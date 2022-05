De tsunami van feest-toeristen is terug. Wat nu?

Onlangs moest hoogleraar Jan van der Borg op het San Marcoplein zijn, in Venetië, waar hij werkt en woont. Het was niet te doen. „De mensen schuifelen weer voetje voor voetje door het centrum. Je moest je ellebogen gebruiken om überhaupt op de bootbus te komen. Iedereen was gespannen en geïrriteerd.”

Niet alleen Venetië maar veel Europese steden zijn sinds dit voorjaar terug bij af. Na twee stille coronajaren zijn de mensenmassa’s er weer, met alle taferelen uit 2019, het laatste ‘gewone’ toerismejaar: overvolle stadscentra, geluidsoverlast, rotzooi en boze bewoners. In Amsterdam leidde de terugkeer van de massa’s in het paasweekeinde tot zo veel boosheid dat burgemeester Femke Halsema nieuwe maatregelen afkondigde tegen de drukte – waaronder een onderzoek naar het plaatsen van toegangspoortjes op de Wallen.

In veel Europese steden is het dit voorjaar zelfs drukker dan vóór de corona-pandemie, zegt Van der Borg, hoogleraar ‘economie van het toerisme’ in Venetië en Leuven. „Touroperator TUI vertelde mij dat ze meer boekingen hebben dan in dezelfde periode in 2019.” Ook verhuurplatform Airbnb meldde begin deze maand een recordaantal boekingen.

Veeluitgevers en blowtoeristen

De ‘kwaliteit’ van het toerisme is sinds de pandemie ook afgenomen, zegt Van der Borg. In een stad als Amsterdam blijven de „intercontinentale veeluitgevers” uit China en de Verenigde Staten, die meestal langer blijven en voor culturele attracties komen, nog steeds weg. Het gevolg: veelal jonge feesttoeristen uit Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk zetten de toon in de binnenstad. „Meer rondzwabberende vrijgezellenfeestjes, meer blowtoeristen, meer mensen die snel even een selfie komen maken om de stad van hun bucketlist te kunnen schrappen.”

Jan van der Borg, geboren in Nederland, doet al dertig jaar onderzoek naar wat tegenwoordig ‘overtoerisme’ heet. Al even lang waarschuwt hij steden als Amsterdam voor de destructieve gevolgen ervan. Te veel toerisme leidt tot een monocultuur en steden zonder ziel. Het pijnlijkste voorbeeld is Venetië, dat sinds 1980 meer dan 150.000 inwoners het stadscentrum zag ontvluchten.

De coronapandemie, zegt Van der Borg, was een prachtkans om het massatoerisme aan te pakken. Twee jaar geleden, tijdens de eerste lockdown, was hij opgetogen. De in één klap opgedroogde bezoekersstroom gaf stadsbesturen „een adempauze” om maatregelen te treffen voor als de pandemie voorbij was.

Van dat optimisme is weinig meer over. Het „momentum” dat de pandemie bood, zegt Van der Borg, is verkwanseld – en dat is „echt heel teleurstellend”. De touroperators neemt hij niet zo veel kwalijk, die willen gewoon weer winst maken na twee rampzalige jaren. Ook de toeristen valt niets te verwijten, vindt hij. „Ze willen de verloren tijd inhalen. Voor veel mensen is het toch moeilijk geweest niet te kunnen reizen. Vakantie is vaak broodnodig, iets positiefs waarmee je je geest verruimt.”

Van der Borgs kritiek richt zich vooral op de stadsbestuurders, beleidsmakers en toeristische diensten. „Die hadden pro-actiever moeten zijn. Nu komt de toeristentsunami er weer aan en is iedereen verrast. Maar in de zomer van 2020, toen de lockdowns tijdelijk opgeheven waren, zag je het toerisme alweer heel snel aantrekken. Vanaf toen kon je voorspellen dat alles terug zou komen zoals het was.”

Wat had er moeten gebeuren in de eerste maanden van de pandemie?

„Om te beginnen hadden steden hun dataverzameling moeten verbeteren. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt sturen. Je kunt tegenwoordig ontzettend makkelijk bezoekersstromen in kaart brengen: via telefoondata, creditcardtransacties, de verkoop van museumkaartjes, beelden van veiligheidscamera’s op de tram of bus. Maar de meeste steden waarvoor ik werk, blijken ontzettend weinig te weten van hun bezoekers. Die datasystemen hebben een overhaul nodig – en dat had je goed kunnen doen in een windstille periode.

„Ten tweede is er een antwoord nodig op de vraag: welk type toerist wil je trekken? Amsterdam heeft zich veel te lang verkocht als een stad waar alles kan en mag. Leuk, die bierfietsen, want wij zijn een tolerante stad. Maar tolerant zijn is iets anders dan cateren voor hufters. Ik ben geen moraalridder, maar als je je positioneert als: kom maar lekker blowen, kom maar lekker drinken, dan moet je het ook niet gek vinden als mensen rotzooi maken.”

Amsterdam heeft toch een draai gemaakt en gezegd: wij willen alleen nog kwaliteitstoeristen?

„Ja, burgemeester Halsema liep daarin voorop. Ik dacht: hè hè, nadat ik hier dertig jaar over heb gezeurd, gaat het eindelijk de goede kant op. Maar van die discussie is niets meer over. Er wordt alleen gepraat over toegangspoortjes rond de Wallen of het inperken van terrassen. Dat is hapsnap, dat is zwabberbeleid.

„Amsterdam moet zich écht positioneren als de culturele hoofdstad van Europa. Als je die slag weet te maken, zul je zien dat die gasten op de bierfietsen over vijf jaar niet meer komen. En gaan de wafelwinkels vanzelf over de kop. Een ondernemer blijft niet investeren in coffeeshops als er geen blowers meer komen.”

De twee belangrijkste projecten van Halsema, het verplaatsen van raambordelen van de Wallen en het weren van buitenlandse blowtoeristen, verlopen moeizaam omdat er veel weerstand is, in de politiek en bij ondernemers.

„Dat komt ook omdat die twee projecten nog niet verankerd zijn in een grote strategie. Het blijft vaak geïsoleerd beleid, het kader ontbreekt. Je moet geen bed & breakfasts gaan bashen, maar nadenken over een goed woningmarktbeleid. Dat heeft Amsterdam helemaal weggegooid.”

Hoe moet het dan wel? Van der Borg gelooft „heilig” in reserveren als wapen tegen massatoerisme. Niet met toegangspoortjes („dan maak je een openluchtmuseum van de stad”), maar via „goede communicatie, marketing, en korting voor de mensen die bepaalde attracties van te voren boeken” – en dat alles op basis van data.

„Op dit moment bestaan er nog geen waterdichte reserveringssystemen voor een hele stad. Maar bij de molens van Kinderdijk werken ze met een systeem waarin ze je aanraden bepaalde dingen vooraf te kopen, zodat ze weten dat je komt. Dat kun je ook doen met gemeentelijke producten, zoals kaartjes voor het openbaar vervoer of tickets voor musea. Mensen overtuigen om op drukke dagen niet naar Amsterdam te komen, omdat ze dan geen fast track meer kunnen krijgen bij een museum en lang in de rij moeten staan.”

In Venetië wordt al tijden gepraat over reserveren. Ieder jaar wordt het weer uitgesteld.

„Het is complex, maar je moet toch een keertje beginnen. De twaalf best bezochte attracties in Nederland, De Efteling, Burgers Zoo, enzovoort, zijn tijdens corona overgestapt op verplicht reserveren. Al die managers zeggen nu: dat blijven we doen. Het zorgt ervoor dat we onze capaciteit zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Zoiets zou voor de publieke ruimte een belangrijke oplossing kunnen bieden.

„Kijk, die vier, vijf dagen per jaar dat de stad wordt overlopen omdat er een marathon is of omdat Ajax kampioen wordt, die blijf je houden. Gevaarlijker zijn die 250 dagen waarop je nét boven de draagkracht zit, waarop je 90.000 in plaats van 70.000 bezoekers per dag krijgt, waardoor een stad structureel gefrustreerd raakt en een toeristische monocultuur ontstaat. Die zou je centraal moeten stellen in zo’n reserveringssysteem.”

Zijn er steden in Europa die wél goed bezig zijn?

„Gent is bezig met het schrijven van een nieuwe visie op toerisme. Ze hebben daar een schepen [wethouder] die er echt werk van maakt, met een bottom-up-aanpak. Die strategie is bijna klaar. Er komen in Gent straks geen grote publieke feesten meer, het draait om duurzaamheid, er gaat alleen nog overheidsgeld naar kwaliteitsbezoek. De bewoner staat voorop, daarna volgen de toeristische bedrijven en de bezoekers. Er is wel één kanttekening: in Gent is de urgentie minder, ze hebben daar nog wat meer tijd om de drukte af te wenden dan Venetië of Amsterdam.

„Brugge is ook goed bezig, daar is een heel goede directeur van de Toeristische Dienst. Er is daar nu een kentering gaande. Het is ook onzin om voor de honderdste keer het wiel uit te vinden. Als je als stadsbestuur gewoon een beetje kijkt naar hoe ze het in andere steden doen en in pretparken, kun je al 90 procent van je bezoekersbeleid op papier zetten.”

Cijfers 22 miljoen bezoekers kwamen in 2019 naar Amsterdam. 10 miljoen bezoekers bleven overnachten, de rest kwam voor een dagje. 61 procent daalde het aantal toeristen in 2020. 13 - 17 miljoen: het aantal bezoekers dat naar verwachting van de Dienst Onderzoek en Statistiek in 2022 Amsterdam zal bezoeken.