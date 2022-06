Koude schotel

Huzarensalade stond al een tijd hoog op de klassiekerverlanglijst en om eerlijk te zijn had ik me al voorgenomen dit onderwerp in december te behandelen. Voor mijn gevoel hoort huzarensalade bij Oudjaar; ik maakte afgelopen jaarwisseling nog een grote schaal vol, gedecoreerd met de beste wensen voor 2022 in bibberig ketchupschrift. Waar ik totaal niet op had gerekend is dat dit gerecht midden in datzelfde 2022 een soort trending topic zou worden.

Nou ja, we moeten het niet overdrijven. Er waren om precies te zijn twee gebeurtenissen die mij met mijn neus in de koude aardappels met mayonaise duwden. Eerst schreef Karel Knip begin vorige maand in zijn NRC-rubriek Alledaagse Wetenschap uitgebreid over de oorsprong van de huzarensalade. Een week later verscheen een kookboek van het Amsterdamse restaurant Rijsel, met daarin het recept voor hun populairste gerecht: huzarensalade. En toen dacht ik dus: eigenlijk een prima hap voor een warme zomerdag.

Laten we voordat we de keuken induiken, nog even pootjebaden in de geschiedenis. De oorsprong van de huzarensalade werd lange tijd gezocht bij de salade Olivier, genoemd naar een Belgische kok die in de tweede helft van de negentiende eeuw in de Hermitage kwam te werken en daar een salade van aardappelen, zure augurken, mayonaise en allerlei luxe waren zoals kreeft en patrijs op het menu zette. Zoals ook Knip al schreef bestaat er een indrukwekkende hoeveelheid literatuur over deze Oliviersalade die, in de loop van een halve eeuw, zijn elitaire karakter verloor – lees: kreeft en patrijs werden vervangen door boterhamworst en restvlees – en vervolgens de wereld veroverde als ‘Russische salade’.

Maar nu komt het: onze huzarensalade, die toch verdraaid veel op de Russische salade lijkt, blijkt daar helemaal niet van af te stammen. De huzarensalade was er al veel eerder dan de salade Olivier. Voor hoe het allemaal precies zit verwijs ik u graag naar het artikel van collega Knip van 6 mei jl. Maar een van zijn ontdekkingen wil ik hier toch graag nog even aanstippen. De vroegste vermelding van huzarensalade tot nu toe is aangetroffen in de bewaard gebleven menu’s van het Amsterdamse proveniershuis (bejaardentehuis) St. Jorishof uit de achttiende eeuw. Als zomeravonddiner staat daar genoteerd: bier – soms koude schotel/huzarensalade – met brood en boter.

Mijn hart maakte een klein sprongetje toen ik dit las. Ja, ook omdat het bewijst dat een huzarensalade uitstekend voedsel is voor een zomeravond. Maar vooral vanwege dat ‘koude schotel’. Ik vraag me namelijk al jaren af waar dat begrip vandaan komt. In het zuiden van Nederland is het de gangbare naam voor huzarensalade. Maar waarom? Er zijn toch wel meer gerechten die koud worden geserveerd? En waarom alleen daar? Ooit werd de term, daarvoor hebben we net het bewijs gezien, ook in Amsterdam gebezigd. Ik heb het al aan veel Brabanders en Limburgers gevraagd, maar niemand had een bevredigend antwoord. Dus laat ik het nu eens aan u vragen. Hoe zit dat met die koude schotel?

Goed, en garde. Ik maak mijn huzarensalade al jaren op dezelfde manier en omdat het altijd leuk is om iets nieuws te leren, besloot ik het recept van Rijsel eens te proberen. Het is vast niet voor niets hun populairste gerecht. Uit het kookboek: „We hebben het ooit in ons hoofd gehaald om de huzarensalade tijdelijk van de kaart te halen. We vonden dat wel eens verfrissend omdat ons menu wekelijks wisselt. Nou, dat hebben we geweten ook. Nog nooit waren er zoveel klachten: wáár is de huzarensalade?!”

De huzarensalade van Rijsel De huzarensalade uit het Rijsel-kookboek is meer een vlees- dan een aardappelsalade. Het is ook een echt chefsrecept, dat wil zeggen dat je als thuiskok veel zelf moet invullen. Om te voorkomen dat u straks vastloopt in de keuken, heb ik even gebeld met chef Iwan Driessen – telg uit een Limburgse familie trouwens, maar hij weet ook niet waarom huzarensalade onder de rivieren koude schotel heet. Nu klopt het recept, al zult u toch zelf moeten inschatten hoeveel mayonaise en ingekookte bouillon erin moet. Als u een ander merk mayonaise gebruikt, kunt u daarnaast een lepeltje dijonmosterd toevoegen. Omdat er behalve de mayo geen zuur in de salade gaat, zijn de zure garneringen des te belangrijker. In het restaurant krijg je er ingemaakte wortel bij. Thuis kunt u simpelweg wat plakjes wortel 5 minuten koken in half om half natuurazijn en water met een lepeltje suiker en een snuf zout. Voor 4 personen: 20 g boter; 200 g rundersukade; 1 ui, gepeld en in kwarten; 1 laurierblaadje; 1 kruidnagel; 60 g geschilde aardappel; 50 g wortel; 1 el zonnebloemolie; 3 – 4 el mayonaise met veel mosterd (Amora of Devos&Lemmens); 60 g diepvries doperwten, ontdooid; 2 hardgekookte eieren, gehalveerd; een snuf paprikapoeder; 12 kleine blaadjes kropsla, uit het hart van de krop om te garneren: cornichons, zilveruitjes en/of ingemaakte wortel verder nodig: ronde steker van 7 – 9 cm diameter Smelt de boter in een braadpan op hoog vuur en bak de sukade aan twee kanten bruin. Voeg de ui, laurier en kruidnagel toe, en zoveel water als nodig is om het vlees net onder te zetten. Laat aan de kook komen, draai het vuur laag en laat het vlees 2 à 3 uur sudderen tot het mals is. Zet de aardappel op met koud, gezouten water en kook in 10 – 15 minuten gaar. Giet af en laat iets afkoelen. Snijd in blokjes van 0,5 x 0,5 cm. Snijd de wortel in blokjes zo groot als de doperwten. Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan op hoog vuur. Bak de wortelblokjes hierin 10 – 20 seconden, voeg 2 eetlepels water toe en laat de wortel nog 30 seconden garen met deksel op de pan. Haal het vlees na 2 uur uit de bouillon, laat even afkoelen en snijd het fijn. Vis de ui en kruiderij uit de bouillon en kook hem in tot een stroperige substantie. Doe de wortel en de ontdooide doperwten, de blokjes aardappel en het fijngesneden vlees in een kom. Maak aan met een deel van de ingekookte bouillon en een deel van de mayonaise, tot u een smeuïge, vaste consistentie heeft. Maak op smaak met zout en peper. Roer een restant mayonaise los met wat water, zodat het de dikte krijgt van slasaus. Verdeel de huzarensalade over 4 borden; gebruik hierbij een ronde steker om mooie vormpjes te maken. Leg de eierhelften met de bolle kant omhoog op de huzarensalade. Bedek de eieren met de verdunde mayonaise. Maak af met wat paprikapoeder. Leg de slablaadjes, cornichons, zilveruitjes en/of ingemaakte wortel eromheen. Ook een klassieker aanvragen? Mail uw verzoek naar janneke@nrc.nl

