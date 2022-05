Amsterdam, Zeeland, Groningen en Friesland verzorgen als eerste noodopvang asielzoekers

De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland verzorgen vanaf woensdag twee weken lang noodopvang voor zeshonderd asielzoekers. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aan persbureau ANP. Zij zijn als eerste veiligheidsregio’s aan de beurt om met tijdelijke noodopvang de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid (VVD) kondigde dinsdag al aan dat veiligheidsregio’s bij toerbeurt asielzoekers gaan opvangen. Daarmee moet in elk geval de komende twaalf weken worden voorkomen dat er weer mensen op stoelen moeten slapen in de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel, zoals de afgelopen weken meerdere malen het geval was. Ook afgelopen maandagavond was er voor 120 mensen geen bed beschikbaar in Ter Apel.

Waar in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland de asielzoekers precies worden opgevangen is volgens de wooordvoerder van het COA nog niet duidelijk. Wel zijn er afspraken gemaakt over het vervoer.