Het zonnetje schijnt. Nog voor de havermout lekker een rondje door de polder. Op de terugweg raap ik een leeg blikje Grolsch op. Ik kom straks toch langs een prullenbak. Even verderop staan twee jonge gasten onder het viaduct te roken. Doodzonde. Normaliter ben ik met mijn vrouw best braaf. Nu knal ik zonder omkijken het blikje stevig op het beton twee meter naast de heren. Een paar minuten later passeren ze mij op de fiets.

„Hé meneer. Hoe kunt u een blikje weggooien?! Wij zijn hier in Gouda, dat kan u in Amsterdam doen!”

