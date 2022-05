Massatoerisme, we zien het momenteel in twee vormen: op weg naar elders in de rijen binnen en zelfs buiten Schiphol. En: van elders naar hier, in bijvoorbeeld de Amsterdamse binnenstad, waar het door al die selfies-makende toeristen alweer moeilijk is geworden om te fietsen. Een en ander roept de vraag op sinds wanneer we het begrip massatoerisme kennen.

Mijn gok zou zijn: sinds het eind van de jaren zestig of het begin van de jaren zeventig, toen de welvaart in westerse landen sterk toenam en steeds meer mensen op reis gingen. Maar het woord massatoerisme treffen we al aan in 1927. „Hebben wij niet onlangs in de mail gelezen, dat het ‘hotelwezen’ op Bali krachtig zou worden aangepakt”, schreef een redacteur van het Algemeen Handelsblad in juli van dat jaar. „Er is geen betere en snellere wijze om Bali’s schoonheid te verwoesten […] dan zulk bevorderen van het oppervlakkige, domme en ruwe massa-toerisme.”

Aanvankelijk rapporteerden Nederlandse kranten vooral over massatoerisme in de koloniën. Die trokken veel Amerikaanse toeristen. „De doorsnee-Amerikaansche massa-toerist met den uilenbril en een kijker aan een riempje”, typeerde een krant deze reiziger in 1929.

Amerikaanse toeristen trokken ook naar Suriname, eerst in luxe schepen, later eveneens in eenvoudiger schepen. Althans, in 1930 schreef het nieuwsblad De Surinamer: „[D]e verdienste, welke de derde klasse vroeger afwierp, moet nu uit het massatoeristenverkeer van den kleinen man uit Amerika komen en daarvoor is het één-klasse-schip het aangewezen ding.”

Toeristen in de Rua Augusta in Lissabon. Foto Carlos Costa

Begin jaren dertig stokten de drommen Amerikaanse toeristen, vanwege de economische crisis aldaar. Ze kwamen ook niet meer naar Europa. „Passagiersverkeer over den oceaan is er bijna niet meer. De dichte drommen van massa-toeristen, die voorheen in den vroegen zomer uit de drie Amerika’s naar Europa trokken en tegen den herfst alle thuisvarende schepen uitverkocht maakten – deze categorie van reizigers heeft het geld er niet meer voor beschikbaar”, meldde een dagblad in 1931.

Vanaf het midden van de jaren dertig stimuleerden landen als Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië en Noorwegen het massatoerisme. Niet alleen voor reizigers van elders, maar ook voor de eigen burgers. In Nederland kwam dit nauwelijks van de grond. „Het denkbeeld ‘Holland reisland voor de Hollanders’ zal nooit lukken”, verzuchtte De Telegraaf in 1936. „In Duitschland wordt een intensieve propaganda gemaakt om het massa-toerisme van Duitschers te bevorderen. Hier moet men aan het propageeren van reizen in eigen land nog beginnen!”

Overigens was er tenminste één uitzondering: de plaats Tegelen in Noord-Limburg. Voor de passiespelen van 1935 verwachtte men tussen de zestig- en zeventigduizend bezoekers, uit binnen- en buitenland. Plaatselijke middenstanders en industriëlen staken de koppen bij elkaar om een en ander in goede banen te leiden. Er werd lang vergaderd, volgens het stroperige poldermodel dat we nu weer bij Schiphol zien. Een verslaggever die er in Tegelen bij zat, noteerde: „Tallooze onderwerpen zijn op de vergadering nog ter sprake gebracht; allen in verband met het massatoerisme dat Tegelen dezen zomer te verwerken zal hebben. Besluiten heeft men nog niet kunnen nemen.”