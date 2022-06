Het tuintafeltje was net bij IKEA gekocht. Er stonden twee brakke, houten stoeltjes aan. De schilder had de ladder versierd met lichtjes in ons toen nog geheel onttakelde nieuwe huis. Ik was zeven maanden zwanger en door Willem aan het einde van een middag hierheen gebracht. Ik begreep dat me iets te wachten stond, omdat er nog drukker dan gebruikelijk om me heen gedrenteld werd. Verrassingen zijn niet aan Willem besteed. Hij geeft mij mijn verjaardagscadeaus drie dagen van tevoren. Hij vertelt altijd waar een surpriseweekeinde heen gaat. Als hij echt moet zwijgen, ontploft hij bijna.

Dus ik had een rode jurk aangetrokken, strak over de bollende buik, terwijl hij druk en rood aangelopen in de weer was met de goedkope magnetron, die eenzaam tussen het bouwpuin probeerde een meegenomen bisque op te warmen. Er vielen glazen, hij sneed zich, het kookpunt was bijna daar.

De bisque stond op het tafeltje koud te worden terwijl hij nog steeds op één knie zat om alles te zeggen wat je op zo’n moment zegt. En ik zei ‘ja’ en daarna moest ik huilen, hoewel ik direct ook begreep dat die tranen grotendeels performatief waren, gevoed door honderden beelden. Je huilt en bent overmand als het je gevraagd wordt, zo is het nu eenmaal bedacht en als het dan zover is stap je moeiteloos, en slechts met een lichte verwondering om jezelf, in die traditie.

De jaren daarna maakten we geen aanstalten te trouwen. Misschien wilden we wel voor eeuwig verloofd blijven, want dat was toch de meest romantische optie. Hoe sober of ánders een huwelijksdag ook, je ontkomt niet aan het conformisme. Gouden ringen, u mag nu de bruid kussen, natte zakdoekjes en dronken ooms: de dans volledig ontspringen lukt je niet.

Maar nu is het dan toch zover. Geen uitgebreide ceremonie, alleen getuigen, geen taart, geen witte jurk.

Tot we op een avond met wijn op in ons huis, nu aan een echte eettafel, opeens de eeuwigheid, het symbool, de staat, de liefde als instituut gelijk de heilige geest op ons neer voelden dalen en we zwijgend met onze telefoons in de knuist en ‘Une Belle Histoire’ op de speaker mensen via WhatsApp begonnen uit te nodigen.

De dag daarna was ons samen-op-de-fiets-naar-het-gemeentehuis-idee zodanig uit de voegen gegroeid dat we maar een zaaltje hebben gehuurd. Onze omgeving past zich ondertussen moeiteloos aan. Mijn moeder belde deze week een keer of dertig of Willem wel schoensmeer heeft en of ik niet toch kousen moet overwegen, vanwege de onbarmhartige weersvoorspellingen. Er zijn taarten. En ringen. En ik heb met een vriendin, toevallig ook nog eens de beste actrice van Nederland, een play within the play opgetuigd, waarin ze op de grote dag giechelend mijn nagels gaat lakken en me in mijn jurk hijst. Zelfs Kaas van twee is door de postbode, die met steeds meer pakketten met bloemenslingers en overhemden voor de deur staat, volledig van de rel omdat híj toch met zijn moeder zou trouwen. Van de weeromstuit krijst hij, als enige de Turks Fruit-gedachte nog steeds aanhangig, ‘Godverdorie, ik hou van jou, mama! Godverdorie! Ik hou toch van jou!’ wanneer hij me ook maar ziet.

En natuurlijk wisten we dat het zo zou lopen. Dit kleine huwelijk, langzaam ontbrandend in chaos en rumoer, is wat in ons samenzijn besloten ligt. Dit is de performance: het lijkt alsof het ons allemaal overkomt, maar ondertussen is deze door ons geïnitieerde escalatie een excuus om sommige clichés toch een plek te geven.

Uiteindelijk doen we wat iedereen al eeuwen doet. Geen verrassingen, maar traditie.

Zo hebben we het allebei het liefst.

