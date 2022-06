Ook ik heb zo’n fantastische herinnering aan een avond in Bangkok, samen met mijn moeder na een intense rondreis met de rugzak door Zuidoost-Azië. Het recept voor de vis en mijn nieuwe stoompan kwamen samen.

Die laatste heb ik vrij recentelijk gekocht en ik wist niet dat dit ermee kon. Het was een feestmaal. Ik vond het zo ontzettend makkelijk om te maken dat ik er nog steeds verrast en enthousiast over ben. Alleen die stengel citroengras erin en dan in de stoompan. Wel heb ik ook wat takjes selderij in de vis gedaan. Omdat de visboer geen vis van 1 kilo had, hadden we twee dorades van een pond. Mooi, want die pasten precies in de pan. Ik heb toen 8 in plaats van 10 minuten aangehouden en dat was perfect. De structuur van de vis was zo zacht en perfect gaar. Het totaal met de saus was echt alsof ik weer in Bangkok zat te eten. We aten het met een rijstsalade met mango van Ottolenghi en dronken er een glas witte wijn en spa rood met limoen bij. Geen comfortje maar oma Ali’s boerenbont schaal om de dorades op te serveren.

