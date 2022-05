Chemiebedrijf DSM fuseert met Zwitsers Firmenich

Het Nederlandse chemiebedrijf DSM gaat fuseren met Firmenich, een Zwitsers bedrijf dat onder andere geur- en smaakstoffen maakt. Dat heeft DSM dinsdag bekendgemaakt. De aankondiging komt onverwachts: het was tot nu toe niet bekend dat de twee bedrijven de fusie aan het voorbereiden waren.

Het nieuwe bedrijf, dat DSM-Firmenich gaat heten, zou naar verwachting 500 miljoen euro per jaar meer kunnen verdienen. Een groot deel daarvan komt doordat de voedingstakken van de twee bedrijven elkaar kunnen aanvullen, verwacht DSM. Het kost een kwart miljard euro om de fusie te organiseren.

DSM-Firmenich wordt een Zwitsers bedrijf, maar het houdt ook een hoofdkwartier in Maastricht open. Dat is op dit moment nog in aanbouw, als vervanging van het huidige hoofdkantoor in Heerlen. In het gefuseerde bedrijf komen in totaal 28.000 mensen te werken. Daarvan komen er volgens de twee bedrijven 18.000 van DSM en 10.000 van Firmenich. Het is niet duidelijk of er ontslagen vallen.

Verkoop materialentak

Dinsdag heeft DSM ook aangekondigd dat het zijn afdeling technische materialen (‘Engineering Materials’) voor 3,5 miljard euro verkoopt aan een samenwerking tussen het Amerikaanse private equity-bedrijf Advent International en het Duitse chemiebedrijf Lanxess. Bij de locatie in Emmen die bij die bedrijfstak hoort, werkten volgens DSM 370 mensen in 2019. Een afdeling voor beschermingsmaterialen is in april al verkocht aan het Amerikaanse Avient.

De afgelopen jaren floreerde DSM, dat ooit als De Staatsmijnen de steenkoolmijnen in Limburg beheerde. Vorig jaar maakte het bedrijf 1,7 miljard euro winst, een verdriedubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Juist de materialentak, die nu dus is verkocht, groeide het hardst.

Met medewerking van Milo van Bokkum.