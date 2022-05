De kerkenraad in Lelystad benoemt tóch twee vrouwen

Ruim twintig jaar lang hebben ze zich in Lelystad gevoegd naar hun kerkgenootschap. Maar afgelopen zondag werden in kerkgemeenschap Het Anker dan toch twee vrouwen benoemd als ouderling en diaken.

Hiermee is het conflict binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK; 70.000 leden) over de positie van de vrouw op scherp gesteld. Want vorige maand nog besloot de CGK-synode [de landelijke vergadering van het kerkverband] dat vrouwen niet als ambtsdragers mogen worden benoemd. In de Bijbel staat niet voor niets dat vrouwen in de kerkelijke gemeenten moeten zwijgen en zich onderdanig moeten gedragen, zo besloot een meerderheid van de mannelijke kerkafgevaardigden na drie weken vergaderen. De conservatieve passages in de Bijbel zouden onverenigbaar zijn met het toelaten van vrouwen tot de ambten ouderling, diaken en predikant.

In Lelystad maakten ze een andere afweging. „Want wat weegt zwaarder?”, vraagt voorzitter Jan Korf van de plaatselijke kerkenraad. „Gehoorzaamheid aan het kerkverband, of voortgang van het evangelie in de concrete context waarin God ons heeft geplaatst?” Volgens Korf moet de Bijbel in de huidige tijd worden gelezen. Hij spreekt van een ‘cultureel breukvlak’. „Er staan ook passages in de Bijbel over het houden van slaven. Iedereen is het erover eens dat dat niet meer kan. Het benoemen van vrouwen als ambtsdragers raakt niet aan de kern van ons geloof. Namelijk dat de gekruisigde Jezus Christus is opgestaan.” De twee benoemde vrouwen in Lelystad willen volgens Korf zelf niet praten met de pers. „Zij willen zich richten op hun dienende taak.”

Al in 2001 besloot de kerkenraad in Lelystad vrouwen toe te laten tot de ambten. Daar werd jaren geen uitvoering aan gegeven om het verbond met het kerkgenootschap, de CGK, niet te schaden. Nu de generale synode na jarenlange studie heeft besloten vrouwen te blijven weren heeft Het Anker de beslissing uit 2001 bekrachtigd.

Twee stromingen in de kerk

Betekent dit dat Het Anker uit de CGK stapt? Wat Korf betreft niet. Hij wijst erop dat dit kerkgenootschap – met ruim 70.000 leden – zowel een orthodox-gereformeerde stroming kent als een meer behoudende bevindelijk-gereformeerde vleugel. „Elkaar enige ruimte geven zou wenselijk zijn”, zegt Korf.

Daar denkt secretaris Adri van Heteren van stichting Bewaar het Pand op dit punt anders over. Rond deze stichting, en de gelijknamige publicatie, is de behoudende vleugel georganiseerd. Van Heteren vindt het „zeer tegenstrijdig” dat predikant Peter Roosendaal onderdeel uitmaakte van het moderamen [de leiding] van de generale synode en dat zijn eigen kerk Het Anker in Lelystad nu deze stap heeft gezet. „Hij weet toch welk besluit de synode heeft genomen?”, zegt Van Heteren. Hij is zelf als predikant verbonden aan de Eben Haëzerkerk in Urk. Deze kerk eist dat Het Anker op de classis [de regionale vergadering van kerken] wordt vermaand. „Ze moeten terecht worden gewezen, want dit kan niet”, zegt Van Heteren.

2 jaar respijt voor opstandigen

Het woord ‘kerkscheuring’ wil niemand in de mond nemen. De generale synode geeft opstandige kerken twee jaar de tijd om zich te voegen naar het vrouwenstandpunt. Wat er gebeurt als ze dat niet doen, blijft voorlopig onduidelijk. Al ziet Van Heteren niet hoe opstandige kerken daarna onderdeel van de CGK zouden kunnen blijven. „Uiteindelijk plaatsen zij zichzelf buiten het kerkgenootschap. Wat is er op tegen als zij overstappen naar een kerk waar dit wel mag?”, zegt Van Heteren.

Elly Volkerink van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Zwolle noemt het besluit van de synode „teleurstellend”. Zij bespeurt een steeds conservatievere koers binnen de CGK, die onlangs ook besloot niet deel te nemen aan de Nationale Synode en de Raad van Kerken, initiatieven om de eenheid onder christenen in Nederland te bevorderen.

Zwolle is met bijna vijfduizend leden de grootste CGK-gemeente van Nederland. In Zwolle zijn al jaren geleden vrouwen op leidinggevende en pastorale posities aangesteld, die nu als ambtsdragers zijn benoemd. Volkerink zelf leidt sinds 2012 ‘ontmoetingsdiensten’ die populair zijn onder tieners en jongvolwassenen die op een laagdrempelige manier over de Bijbel willen leren. Ze bekleedt niet een van de drie ambten (ouderling, diaken en predikant), maar over haar leidende rol tijdens deze diensten werden wel eens vragen gesteld „tijdens bezoeken van leden van andere kerken. Bezwaren zijn er nooit geuit”, zegt Volkerink. Ze hoopt dat er een oplossing komt voor het conflict. „Onze intentie is altijd om loyaal te blijven. Wij stappen er niet uit. Maar ik acht de kans zeer klein dat wij onze benoemde vrouwelijke ambtsdragers af zullen zetten.”

Kerkverband Wortels in 19de eeuw De wortels van de Christelijke Gereformeerde Kerken liggen in de 19de eeuw, toen binnen het protestantisme een strijd woedde tussen liberale en orthodoxe kerkgangers en predikanten. De CGK bestaan uit een orthodoxe vleugel, die de nadruk op dogmatiek legt, en een bevindelijke vleugel, met een accent op ervaring. In 1834 was de Afscheiding . Een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk verzette zich tegen de liberale wind. In 1869 vormden zij de Christelijke Gereformeerde Kerk.

. Een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk verzette zich tegen de liberale wind. In 1869 vormden zij de Christelijke Gereformeerde Kerk. In 1886 scheidden opnieuw orthodoxe kerkleden zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Doleantie, onder leiding van Abraham Kuyper. De ‘dolerenden’ sloten zich aan bij dit kerkverband. Sinds 1947 voert het de meervoudsvorm: Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), om de autonomie van lokale gemeenten te benadrukken.