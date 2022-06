Hij doet zich niet geraffineerder voor dan hij is

Koddig, zo’n gigantische personenbus op zestien-inchwielen. Zo sullig klein zie je ze nergens meer. Ze lijken het gewicht nauwelijks te kunnen dragen en geven de elektrische Citroën Berlingo de uitstraling van een net niet doorgezakte minicamper. Toch vind ik hem na een berg debiel gebodybuilde suv’s een verademing, en nu maar hopen dat dat compliment niet ook al op een zwarte lijst staat van de stijlpatrouilles langs de lijn.

De auto is bekend. De derde generatie Citroën Berlingo is sinds 2018 een als voorheen met Peugeot gedeeld transportconcept op geel of grijs kenteken. Bij Peugeot heette hij Partner. Je kocht hem mét ramen en stoelen als personenbusje ofwel zonder als bestelwagen. Sinds de toevoeging van Opel aan Peugeot- en Citroën-moeder PSA respectievelijk het opgaan van PSA in het Stellantis-concern is hij er ook als Opel Combo, terwijl hij bij Peugeot intussen Rifter heet.

Nu hij er elektrisch is, wordt vooral de personenversie interessant. De ë-Berlingo, met trema, is met zijn Stellantis-verwanten de eerste elektrische zevenzitter in de, tussen aanhalingstekens, lagere prijsklasse. Voor veertig mille heb je een milieuvriendelijk en buitensporig ruim transportmiddel, voor zesduizend euro meer de hier geteste, 35 centimeter langere XL-versie met uitneembare stoelen achterin. Die heeft met al het meubilair gedemonteerd of neergeklapt – en dat kan zelfs met de passagiersstoel voorin – een laadruimte van 4.000 liter. Kolossaal, al zijn de demontabele stoelen zwaar en liggen de rugleuningen van de stoelen op de tweede zitrij in neergeklapte staat niet waterpas. Een kast of fiets schuif je er niettemin zo in. Wel mag de enorme achterklep iets hoger rijzen. Die kan op kruinhoogte nu zwaar blessureleed veroorzaken.

De 136pk-elektromotor met 50kWh-accupakket vind je in alle stekkerauto’s van Stellantis. Met 1.713 kilo werd zelfs de lange variant niet buitensporig zwaar. Ondanks de gewichtstoename van 300 kilo viel het laadvermogen met 607 kilo niet dramatisch lager uit dan de 684 kilo van de benzineversies. In vergelijking met gewone auto’s lijken de acceleratie en een topsnelheid van 130 weliswaar hopeloos, dankzij de forse trekkracht van 260 newtonmeter valt er uitstekend mee te leven. Voor een bus rijdt de Berlingo met zijn elektromotor ongekend comfortabel, hoewel de vering op verkeersdrempels en lamentabel wegdek soms on-Frans harde klappen uitdeelt. Het blijft utilitair transport met alle onhebbelijkheden van dien. Het zitcomfort van de simpele, vlakke stoelen is beperkt. Her en der rammelt hij op zijn Citroëns en het dashboard, al biedt het tot en met een behoorlijk multimediasysteem alle courante gadgets, is met zijn grove vormen duidelijk bedoeld voor ruig gebruik. Het maakt de auto er alleen maar sympathieker op. Hij doet zich niet geraffineerder voor dan hij is.

Blokhutachtige carrosserie

Het bereik blijft bij een kalme rijstijl in de buurt van de fabrieksopgave, 280 kilometer. Het verbruik hangt bij zo’n blokhutachtige carrosserie sterk van het weer af. Bij harde tegenwind kan het behoorlijk escaleren, maar met wind mee en twee inzittenden aan boord haalde ik 270 kilometer. Voor zoiets groots met een vrij kleine batterij viel het me mee, en hij laadt vlot. Aan de snellaadpaal zit hij met 85-90 kWh in de praktijk dicht bij de maximale laadsnelheid van 100. Daardoor zou zelfs een gezin met deze bus ondanks de beperkte actieradius een vakantie naar Frankrijk kunnen overwegen. Met een beetje planning kom je er zonder dramatische vertragingen. Pauzeren doe je toch, en na een half uur laden kom je weer 200 kilometer verder.

Met zoveel ruimte ga je niet over kleinigheden klagen, maar twee gebreken laat ik niet onvermeld. Voor de transportfunctionaliteit zouden ook de stoelen van de tweede zitrij demontabel moeten zijn. En juist omdat je met deze auto voor je actieradius of je gemoedsrust vrij vaak op de rechterbaan zit, had de ë-Berlingo adaptive cruisecontrol moeten hebben, die auto’s automatisch op afstand houdt van hun voorgangers. Het zou een hoop gerem tussen de truckers schelen.

Ten slotte werd hij misschien toch wat te groot, hoe overzichtelijk hij in vergelijking met veel suv’s ook is. De eerste Berlingo van 1996 hield zijn kolossale vrachtruim geniaal compact onder de pet. Je ziet er nog steeds licht alternatieve oude echtparen in rijden, type aardrijkskundeleraar en textielkunstenares. Ik weet niet of ze de ë-Berlingo nog zullen aanschaffen. Maar als monument voor hun anti-exhibitionistische inslag is hij zijn gewicht alvast in goud waard.

Citroën ë-Berlingo XL Motor elektromotor Vermogen 136 pk Koppel 260 Nm Aandrijving voor Transmissie automaat Topsnelheid 130 km/u Acceleratie 0 – 100 11,2 seconden Verbruik gemiddeld 20 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) Actieradius 278 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 0 g/km Energielabel A Basisprijs Berlingo 30.100 euro Prijs testauto 46.305 euro