Voddige kledij

Van kinderen weten we, ondanks alle fabeltjes over ooievaars en rode kolen, waar ze vandaan komen. Van woorden soms niet en dus kan er in zo’n geval lustig op los gefantaseerd worden. Lurven bijvoorbeeld, dat we eigenlijk alleen maar kennen in de uitdrukking ‘iemand bij zijn lurven pakken’, zou hetzelfde zijn als slurf. En dus zou de zegswijze eigenlijk zoveel betekenen als iemand in zijn kruis tasten, want slurfje en piemel zijn in beeld en betekenis natuurlijk aan elkaar gewaagd. Maar wat is er dan in de taalgeschiedenis met de s van slurf gebeurd? Hoe is die verdonkeremaand? Bovendien betekent iemand bij zijn lurven pakken iets anders, namelijk iemand bij zijn nek pakken, bij de kraag vatten, iemand te grazen nemen.

Een andere verklaring is wel gezocht in de klankcombinatie lu. Die zou voor iets negatiefs staan. Kijk maar naar de bekende woorden lul en lummel en de wat minder gebruikelijke lubbert, een sul of sufferd, lubben, ontmannen, lunteren of lunderen, aarzelen, rondhangen, lurk, slungel, en luttel, een beetje. Maar ook deze uitleg houdt niet stand, want lul bijvoorbeeld was oorspronkelijk geen schuttingwoord. Het sloeg op een pijp, waardoor water stroomde en dat dus later als vergelijking voor penis werd gebruikt. Bovendien als lu zo noodzakelijk negatief moet zijn, waarom hebben wij als sprekers van het Nederlands dan niet automatisch vervelende associaties bij lucht, lus en lust?

Hout met inkeping

In oudere teksten komt lurf wel voor als vakterm voor een stuk hout met een inkeping. In de visserij of bij de vinkenjacht gebruikt om netten achter vast te leggen. Maar waar zo’n houtje bij mensen zit zodat je ze eraan kunt vastpakken, blijft voorlopig onduidelijk. Slimmer is het daarom misschien om te kijken naar alternatieve uitdrukkingen, zoals iemand bij de kladden grijpen of iemand bij zijn vodden pakken. Wat de vodden zijn weten we: voddige kleren. Kladden gaat in dezelfde richting. Vroeger kon het woord klad ook gebruikt worden voor loshangende kledingstukken, erbij hangende lappen.

Iemand bij zijn lurven pakken is geen nieuwe vondst. We vinden de uitdrukking al in het midden van de 17de eeuw, maar lurf zelf, behalve als term voor een specifiek houtje, heeft tot nu toe niemand gevonden. Een uitweg kan zijn om eens in belendende talen te zoeken. Ook daar komen lurf en aanverwante woorden niet frequent voor, maar we vinden wel aanwijzingen. In het Middelengels staat luff voor een stuk van een zeil, in oude Duitse dialectteksten komen we lorfe, lorve en larve tegen. Larve staat voor twee volstrekt verschillende betekenissen. Ook de bij ons bekende larve, maar daarnaast masker, afkomstig van een oude Latijnse vorm. Maar de beste aanwijzingen vinden we in de Scandinavische talen. Het Noors kent een woord lurva ‘vod’, en het Zweedse lurvig betekent ‘in lompen gehuld’. Lurf moet dus oorspronkelijk eveneens op voddige kledij geslagen hebben.