Burgemeester Sjevjerodonetsk: burgerevacuatie niet mogelijk door gevechten

Het is niet mogelijk om burgers uit de Oekraïense stad Sjevjerodonetsk te evacueren, omdat daar nog hevige gevechten met de Russische strijdkrachten woeden. Dat heeft burgemeester Oleksandr Strjoek van Sjevjerodonetsk dinsdag gezegd op de Oekraïense televisie, zo melden internationale persbureaus.

Volgens hem is de in de oostelijke Donbas-regio gelegen stad — die voor de Russische invasie zo’n honderdduizend inwoners telde — nog steeds in Oekraïense handen. Naar schatting waren er zondag nog zo’n 12.000 achtergebleven inwoners in Sjevjerodonetsk.

Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk behoren tot de laatste steden in Loehansk die nog in Oekraïense handen zijn. De pro-Russische separatistenleider Leonid Pasitsjnyk heeft eerder op de dag laten weten dat de Russische opmars in Sjevjerodonetsk trager verloopt dan verwacht. Pasitsjnyk stelt dat de Russen ongeveer een derde van de stad hebben veroverd. De gevechten in Sjevjerodonetsk gaan volgens hem vooral verder in binnenstedelijke gebieden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft eerder laten weten dat alle belangrijke infrastructuur van Sjevjerodonetsk door Russische beschietingen is vernietigd. Daardoor zou zo’n twee derde van de woningvoorraad van de industriestad verwoest zijn.

Maandag werd bekend dat bij een evacuatiepoging van burgers in de regio Loehansk de Franse journalist Frédéric Leclerc-Imhoff is omgekomen. Hij werkte voor de nieuwszender BFMTV en deed verslag vanuit een gepantserd voertuig dat werd doorboord met Russische granaatscherven. Die zouden hem dodelijk hebben getroffen. Na het incident is de evacuatiepoging gestaakt.

