EO krijgt 164.500 euro boete wegens sponsoring in jeugdprogramma

De Evangelische Omroep (EO) krijgt een boete van 164.500 euro omdat het bedrijf de Mediawet heeft overtreden. De omroep maakte zich schuldig aan commerciële beïnvloeding bij het kinderprogramma De Boomhut Battle. Dat heeft het Commissariaat voor de Media dinsdag bekendgemaakt.

In De Boomhut Battle, dat in 2019 werd uitgezonden op NPO 3, bouwden kinderen tussen de negen en veertien jaar aan luxe boomhutten op vakantieparken. De provincie Drenthe droeg financieel bij aan de totstandkoming van het programma met 302.000 euro, wat de EO netjes in haar jaarverslag noteerde. Later bleek dat ook eigenaren van Drentse campings waarop de boomhutten gebouwd werden het programma voor een onbekend bedrag gesponsord hebben. Daarover rept de EO met geen woord in de jaarverslagen. Het Commissariaat stelde dinsdag vast dat dit te kwalificeren valt als „sponsorbijdragen”, wat volgens de Mediawet verboden is.

Commerciële verhuur

De hutten zijn na afloop van het programma verhuurd voor commerciële doeleinden, als logeeradres of vergaderlocatie. Het tv-programma bood volgens het Commissariaat „een platform [...] om de verhuur van deze boomhutten onder de aandacht te brengen en [heeft] zo meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden”. Het onderzoek werd in augustus 2020 gelanceerd naar aanleiding van berichtgeving door NRC.

Sponsoring is hoe dan ook niet toegestaan, maar omdat het een kinderprogramma betrof was het Commissariaat extra streng in haar oordeel. „Nu het programma is uitgezonden op de jeugdzender NPO Zapp, had de EO hier extra aandacht voor moeten hebben.”

De EO is het niet eens met het vonnis en een woordvoerder noemt de hoogte van het boetebedrag tegenover NRC „buiten alle proporties”. De omroep overweegt bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak. De woordvoerder stelt dat het nooit de intentie is geweest om de Mediawet te overtreden of om iets commercieels te betekenen met het maken van De Boomhut Battle.