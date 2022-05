De penis is in opkomst in Hollywood

De penis is in opmars in Hollywood. We zagen dit jaar de acteurs Benedict Cumberbatch en Bradley Cooper frontaal naakt in twee Oscarfilms. Het tweede seizoen van HBO’s Euphoria is een ware penisparade, met liefst 30 stuks in één aflevering. En dan is er Tommy Lee met zijn pratende geslachtsdeel in de miniserie Pam & Tommy.

Het begint op te vallen. Richard Gere was in American Gigolo (1980) de eerste grote Hollywoodster die zich bloot gaf. Sindsdien zagen we onder andere Dirk Digglers pornopenis in Boogie Nights (1997), Ben Stillers pijnlijke incident met voorhuid, balzak en rits in There’s Something About Mary (1998) en een memorabel break up-moment in Forgetting Sarah Marshall (2008).

Toch bleef een zichtbare penis een zeldzaamheid in Hollywood. Tot vorig jaar dus, toen het mannelijk geslachtsdeel opvallend vaak in beeld kwam. Echter: niet alle piemels in beeld zijn echt. Ook daarvoor heeft Hollywood zijn make-upartiesten.

Stuntpenis

Dun, dik, lang, kort, met grote of kleine ballen en zichtbare aders: de Oscarwinnende make-upartiest Matthew Mungle – hij werkte onder andere voor Dracula, Schindler’s List, Albert Nobbs en Hillbilly Elegy – is de eerste keus in Hollywood wanneer het om een stuntpenis gaat. Zijn eerste penisprothese maakte hij voor de film Outbreak (1995), sindsdien boetseerde hij er vele tientallen. „Wanneer een producent of regisseur me belt, stel ik altijd als eerste de vraag hoe de penis gebruikt wordt. Moet de acteur rennen of ermee in water, bijvoorbeeld? Pas dan gaan we over op details.”

Ik hoop vooral dat nu de penis eindelijk in beeld komt het gordijn ook valt voor onze preutsheid

Ook niet onbelangrijk: hoelang moet de penis zijn? Wat is de omvang? Is de penis stijf of slap? Hoeveel haar heeft het personage? Is hij besneden of niet? Het draait om details. „Als ze niet zeker weten wat ze willen, heb ik altijd foto’s van wat ik eerder heb gemaakt. Of, als ze het nog steeds niet weten, raad ik ze aan even het internet af te struinen op zoek naar een penis die ze aanspreekt”, zegt hij met een ondeugende lach. „Stuur me daar een foto van en ik maak het na.”

In zijn werkplaats, tussen de schuimmaskers van Broadwaymusical Wicked en mallen van de gezichten van Meryl Streep en Forest Whitaker pronkt een van zijn voorbeelden. Een donkerroze penis met een lengte van bijna 25,5 centimeter en 16,5cm omtrek. „Deze maakte ik voor een aflevering van Shameless. Van achteren moest zichtbaar zijn dat een stripper een eikelpiercing had”, herinnert hij zich, terwijl hij het zaakje bij het haarnetje vastgrijpt en in de lucht laat bungelen.

Enkele stuntpenissen van make-upartiest Matthew Mungle.

Verzwaarde punt

Wanneer is besloten hoe de prothese eruit moet zien, begint Mungle zijn beeldhouwwerk. Met klei op basis van olie maakt hij de juiste vorm die de basis vormt voor een siliconen-mal. De bovenste rand van de schaamstreek maakt hij heel dun, zodat de rand met make-up kan worden weggewerkt. „Daarop lijm ik dan een kanten haarstukje en dat wordt als geheel op de onderbuik van de acteur geplakt. Tot slot wordt er een stuk spandex van ongeveer vijf centimeter breed onder de billen doorgetrokken en met medische lijm vastgeplakt op de rug. Doe je dat niet, dan bungelt de prothese te veel en is er kans dat de lijm loslaat.”

Voor de juiste beweging verzwaart Mungle de penis in de punt door deze volledig op te vullen, maar de testikels en basis van de prothese blijven hol. „Op die manier bewegen de ballen natuurlijker en kunnen acteurs de prothese dragen door hun eigen geslacht in de holte te steken.” Niet dat Mungle een lijst met de ware penisformaten van acteurs bezit. „Die zijn bij mij niet bekend. Ik gebruik een eigen standaard en heb tot nu toe nog nooit gehoord dat de prothese niet paste omdat de eigen penis er te groot voor was.” Lacherig: „En als ik het zou vragen, zou toch niemand er eerlijk over zijn.”

Dat is volgens Mungle tekenend voor de omgang met penisprotheses in Hollywood. Mannelijke acteurs, regisseurs en producenten zijn niet helemaal op hun gemak als de stuntpenis tevoorschijn komt. „Het wordt dan al snel lacherig en frivool.”

Larger than life

Tot nu was de stuntpenis in Hollywood ook vaak ‘larger than life’. Maar recent kreeg variëteit in maat meer ruimte. In een kleedkamerscène van HBO’s eerste seizoen van Euphoria zien we naast gemiddeld en groot ook micro, dun, verstopt onder een buik en rustend op de ballen. Riley Keoughs Stefani bevredigt in A24’s stripperfilm Zola (2020) rustig een dozijn penissen in elke denkbare maat, soort en kleur. Regisseur Janicza Bravo castte voor de film echte mensen uit een nudistengemeenschap.

Lees ook: Hollywoods meester van de schaamhaarpruikjes

Acteurs dragen zeker een prothese als de maat specifiek is voor een rol. Zo maakte Matthew Mungle een heel grote én een micropenis voor de film The Overnight (2015), waarin twee nieuwe buurmannen alles met elkaar vergelijken. „Maar een prothese kan ook bedoeld zijn om een acteur op zijn gemak te stellen”, vertelt hij. „In een naaktscène is er dan één ding minder om je zorgen over te maken. Niet alleen qua formaat, je hoeft ook niet bang te zijn dat je plotseling een erectie krijgt of je moet scheren. Je geslachtsdeel laten zien is toch nog steeds een big deal.”

Na vier decennia in Los Angeles verhuisde Mungle zijn werkplaats vier jaar geleden naar een oud politiebureau in Austin, Texas. „Ik heb slechts 20 procent van mijn opslag uit LA meegenomen”, vertelt hij, terwijl hij ons met camera in de hand rondleidt. De tl-buizen gaan aan boven tien rijen opbergrekken. Achterin liggen planken vol penismallen. Hij pakt een kleine, donkergrijze mal, bij elkaar gehouden met geel elastiek. „Dit waren de ballen die Will Ferrell in de film Step Brothers op een drumstel legt”, vertelt hij.

De meest recente maakte hij voor Simon Rex’ personage Mikey, een voormalig pornoster in Red Rocket (2021). „Ik vermoed dat de vernieuwde interesse voor de penis vooral een manier is om op te vallen”, zegt hij.

Het zou tijd worden; op film zagen we de afgelopen decennia al ontelbare vrouwelijke borsten, billen én vulva’s. Mungle: „Ik hoop vooral dat nu de penis eindelijk in beeld komt het gordijn ook valt voor onze preutsheid. Daar is de tijd allang rijp voor.”

