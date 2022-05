Amerikaanse tennisbelofte Gauff is klaar om de verwachtingen in te lossen

Twee Amerikaanse speelsters die het heerlijk vinden om te spelen op gravel: het publiek wordt er in het Court Philippe-Chatrier niet vaak op getrakteerd. Dinsdagmiddag kon het genieten van de kwartfinale tussen Sloane Stephens (29), de US Open-kampioene van 2017 en finaliste op Roland Garros in 2018, en Coco Gauff (18), die in 2018 het juniorentoernooi in Parijs won en vorig jaar de kwartfinale haalde. Slicen en dropshots slaan is geen geheim voor deze Amerikaanse tennissters, die opgroeiden op hardcourt, maar kunnen excelleren op het tragere gravel.

Als het 4-2 staat in de eerste set, slaan de twee speelsters diepe, hoge spinballen naar elkaar in een lange rally. De ervaren Stephens lijkt het initiatief te pakken, maar dan komt de jeugdigheid van Gauff langszij. Ze neemt een hoge bal van Stephens in de stuit en slaat die hard langs haar tegenstander. Het wordt 5-2 voor Gauff, die met haar groene jurkje en haarband, en paarse mouwloze shirt een opvallende verschijning is op het Parijse gravel. De eerste set pakt Gauff met een harde backhand winner. Ze wint de wedstrijd met agressief powerspel.

Nerveus in New York

Vorig jaar was Coco Gauff nog zo nerveus, in haar eerste wedstrijd ooit tegen Stephens, in september in de tweede ronde van de US Open. Ze wilde het zo graag goed doen, omdat de confrontatie in het Arthur Ashe-stadion werd gespeeld, in een Amerikaans onderonsje. Gauff keek tegen Stephens op. Die druk werd haar in New York te veel, gaf ze later toe. Maar nu ging ze er goed mee om. Het leek wel alsof Gauff, elke keer als ze twijfelde of een beetje nerveus leek te worden, juist een schepje er bovenop deed. Alleen de dubbele fouten op spannende momenten toonden wat het talent met de onverschrokken blik, van binnen moet hebben gevoeld toen ze voor het eerst in haar carrière de halve finale van een grand slam wilde bereiken.

Voor een achttienjarige speelt Gauff opvallend slim. Als Stephens met haar dodelijke forehand gaat uitdelen, begint Gauff hogere ballen te slaan op de backhand van haar landgenote. Ze blijft met veel tempo de ballen over het gravel jagen. Ook opvallend: ze lijkt altijd goed voor de bal te staan. Haar voetenwerk is verfijnd.

Beide speelsters zijn schatplichtig aan Venus en Serena Williams. De tenniszussen waren hun grote voorbeeld. De vader van Gauff deed er alles aan om kaartjes te regelen om Serena of Venus Williams live te kunnen zien spelen in een tennisstadion.

Als Gauff tien jaar oud is, doet ze mee aan een selectieweek van de Franse academie van Patrick Mouratoglou – de voormalig coach van Serena Williams – voor jeugdspeelsters van wie de ouders zelf niet het geld hebben om een carrière te bekostigen. Ze wordt geselecteerd, maar er wordt besloten om haar opleiding voornamelijk in de Verenigde Staten te laten plaatsvinden, omdat ze dan bij familie kan blijven. Ze verslaat in 2019 als vijftienjarige Venus Williams in de eerste ronde op Wimbledon en haalt de derde ronde van de US Open. Een hype is geboren.

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff na de overwinning op haar landgenote Sloane Stephens. Foto Christophe Archambault / AFP

Michelle Obama

Het duurt even voordat Gauff echt doorbreekt. Ze staat niet meteen als tiener in grandslamsfinales, wat misschien wordt gehoopt. Begin dit jaar verliest ze teleurstellend in de eerste ronde van de Australian Open, van de Chinese Qiang Wang, dan de nummer 110 van de wereld. Maar de jonge Gauff presteert dit jaar prima op de WTA-tour en nam vorige week ook haar middelbareschooldiploma in ontvangst. Ze werd op Instagram gefeliciteerd door Michelle Obama, de voormalige first lady.

Gauff vertelde deze week geen spijt te hebben van het racket waarmee ze vorig jaar smeet op Roland Garros – dat hoort in haar ogen bij de jeugd. Het is prima, zei ze, om fouten te maken en daar kwetsbaar over te zijn.

Gauff werd snel volwassen als de grote belofte van het Amerikaanse tennis. Ze vertelde deze week over hoe ze omgaat met haar beroemdheid. Ze gaf in Parijs wat handtekeningen aan jonge meisjes, die daarna keihard gingen schreeuwen, zelfs toen Gauff al weg was. Ze was zo ontroerd dat ze tranen in haar ogen kreeg, bekende ze.

Na haar zege op Stephens zei Gauff, in een interview met de Zweedse oud-kampioen Mats Wilander, op Court Philippe-Chatrier dat tennis niet het belangrijkste is in haar leven. „Het maakt niet uit wat je bereikt. Dat maakt je niet tot de persoon die je bent. Als je van jezelf houdt, wat maakt het dan nog uit wat anderen van je vinden?”

Gauff speelt donderdag de halve finale van Roland Garros tegen de ongeplaatste Italiaanse Martina Trevisan (28).