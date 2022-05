De boomhutten werden na het kinderprogramma meteen verhuurd

De Evangelische Omroep (EO) krijgt een boete van 164.500 euro voor kinderklusprogramma Boomhut Battle. Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de publieke omroepen, oordeelde dat de EO met het programma de Mediawet overtrad. Er was sprake van commerciële beïnvloeding, concludeert het CvdM dat twee jaar geleden een onderzoek begon na berichtgeving in NRC. Vier vakantieparken en de provincie Drenthe werden bevoordeeld door het televisieprogramma.

Boomhut Battle is een kinderprogramma dat in 2019 op NPO3 werd uitgezonden. In het programma namen vier teams van twee kinderen en twee volwassenen het tegen elkaar op. In zes weken tijd bouwden zij een boomhut op vier verschillende campings in Drenthe.

Het ging om serieuze boomhutten, die na het programma verhuurd zouden worden. Zo staat één van de boomhutten op dertig loodzware palen. De hut is bedoeld voor feesten en vergaderingen, er is plek voor dertig man. Een andere hut heeft een plaggendak, een Frans balkon, een houtkachel en een liftje voor het brandhout. Hoewel in het programma de indruk werd gewekt dat de kinderen de hutten bouwden, kregen zij in werkelijkheid hulp van bouwbedrijven, campingeigenaren en architecten.

Uit onderzoek van NRC bleek destijds dat behalve de provincie Drenthe ook de vier campingeigenaren fors meebetaalden aan het programma. Zij namen de kosten voor de hutten op zich, regelden vergunningen, materialen en aannemers. Dat riep vragen op: was hier sprake van sponsoring? De hutten werden voor de camera bovendien veelvuldig aangeprezen. Zo sprak een jurylid van „schitterende constructies” van „on-Nederlands niveau”, en van „práchtige” wanden en uitzichten. Hij prees de plek van een bed onder een glazen dak uitbundig, en maakte de kijker warm voor de verhuur: „Hier staat straks een bed. En als je dan naar boven kijkt, kijk je dwars door het dakraam naar de hemel. Wat wil je nou nog meer?” De vier hutten werden direct na de laatste uitzending te huur aangeboden.

Extra streng

De toezichthouder oordeelt nu dat inderdaad sprake was van sponsoring door commerciële partijen. Sponsoring is verboden als het gaat om amusementsprogramma’s (bij culturele, educatieve en sportprogramma’s mag het soms wel), en omdat het om een kinderprogramma ging is de toezichthouder extra streng. „Nu het programma is uitgezonden op de jeugdzender NPO Zapp, had de EO hier extra aandacht voor moeten hebben.”

Daarnaast is de conclusie dat de omroep op allerlei vlakken „onvoldoende grip” had en zich niet bewust was van de risico’s. Over de bouw van de hutten werden geen afspraken gemaakt: de provincie had vrij spel om commerciële partijen in te schakelen. Ook kregen de provincie en de campings te veel ruimte om een marketingcampagne te voeren. Zo had Drenthe invloed op de uitzenddata. De provincie wilde uitzending in de maanden januari en februari „omdat dit een gunstig effect kon hebben op de toeristische sector”, en stemde vervolgens de start van de campagne op de uitzendingen af. Kortom, zo oordeelt het CvdM: „zowel de provincie als de parken hebben een meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel behaald.”

De EO is het niet eens met het vonnis en noemt de hoogte van de boete „buiten alle proporties”. De omroep overweegt bezwaar aan te tekenen.

