleid.

Wisselen van gewas

Vooral in de landbouw worden maatregelen te gemakkelijk beschouwd als gunstig voor het klimaat. Maar de controleurs van de Rekenkamer becijferden dat 80 procent van de uitgaven met een volgens de Commissie positief effect voor het klimaat, verkeerd is gelabeld.

De Commissie stimuleert bijvoorbeeld boeren om regelmatig van gewas te wisselen. Dat is volgens de Commissie goed voor het klimaat. Maar volgens de Rekenkamer is wisselen van gewassen weliswaar goed voor de bodemkwaliteit, maar heeft het weinig voordelen voor het klimaat.

Ook het stimuleren van biologische landbouw is niet in alle gevallen goed voor het klimaat, stelt de Rekenkamer. Als de oogst per hectare lager wordt, is meer landbouwgrond nodig voor dezelfde opbrengst.

Ook bij de besteding van de zogeheten structuurfondsen, geld voor arme regio’s om sociale ongelijkheid binnen de EU te verkleinen, rekent de Commissie zich te gemakkelijk rijk, constateert de Rekenkamer. Zo worden de positieve effecten van de aanleg van een fietspad wel beschouwd als goed voor het klimaat, maar komen de negatieve gevolgen van de aanleg van een autosnelweg niet in de berekeningen voor. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van de effecten van dit soort fondsen.

Nieuwe budgetperiode

De Rekenkamer vreest dat in de nieuwe budgetperiode (2021-2027) de problemen alleen maar groter worden. Er is meer geld te verdelen (800 miljard euro) en de Commissie heeft beloofd dat 30 procent van het beleid klimaatrelevant zal zijn. Daar komt bij, schrijft de Rekenkamer, dat aan de miljarden die via het coronaherstelfonds naar de lidstaten stromen nauwelijks klimaateisen worden gesteld, behalve dat ze niet schadelijk voor het klimaat mogen zijn en niet in strijd met maatregelen die het milieu moeten beschermen.

De controleurs pleiten voor daarom een duidelijke rekenmethode, met meer aandacht voor mogelijk negatieve effecten van beleid voor het klimaat. Daarnaast vindt de Rekenkamer dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het voorkomen van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen van de opwarming.