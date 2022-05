Het zegt iets dat bijna geen politicus nog bang is voor de eigen inconsistenties. Grote woorden genoeg, bij bijna alle partijen, maar volgende week kan de houdbaarheidsdatum al verstreken zijn. In het sms-debat met Rutte, anderhalve week terug, was SP-leider Lilian Marijnissen een van de politici die de premier het vaakst, driemaal, aanviel op zijn gebrekkige openheid. Maar door NRC-reporter Pim van den Dool bleek in het weekeinde ineens dat de SP de eigen partijraad besloten hield. Op de agenda stond een negatief oordeel van een beroepscommissie over het partijbestuur – zéér ongebruikelijk in de SP – en omdat sprekers zich misschien „geremd” voelden, zei de partij, waren pottenkijkers niet welkom. Hierna leed het partijbestuur een daverende nederlaag. De SP eist vooral openheid zolang het niet over de SP gaat.

Voorvrouw Caroline van der Plas (BBB) reageerde smalend op een RTL-bericht over oud-ministers die zonder werk zitten. Ze schreef: er zijn toch volop vacatures voor schilders, lassers, verplegers of fruitplukkers? Het simpelste populisme is het beste populisme. Alleen: als de overheid veehouders, Van der Plas’ eigen achterban, aanspoort iets anders te gaan doen, nota bene met behulp van een riante overheidsvergoeding, is zij ineens niet zo’n aanhanger meer van een andere beroepskeuze. Dan klaagt ze over Nederland als „een communistische staat”. BBB is vooral streng zolang het om niet-BBB’ers gaat.

Zo kun je van de meeste partijen inconsistenties laten zien, maar in één partij speelt het omgekeerde. Op het congres van coalitiepartij ChristenUnie kwam vorige week een motie in stemming die de Kamerfractie oproept de regering „strenger te controleren” en „niet te schuwen moties van wantrouwen en/of afkeuring te steunen” tegen bewindslieden die „bijdragen aan een onbetrouwbare bestuurscultuur”. Het was twee dagen na het sms-debat.

De eerste indiener van de motie, Antonie Fountain, vertelde me dat het congresgesprek over de motie „best bijzonder” was. Voor de stemming kreeg hij voorgelegd of dit bedoeld was als ‘ondersteuning van de Kamerfractie’. „Nee”, had Fountain gezegd, „dit moet je zien als oproep tot koerswijziging.”

Toch steunde 71 procent van het congres de motie. Een teken van ontevredenheid over Rutte IV in deze coalitiepartij. En vooral: een poging consistenter te zijn in het uitdragen van de eigen opvattingen over dualisme en bestuurscultuur.

„Er gaat zoveel mis met Rutte IV dat de fractie genoeg kansen krijgt om aan te tonen dat het anders kan”, vertelde Antonie Fountain. Dus dit is, zei hij, „óók een signaal aan de andere coalitiepartijen”.

Lees ook dit artikel: Rutte bepaalde zélf welke sms’jes belangrijk waren en welke niet - en dat wringt

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven