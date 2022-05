Canada wil verbod op koop en verkoop van pistolen

De Canadese regering van premier Justin Trudeau wil een volledig verbod invoeren op de koop, verkoop en import van pistolen. Dat heeft Trudeau maandag aangekondigd in de Canadese hoofdstad Ottawa.

De voorgestelde stap, die het bezit van pistolen op nationaal niveau moet „bevriezen”, maakt deel uit van een pakket aan maatregelen rond vuurwapenbeheersing. Ook wil de regering-Trudeau de capaciteit van magazijnen beperken.

Het maatregelenpakket, dat vorig najaar op de lange baan werd geschoven voor parlementsverkiezingen, volgt op een dodelijke schietpartij in buurland de Verenigde Staten, waarbij vorige week negentien schoolkinderen en twee volwassenen omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas.

Volgens Trudeau loopt vuurwapengeweld op, ook in Canada. „We hoeven maar ten zuiden van de grens te kijken om te zien dat als we geen ferme en snelle actie ondernemen, het steeds erger wordt en moeilijker te bestrijden”, aldus de premier.

Minder vuurwapengeweld dan de VS

Canada heeft per hoofd van de bevolking te maken met aanmerkelijk minder vuurwapengeweld dan de VS, maar meer dan andere westerse landen. Zo ligt het aantal moorden met vuurwapens in de VS vijf maal zo hoog als in Canada. Maar het Canadese cijfer is vijf maal zo hoog als dat van Australië.

Lees ook: Canada kondigt verbod af op aanvalsgeweren

Volgens Bill Blair, de Canadese minister van Voorbereiding op Noodsituaties, verschilt Canada op vuurwapengebied van het buurland. „In Canada is vuurwapenbezit een privilege, geen recht”, zei hij.

Twee jaar geleden voerde de Canadese regering een verbod in op ongeveer 1.500 modellen van aanvalsgeweren, zoals de AR-15, na een schietpartij in de oostelijke provincie Nova Scotia waarbij 22 mensen omkwamen.

Als het parlement de maatregelen aanneemt, moeten ze dit najaar ingaan. Hoewel Trudeau regeert met een parlementaire minderheid, kan hij rekenen op steun voor vuurwapenbeheersing van parlementsleden van de sociaaldemocratische NDP en het separatistische Bloc Québécois.