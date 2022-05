Dit is niet zoals ‘ons Schiphol’ zou moeten zijn, zegt Dick Benschop in de Tweede Kamer

Waar was topman Dick Benschop toen eind april de chaos op Schiphol uitbrak? Waar was hij toen de lange wachtrijen voor reizigers wegens personeelsgebrek begonnen?

„Een kapitein moet op het schip blijven”, kopte PVV’er Dion Graus dinsdag in de Tweede Kamer in, waar Benschop verantwoording kwam afleggen. Níet op een fluisterboot in Den Haag met zijn hondje op schoot, zoals een foto in De Telegraaf toonde.

Nee, Benschop was er niet en dronk tijdens de crisis op zijn luchthaven liever champagne in Davos en Washington, sneerde ook Kamerlid Wybren van Haga. Vond Benschop zélf dat hij geloofwaardig kon aanblijven?

Al luisterend en meeschrijvend schudde de president-directeur van Schiphol, oud-PvdA-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1998-2002) en oud-topman van Shell Nederland, licht afkeurend zijn hoofd.

Ho, daar greep Tjeerd de Groot (D66), voorzitter van de hoorzitting over de problemen bij Schiphol, toch even in. „Wij hebben gasten en we behandelen onze gasten als zodanig.”

Mooie boodschap

Het was juist zo’n mooie boodschap die de twee genodigden, topman Benschop en FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg, de Tweede Kamer wilden brengen: een sociaal akkoord op hoofdlijnen, waarmee stakingen voorlopig zijn afgewend. Het is een akkoord voor de korte én lange termijn, voor zowel bagage-afhandelaren, beveiligers, het busvervoer op Schiphol en de schoonmakers.

„Iets heel unieks”, noemde Van Doesburg het zelfs. Een toeslag op de verschillende cao-lonen, waarmee het uurloon in veel gevallen zou stijgen tot 14 euro bruto of meer. Nu verdient een bagage-afhandelaar met een flexcontract, die „twintigduizend kilo aan koffers per dag moet tillen”, soms maar 10,69 euro bruto, volgens Van Doesburg. Dan moet je wel erg gefascineerd door de luchthaven zijn om onregelmatig, zwaar werk in kerosinelucht te willen doen, zei hij.

Het afgelopen decennium was Schiphol gefixeerd op groei en bezuinigen, erkende Benschop. Dat was grotendeels voor zijn aantreden in 2018, voegde hij er aan toe. En de laatste periode is inderdaad veel misgegaan, zei hij. Er waren meer reizigers dan verwacht, minder beveiligers dan afgesproken, en zo zou de chaos zijn ontstaan – net als vorige zomer.

‘Pijn’

„Dat doet pijn”, zei Benschop, zoals hij al vaker antwoordde op kritische vragen. Het is niet zoals „ons bedrijf, ons Schiphol” zou moeten zijn.

Maar het sociaal akkoord, waarover woensdag meer details volgen, markeert een nieuw Schiphol, vertelde Benschop. Het Schiphol van de toekomst biedt betere arbeidsomstandigheden voor personeel, betere service voor reizigers en wordt „een koploper” in duurzaamheid, schetste hij.

FNV’er Van Doesburg wilde juist even stilstaan bij het Schiphol van nu. Dat omschreef hij in vakbondsjargon als een ziekmakend bedrijf, met onderaannemers die elkaar beconcurreren in „een race naar de bodem”. „Op Schiphol word je werkend arm en eigenlijk niemand slapend rijk.”

Het sociaal akkoord gaat daarom ook over de vrije aanbesteding van werk op Schiphol. Benschop is bijvoorbeeld „niet gelukkig” met het aantal bedrijven dat de bagage afhandelt, zei hij (zes, volgens de FNV).

Vluchten schrappen

VVD’er Daniel Koerhuis wilde weten of Schiphol de zomerdrukte wel aankan – en dan zonder 30 procent van de vluchten te schrappen.

Ook met het sociaal akkoord zullen er déze zomer wegens personeelstekorten nog altijd lange wachtrijen zijn, verwachtte Van Doesburg.

Er zullen vluchten geschrapt moeten worden om de drukte beheerbaar te maken, bevestigde Benschop, maar waarschijnlijk geen 30 procent. Verder zou Schiphol gaan kijken of vluchten kunnen worden overgeheveld naar andere luchthavens.

Kamerlid Van Haga wilde toch nog weten of Benschop niet dacht aan aftreden en zo ja, wanneer? Nee, de president-directeur is zeer gemotiveerd om de problemen op te lossen.