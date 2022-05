‘Borgen’ is eindelijk terug – en nog steeds steengoed

Borgen geldt als een van de meest succesvolle Deense series ooit. Tientallen miljoenen kijkers over de hele wereld leefden tussen 2010 en 2013 drie seizoenen lang mee met de sympathieke, idealistische politica Birgitte Nyborg die zich staande probeerde te houden in de hectische politieke arena.

De uiterst verslavende serie toonde politici als mensen van vlees en bloed. Dankzij de scène waarin Nyborg voorafgaand aan een belangrijk optreden worstelt met een mooi zwart pak dat niet meer past, stal ze direct in de eerste aflevering vele harten. De schier onmogelijke strijd van Nyborg om haar carrière en haar gezinsleven met elkaar te combineren werd meteen zichtbaar.

Bovendien was het gegeven dat een vrouw aan de top van een overwegend door mannen bevolkte politieke apenrots komt te staan een noviteit. Pas een jaar later, in 2011, werd de eerste vrouwelijke premier van Denemarken ook werkelijkheid, toen Helle Thorning-Schmidt aantrad als minister-president.

Bovendien maakte de serie voor een groot, en opvallend jong, publiek inzichtelijk welke rol parlementariërs, journalisten en ambtenaren hebben in de dynamiek die een democratie op een gezonde manier laat functioneren. De makers ontwikkelden zelfs lesmateriaal bij de eerste reeksen om Deense scholieren meer te leren over het parlement en een aantal heikele actuele thema’s die in de afleveringen aan bod kwamen.

Lees ook: ‘Borgen’ op toneel: verpletterend spektakel

Een nieuwe richting

De eerste drie seizoenen werden uitgezonden in meer dan zeventig landen; het succes lanceerde de internationale carrières van hoofdrolspelers Sidse Babett Knudsen (Nyborg) en Pilou Asbaek (als spindoctor Kasper Juul, die overigens niet terugkeert in de vierde reeks). Regisseur Ola Mafaalani maakte in 2016 zelfs een negen uur durende Nederlandse toneelversie van de eerste twee seizoenen, die maandenlang volle zalen trok.

Vooral hoofdrolspeler Knudsen riep ondanks het succes al jaren huiverig te zijn voor een vierde seizoen; zij wilde fans van de trilogie niet teleurstellen met een middelmatige comebackserie. Gelukkig kwam geestelijk vader Adam Price met een nieuw idee dat enerzijds niet tornt aan het fundament van de serie, maar Borgen tegelijkertijd wel een nieuwe richting in doet slaan.

De rode draad blijft Birgitte Nyborg, de aimabele partijleider van een D66-achtige middenpartij. Na het premierschap bekleed te hebben (seizoen 1 en 2) en een nieuwe partij te zijn begonnen (seizoen 3) is zij nu minister van Buitenlandse Zaken. Zoals bij de meeste ambtgenoten in films en series blijkt het in de praktijk lastig om vast te houden aan de idealen die haar motiveerden dit vak te kiezen.

Borgen voert de kijker weer mee in de zoektocht naar compromissen en het doorlopend laveren van Nyborg tussen droom, daad, wetten en praktische bezwaren. Ondertussen probeert zij ook nog een goede relatie met haar – in de vorige seizoenen uit elkaar gevallen – gezin te onderhouden.

Scène uit de serie Borgen: Power & Glory. Foto Mike Kollöffel

Een overkoepelend plot

Toen Nyborg nog premier was, kreeg zij elke aflevering een aparte casus voor haar kiezen. In de vierde reeks is er één overkoepelend plot dat langzaam uit de hand dreigt te lopen. De vondst van olie op Groenland zet niet alleen de relatie tussen Denemarken en haar voormalige kolonie op scherp. De bemoeienis van zowel de VS als Rusland en China, die allemaal azen op meer invloed op het strategisch gelegen eiland, promoveert de discussie tussen twee partijen al snel tot mondiale politieke slangenkuil.

Het is knap hoe showrunner Price van de vierde reeks alles behalve een herhalingsoefening heeft gemaakt. Hij weet met Borgen: Power & Glory knap de tijdgeest te vatten door met zijn verhaal vrijwel alle grote dossiers van 2022 aan te snijden: de geopolitieke verhouding, klimaatverandering, het debat over fossiele brandstoffen en de naweeën van het westerse kolonialisme.

De ingewikkelde verhouding tussen Denemarken en Groenland werd in het eerste seizoen al aangestipt, toen er een politiek schandaal dreigde rond de Amerikaanse luchtmachtbasis op het eiland.

Waar de vorige seizoenen vooral gingen over de machtsverhoudingen binnen de Christiansborg, het hart van de Deense politiek, ligt de focus in Borgen seizoen 4 meer op het politieke gekonkel op geopolitiek niveau. Het gaat minder om het zoeken van compromissen en (nog) meer om de internationale achterkamertjes en dubbele agenda’s. Zelfs Nyborg lijkt steeds meer de kant van Frank ‘House of Cards’ Underwood op te drijven, weg van de gedreven idealist die zij in de eerste series nog was.

Lees ook het interview met actrice Sidse Babett Knudsen: Ik ben gewoon de premier. En toevallig is ze een vrouw

Intuïtie en vernuft

Alleen haar intuïtie en vernuft, die in de eerste drie reeksen nog haar kompas vormden, lijken niet meer voldoende te zijn om alle beoogde doelen te behalen. Dit brengt haar niet alleen in botsing met haar nieuwe jonge premier, maar ook met partijgenoten en oude vrienden, onder wie haar oude mentor Bent (de inmiddels 80-jarige Lars Knutzon in een ontroerende bijrol).

Ook de media hebben de afgelopen tien jaar een verandering doorgemaakt, toont het nieuwe seizoen door de ogen van journalist Katrine Fonsmark (Birgitte Hjort Sørensen). Als anchor van de grote zender TV1 was zij doortastend, geslepen en compromisloos. Maar nu zij hoofd van de nieuwsdienst is geworden, blijken die eigenschappen zich tegen haar te keren. Nieuwe journalisten laten zich niet meer koeioneren door hun baas, maar spuwen hun gal direct via sociale media of trekken aan de bel bij de redactieraad. Nog meer dan tien jaar geleden regeren de waan van de dag, de kijkcijfers en de hatelijke commentaren op Twitter of Instagram.

Het grootste nadeel van Borgen 4 is dat de reeks, in tegenstelling tot de vorige drie seizoenen, slechts acht afleveringen telt. Vooral naar het slot toe lijken de problemen die zich gaandeweg hebben opgestapeld (grotendeels) wel erg snel te worden opgelost. Maar de finale biedt gelukkig kans op, en maakt zeer nieuwsgierig naar, nog meer nieuwe avonturen van Nyborg. En als zij zelf geen zin meer heeft in de politiek, kan het stokje wellicht worden overdragen aan haar gedreven maar nog wat baldadige zoon Magnus (Lucas Lynggaard Tønnesen). De twintiger maakte gedurende het seizoen steeds duidelijker dat hij mogelijk in de voetsporen van zijn moeder wil treden.

Dramaserie Borgen: Power & Glory. Van: Adam Price. Met: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Mikkel Boe Følsgaard. Netflix, 8 afl. van 55 minuten. Vanaf 2/6. ●●●●●